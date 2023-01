DIRECTORIO SALUD MENTAL: Contactos profesionales afrodescendientes y de otras etnias

Estamos empezando un nuevo año y con ello las personas, empresas, organizaciones e incluso las comunidades en redes sociales se dan a la tarea de repensar sus objetivos. Afroféminas se ha propuesto para el 2023 dar soluciones concretas a las necesidades manifestadas por la gente negra, es por ello que se encuentra liderando un directorio de salud mental de profesionales afrodescendientes y de otras etnias a los que se pueda consultar en caso de necesidades en salud mental.

Esta iniciativa merece todos los aplausos posibles porque como ya lo he manifestado en otros artículos, existen testimonios de personas afrodescendientes que relatan malas experiencias en la consulta psicológica y psiquiátrica con profesionales no racializados. Esto no necesariamente significa que los profesionales no racializados sean malos en su ejercicio, tampoco indica que los pacientes afrodescendiente o indígenas deban ser atendidos exclusivamente por un profesional de su mismo origen étnico. Sin embargo, esos testimonios si evidencian que existe una falta de competencia cultural en los psicólogos para reconocer a los grupos minoritarios que sufren prejuicios y discriminación racial y que afectan directamente la salud mental.

Decidir quién será el profesional que atienda tu salud mental es un asunto que requiere análisis y cuidado, es por eso que pensando en que esta elección sea lo más acertada posible, queremos dejarte una serie de tips a considerar en el momento de elegir al profesional en salud mental que te atenderá, ojo a los siguientes tips:

Elegir un psicólogo o psiquiatra racializado o no racializado

De la activista Angela Davis aprendimos esta célebre frase “En una sociedad racista, no es suficiente ser no racista. Debemos ser antirracistas”. Esta frase permite entender que todos tenemos responsabilidad frente a la tarea de combatir el racismo, el cual ya sabemos tiene consecuencias graves en la salud mental de la población negra, indígena y de otras etnias. Entonces entender que atender la salud mental de las personas racializadas no es una responsabilidad exclusiva de profesionales racializados (si funcionara de esta manera sería validar aquellas ideas racistas que sugieren por ejemplo que todos los negros deberíamos volver a África, como indicador de que tenemos que permanecer alejados de su blanquitud y “perfección”). Por el contrario, los profesionales no racializados que reconocen su privilegio deberían prepararse para escuchar y acompañar genuinamente a las víctimas de racismo o discriminación. Con esto lo que quiero decir es que lo ideal sería que, al momento de elegir un psicólogo o psiquiatra la racialización o no, no debería ser un criterio de escogencia. Pero, como sabemos que el racismo permea hasta la atención en salud mental y mientras avanzamos en la lucha antirracista en este campo, mi consejo es que elija un profesional que tenga conocimientos sobre cómo opera la racialización; esto es, un profesional que sea consciente de que las prácticas asociadas a la esclavización fueron y siguen siendo una forma de dominación, un profesional que tenga claro que la idea de las razas es una construcción social que buscó y mantiene vigente la idea de que existen humanidades más dignas que otras, un profesional que haga uso de sus conocimiento en estos temas para encontrar las mejores alternativas en la comprensión y tratamiento de las necesidades que planteas en terapia. . Ten en cuenta que no todos los profesionales que lucen como racializados abrazan su identidad negra indígena o de otro tipo.

Elige un psicólogo o psiquiatra formado en el campo

Lo primero que tienes que tener en cuenta es verificar que efectivamente el profesional que te atenderá (racializado o no) cuente con la formación para ello, esto es muy fácil de comprobar a través de la solicitud de la tarjeta profesional o el diploma que acredite su formación en este campo. Infortunadamente existen personas que toman cursos cortos y sin las competencias necesarias ofrecen servicios de terapia. Debes saber que en la actualidad la formación de un psicólogo lleva entre cuatro y cinco años en pregrado más uno o dos años a nivel de especialización o maestría; en el caso de los psiquiatras deben hacer primero su formación como médicos y luego hacer una especialidad en psiquiatría, por lo tanto, es un proceso de formación de no menos de seis o siete años. Entonces es necesario que te asegures de la formación académica del profesional que te atenderá ya que nuestras emociones, pensamientos y sentimientos puestos en manos no adecuadas pueden conducir a la exacerbación de los síntomas negativos por los cuales acudes a buscar ayuda.

Conoce el enfoque de la terapia

Generalmente cuando pensamos en asistir a psicoterapia no tenemos claro que existen unos enfoques desde el cual trabajan los terapeutas. Cuando hablo de enfoques me refiero a esos marcos teóricos y perspectivas desde las cuales el profesional intenta comprender al ser humano. Seguramente hemos escuchado hablar del enfoque humanista, el conductual, el cognitivo, el psicoanalítico, entre otros. Clarificar esta información y recibir la explicación respecto al enfoque de terapia también es importante para saber si definitivamente nos sentiremos cómodos o no con el profesional.

Revisa las tarifas modalidades y duración de las sesiones

Estos tres aspectos son muy importantes ya que están ligados directamente a las expectativas que como paciente puedas tener. Con respecto a las tarifas existe variedad en los precios entre los profesionales, estas van a depender de la preparación del profesional, su reconocimiento y experiencia en el campo. En relación con las modalidades de terapias puedes optar por lo presencial, lo virtual o una combinación entre las dos primeras, es decir unas sesiones presenciales y otras virtuales. La modalidad virtual se volvió muy frecuente con la pandemia y en la actualidad permite que por ejemplo estando el terapeuta en Colombia pueda hacer atenciones a pacientes en cualquier parte del mundo. En cuanto a la duración de las sesiones estas generalmente tienen un tiempo alrededor de 50 minutos a 1 hora. Sin embargo, estas orientaciones pueden ser diferentes dependiendo de los acuerdos a los que llegues con tu terapeuta en esos primeros contactos. Se consciente de que en general atender la salud mental es un tema costoso y el panorama se complica mucho más cuando aterrizamos esta realidad a las precariedades e inequidades en las que históricamente hemos vivido las personas racializadas. Por eso es importante saber que existen profesionales que conscientes de estas necesidades, dentro de su ejercicio profesional reservan un número de consultas para prestar un servicio social a su comunidad del cual puedes beneficiarte si no cuentas con los recursos suficientes para pagar el valor establecido por el profesional. En estos casos es importante manifestarlo al terapeuta para que juntos lleguen a algún acuerdo.

Finalmente, junto con la creación de este directorio y con la idea de empezar a posicionar una psicología y psiquiatría antirracista, los profesionales en salud mental racializados nos enfrentamos a la situación de reconocer que el estudio de la salud mental nace y se desarrolla en Occidente, por lo tanto, las teorías que aplicamos parten de occidente. Esta es una realidad que no podemos cambiar de tajo, pero que la práctica clínica desde una perspectiva multicultural nos permitirá ir cambiando hasta que podamos decir que estas disciplinas han desarrollado técnicas y estrategias propias para comprender el comportamiento, emociones y pensamientos de las personas racializadas.

Nos hemos propuesto dar soluciones concretas a las necesidades manifestadas por la gente negra y racializada, es por ello que estamos creando un directorio de salud mental de profesionales afrodescendientes y de otras etnias a los que se pueda consultar en caso de necesidades en salud mental. Si eres profesional en salud mental y quieres aparecer en este directorio o conoces a alguien a quien podamos incorporar escríbenos a afrofeminas@gmail.com o ponte en contacto a través de privado en alguna de nuestras redes.

Merfi Raquel Montaño Sinisterra Especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis Magíster en psicología clínica Magistrante en Estudios Afrocolombianos Más textos de Merfi

