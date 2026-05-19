Entre el 20 y el 24 de mayo, más de 320 personas de todo el mundo se dan cita en Gernika-Lumo y Bilbao con motivo del XV Congreso Internacional Mundos de Mujeres. Organizado por Gernika Gogoratuz y Gernikatik Mundura, se trata de un encuentro interdisciplinar que se realiza de forma itinerante cada cuatro años, y en 2026 Euskal Herria será la sede tras recibir el testigo de Mozambique.

Bajo el lema Mujeres* y Pazes, el encuentro propone reimaginar las pazes desde las mujeres*, los feminismos, los territorios, los cuerpos y las resistencias. En una coyuntura atravesada por dinámicas de securitización, militarización y narrativas bélicas, esta juntanza de mujeres adquiere especial pertinencia para pensar y cultivar nuevas formas de hacer pazes, en plural, con insubordinación ortográfica, y desde lo cotidiano.

El programa, que se puede descargar en la web , está estructurado en ocho ejes temáticos en torno a las pazes y propone diferentes actividades de reflexión, intercambio y movilización. Entre las participantes se incluyen referentes internacionales que compartirán sus experiencias y puntos de vista en torno a la construcción de paz, como IrisGur y Mai Shannen, de la organización Combatants for Peace, quienes presentarán la experiencia de mujeres palestinas e israelíes que imaginan un futuro en común en Cisjordania. La mozambiqueña Nayyara Jonas, del Centro de Estudios de Acción para la PAZ (CEAP), acercará el trabajo por la paz en Cabo Delgado, donde el conflicto bélico se desarrolla desde hace casi una década.

Por su parte, Maryia Zayeva y Vjosa Musliu de la universidad belga Vrije Universiteit Brussel (VUB) expondrán un análisis de la campaña antibelicista rusa liderada por mujeres “The Way Home”; mientras que la investigadora colombiana Natalia Olano presentará un estudio sobre las violencias de género y por prejuicio en Colombia centrado en cuerpos feminizados y disidentes. El programa también contará con participantes locales, entre ellas Maixabel Lasa, de la Oficina a las Víctimas del Terrorismo, quien integrará la mesa “Memoria crítica sobre la violencia para repensar la paz”; y Olatz Dañobeitia Ceballos, de la Universidad del País Vasco y la Asociación Emagin, que participará en la mesa “Reparar la tortura política desde el feminismo”.

El programa

Gernika-Lumo dará la bienvenida al MM26 el miércoles 20 de mayo, con la recepción del testigo de Mozambique y en una jornada en la que las participantes podrán conocer algunos de los principales lugares de memoria de la localidad. Entre ellos, se prevé visitar la Casa de Juntas de Gernika, donde las congresistas serán recibidas por Ana Otadui Biteri,Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, y María Oianguren Idigoras, Directora del Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz , firmará el Libro de Honor.

El Congreso continúa los días 21 y 22 en Bizkaia Aretoa-EHU de Bilbao, donde las participantes se organizarán en torno a los ocho ejes temáticos para intercambiar y debatir, cerrando con una plenaria en la que se compartirán las conclusiones. El sábado 23 se convocan diferentes actividades lúdicas y festivas abiertas a toda la ciudadanía, y el domingo 24, con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, se realizará una acción reivindicativa en la Plaza del Teatro Arriaga organizada por Armiarma y Emakumeak Gerraren Aurka.

Organización y trayectoria

El MM26 está organizado por Gernika Gogoratuz , Centro de investigación por la Paz, y Gernikatik Mundura, ONGD dedicada a la solidaridad internacionalista; y se realiza con el apoyo de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el Ayuntamiento de Gernika-Lumo; y la colaboración de Euskal Herriko Unibertsitatea, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y Koloretxe, además de diversas organizaciones y redes feministas, pacifistas universitarias y de la sociedad civil de Euskal Herria, Estado Español, Colombia y Mozambique.

Mundos de Mujeres es un congreso interdisciplinar con más de cuatro décadas de trayectoria que valora tanto el conocimiento académico como el que emerge del territorio, de la experiencia y de lo cotidiano. Euskal Herria toma el relevo de Mozambique, sede del XIV Congreso celebrado en 2022, tras un proceso de diseño participativo que ha implicado a organizaciones feministas y pacifistas de varios países.

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