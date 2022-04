7 compositores afros que cambiaron el curso de la historia de la música clásica

Desde Scott Joplin hasta Florence Price, la música de estos brillantes compositores se ha descuidado durante mucho tiempo en la tradición de la música clásica occidental.

Conoce a los compositores negros más famosos e influyentes de la historia de la música clásica.

1- JOSEPH DE BOULLONGNE, CHEVALIER DE SAINT-GEORGES (1745 – 1799)

Apodado “le Mozart noir” (“Black Mozart”), el Chevalier de Saint-Georges es recordado como el primer compositor clásico de origen africano.

Nacido de un rico propietario de plantación y una negra esclavizada, Saint-Georges fue un prolífico compositor que escribió cuartetos de cuerdas, sinfonías y conciertos a finales del siglo XVIII. También dirigió una de las mejores orquestas de Europa, Le Concert des Amateurs, y el ex presidente de los Estados Unidos, John Adams, lo consideró “el hombre más exitoso de Europa”.

Mozart, quien en el momento del éxito de Saint-Georges estaba luchando para hacer escuchar su propia música, lo envidiaba. Existe una teoría popular de que Mozart, además de pasar por alto una de las ideas de Saint-Georges en su Sinfonía Concertante, utilizó sus celos para alimentar la creación del malvado personaje negro Monostatos, quien aparece en su ópera La flauta mágica.

2-FLORENCE PRICE (1887 – 1953)

Florence Price fue la primera mujer afroamericana en interpretar su propia música en una gran orquesta sinfónica, en 1933. Una crítica musical del Chicago Daily News escuchó el trabajo, realizado por la Chicago Symphony Orchestra, y lo declaró “un trabajo impecable una obra que habla su propio mensaje con moderación y, sin embargo, con pasión … digna de un lugar en el repertorio sinfónico habitual “.

Nacida en Arkansas en 1887, Price era una persona profundamente religiosa y trajo la música de la iglesia afroamericana a su música, así como influencias de artistas como Dvořák, Tchaikovsky y otros compositores románticos europeos.

3-SCOTT JOPLIN (1868 – 1917)

Apodado el “Rey de Ragtime”, Scott Joplin fue uno de los compositores más importantes e influyentes de finales del siglo XX. Sus ideas en torno a la armonía, así como sus complejos patrones de bajos y la sincopación esporádica, todavía son imitados por los compositores de hoy.

La muerte prematura de Joplin, causada por la sífilis que descendió a la demencia, marcó el final del tiempo de rag y un triste lapso de interés en torno a su música. Pero sus composiciones se redescubrieron y volvieron a ser populares a principios de los 70, cuando Joshua Rifkin lanzó un álbum extremadamente exitoso de sus piezas. A esto le siguió la película The Sting de 1973, ganadora de un Premio de la Academia, que usó varias de las composiciones de Joplin, incluyendo “The Entertainer” y “Solace”.

4- GEORGE BRIDGETOWER (1778 – 1860)

George Bridgetower fue un virtuoso violinista y compositor afro-europeo cuyo nombre sale en la película Immortal Beloved . En la película se lo describe como “el famoso virtuoso de África”, pero su padre probablemente era de las Indias Occidentales.

En la escena, interpreta la Sonata para violín n. ° 9 de Kreutzer de Beethoven, una pieza que Beethoven dedica formalmente a Bridgetower. La escena narra su caída en la vida real, que culminó cuando Beethoven retiró su dedicación después de comentario descolorido que Bridgetower hizo sobre una dama que Beethoven conocía. Indignado, Beethoven optó en cambio nombrar su Sonata Rodolphe Kreutzer, el gran violinista francés.

El nombre de Bridgetower pronto se perdió en la historia, y murió en la pobreza en Peckham, su nombre olvidado. Así que la próxima vez que escuche una interpretación de la Sonata Kreutzer, piense en el hombre por el cual debería nombrarse realmente …

5- WILLIAM GRANT STILL (1895 – 1978)

La carrera de Still es una historia de primicias: apodado ‘The Dean’ de compositores afroamericanos, fue el primer afroamericano en dirigir una gran orquesta sinfónica estadounidense, el primero en tener una ópera producida por una importante compañía de ópera (The New York City Opera ), el primero en tener una sinfonía (su primera sinfonía) interpretada por una orquesta líder, y el primero en tener una ópera en la televisión nacional.

Compuso más de 150 obras en su vida, incluidas cinco sinfonías y ocho óperas, la más famosa de las cuales es su Afro-American’ Symphony No. 1. También encontró tiempo para destacar como oboísta, director y arreglista de jazz.

6- SAMUEL COLERIDGE-TAYLOR (1875 – 1912)

Conocido por los músicos blancos de Nueva York como el “African Mahler”, Samuel Coleridge-Taylor (que no debe confundirse con Samuel Taylor Coleridge, el poeta romántico) luchó contra los prejuicios raciales durante toda su corta vida.

Se dedicaba al música folk afroamericana con conciertos, componiendo piezas como African Suite, African Romances y Twenty-Four Negro Melodies. Es particularmente conocido por sus tres cantatas basadas en el poema épico, Song of Hiawatha.

Coleridge-Taylor recibió un gran reconocimiento por parte de Edward Elgar, quien lo recomendó al Festival de los Three Choirs Festival in Hereford, Gloucester y Worcester, donde finalmente se estrenó su

Ballade in A minor . Elgar se intero de talento de Taylor gracias a August Jaeger, un crítico musical muy influyente y editor de la revista Novello, quien le informó al compositor que Taylor era “un genio”.

7- GEORGE WALKER (1922 – 2018)

Walker fue el primer afroamericano en ganar el Premio Pulitzer de Música. Lo recibió por su obra Lilacs en 1996.

Pero no solo eso; Walker también fue el primer graduado negro del Instituto Curtis en Filadelfia en 1945, el primer músico negro en tocar en el Ayuntamiento de Nueva York el mismo año, el primer receptor negro de un doctorado de la Eastman School en 1955, y el primer miembro negro del profesorado en recibir la tenencia en el Smith College en 1961.

Walker murió el 23 de agosto de 2018, y su obra más famosa e interpretada sigue siendo Lyric for Strings (1946), una obra bellamente conmovedora para orquesta de cuerdas. También nos llamó la atención el legado de Chevalier de Saint-Georges en 2010, y lo honró en su Foils for Orchestra (Homenaje a Saint George).

