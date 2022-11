Hoy es el día contra la violencia machista. En muchos centros escolares se acoge la idea de celebrar este día llevando una prenda de color violeta a clases como símbolo de solidaridad con las víctimas. Pese a que muchos y a muchas esto les puede parecer una frivolidad lo cierto es que la política de gestos ayuda a normalizar y de lo que nunca se habla, al menos así se empieza a nombrarlo.

Pero a pesar de las numerosas iniciativas (algunas importantes, otras meramente testimoniales y hechas para cubrir el expediente) que se llevan a cabo en algunos centros educativos, se suele tener el mismo resultado: los niños nunca vienen con la prenda violeta, los niños varones no participan.

Esto, lejos de ser una anécdota, es un síntoma: pese al esfuerzo colectivo, muchas familias con niños varones, no se sienten interpeladas y por tanto no educan al niño en las ideas de empatía y respeto a las víctimas. De aquí el título de este post: los maltratadores también fueron niños. Las cifras de violencia corresponden a asesinatos realizados por hombres y no por marcianos. Ésta falta de implicación es lo que lleva a un Estado a legislar antes de normalizar porque de lo contrario miramos a otro lado.

La gente quiere grandes cambios socialmente valorados pero sin esfuerzo. Si ni siquiera se es capaz de seguir gestos tan simples aunque simbólicos, ¿cómo se pretende cambiar nuestra sociedad?

Aquí algunos consejos para hombres y niños y dar un viraje a las ideas tóxicas sobre masculinidad:

–Los hombres pueden proporcionar a otros hombres y niños definiciones saludables de masculinidad. Los niños y los hombres deben poder percibirse a sí mismos como masculinos mientras muestran sensibilidad, cariño y respeto. Durante los últimos años, ha habido un movimiento creciente entre los grupos contra la violencia de hombres para hacer precisamente eso, incluso mostrarles a los hombres que no necesitan usar o tolerar la violencia o el acoso para ser hombres.

-Necesitamos más iniciativas que enseñen a los niños y hombres a respetar a las mujeres para ayudar a contrarrestar el mensaje dañino que reciben en los medios y en otros lugares de su vida diaria. La violencia contra las mujeres es endémica en todo el mundo, y la falta de respeto por las mujeres es una de sus razones principales. Los aliados masculinos pueden hacer mucho para liderar con el ejemplo y exponer a niños y hombres a mujeres poderosas y exitosas (que son poderosas y exitosas por razones distintas a su apariencia física) para que puedan tener modelos femeninos positivos.

–Una barrera para que los hombres entiendan lo grave de la situación es el privilegio masculino, que puede impedir que los hombres se den cuenta o entiendan el punto de vista de las mujeres y ponerlos a la defensiva cuando se menciona el tema de la violencia machista. Lograr que vean desde la perspectiva de una mujer es una parte importante de la educación de los hombres y los niños varones. Poner el escenario en un marco que sea comprensible para los hombres también puede ayudarlos a comprenderlo mejor. Por ejemplo, preguntarles a los niños si les gustaría que otros hombres más grandes que ellos los agredieran, les insultaran o les manipulasen.

-Dado que los hombres y las mujeres pueden tener diferentes puntos de vista sobre esto dadas sus diferentes perspectivas y lugares en una sociedad con equidad de género, es importante enseñar a los hombres y niños formas apropiadas de interactuar con las mujeres que sean menos ofensivas o amenazantes.

Según una encuesta el 82 por ciento de hombres dijo que estaría dispuesto a hablar con sus amigos y familiares masculinos sobre el violencia machista para ayudar a terminar con el problema. Hay que empezar a hacerlo Ya!!!

Hombre, la violencia machista es mucho más común de lo que piensas. Mira a tu alrededor y encontrarás a alguien que la ha sufrido o a un maltratador.

Si eres víctima de maltrato ahora mismo en España llama al 016.

El teléfono no deja huella en la factura pero sí debes borrar la llamada.

Afroféminas

