Limpia y ordena o ¿a qué juegan los británicos?

Soy una fan de los programas de decoración. Así como mucha gente aprende a cocinar viendo programas de cocina, yo he aprendido a decorar mirando el canal DECASA. Estoy muy habituada a verlos y por tanto mas o menos me conozco el esquema del guion en el que se muestran los posibles diseños, el proceso de mejora, las posibles complicaciones y finalmente el resultado final con el antes y el después. Sin embargo…

hasta ahora no había visto ninguna mujer negra como experta hasta que encontré “Limpia y Ordena”.

Tengo que reconocer que es un programa entretenido. No pasa nada con ver a mujer negra experta en limpiezas. Pero francamente no paraba de chirriarme. Esta señora la presentan tan estereotipada, que parecía o parece una autentica mammy

Hace unos años escribimos sobre estos estereotipos aquí. Lo cierto es que ya no es solo que esta señora sea la típica mujer complaciente, que sonríe todo el tiempo, sino que de las tres personas que presentan el programa, dos son personas negras. Sin embargo al recibir la familia para mostrar los maravillosos cambios que se logran, sale una escena en la que las personas negras se retiran, es como si se retirasen por detrás, por la puerta de la cocina antes de que lleguen los blancos y es el otro señor quien recibe a la familia y le muestra los cambios.

Sinceramente esto me desconcertó bastante. No sé si habéis visto el programa, pero os invito a verlo. No sé si exagero, pero a mí me parece super raro. Esta serie tienen un tufo racista muy bien enmascarado.

Un texto de Carmen Babá

