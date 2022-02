Nathy Peluso, y otrxs artistas del pop latino que utilizan la estética negra como un Disfraz

Desde hace un buen tiempo me he dado a la tarea de analizar a la cantante argentina Nathy Peluso, una mujer blanca que desde el inicio de su carrera ha realizado una parodia bastante inapropiada de la mujer Afrolatina y afrocaribeña, y no solo eso, su estilo al cantar y rapear, es también una copia casi exacta de la artista puertorriqueña Hurricane G, una rapera sumamente importante que en la década de los 90’s que se convirtió en una representante internacional del hip hop y el rap. Pero su legado no es tan reconocido.

Hurricane G en su video Somebody Else (1997) y portada de su disco que contiene la canción “El Barrio”. “La Sandunguera” de Nathy peluso de 2018 toma casi todo y sin créditos de este tema.

Esto es problemático, porque mientras a una artista de la nueva generación sin ningún tipo de raíz negra o afrocaribeña se le aplaude ese “acento”, esa estética, esa cultura que no es la suya, una vez más las mujeres negras quedan detrás. Pero esto no es solo culpa de Nathy Peluso y su equipo. Esto se viene normalizando desde hace mucho. Pues aunque parece difícil de creer, muchos estadounidenses todavía desconocen de la existencia de gente blanca o negra en Latinoamérica. Se ha creado un concepto sumamente peligroso de homogeneidad racial en el que se cree que todas las personas nacidas en Latinoamérica son no blancas, y este discurso es el que apropian consciente o inconscientemente otras artistas como, J Lo, Karol G y Nathy Natasha para promocionarse como latinos no blancos cuando en realidad si lo son, utilizan este discurso, para usar peinados, acentos, palabras que no significan nada para ellos, solo lo utilizan para vender.

Especialmente el caso de Nathy Peluso, es el que me parece sumamente descarado, entendiendo además la realidad de lxs afroargentinxs, y el poco reconocimiento histórico que se les da. Su marketing, disfraz y burla, es muy poco empática para las mujeres negras latinoamericanas, en especial para las que hacemos música y estamos en la industria del entretenimiento, pues las oportunidades para alguien que realmente tiene nuestro tono de piel, cultura y cabello son limitadas, y mientras hay una argentina blanca diciendo que es, “La sandunguera, la verdadera”, el legado de muchas como Hurricane G se pierde.

Nathy Peluso en su video La Sandunguera 2018 se llama así misma “La sandunguera, la verdadera”, palabra coloquial muy utilizada en Puerto Rico y dentro de los géneros afrocaribeños.

Para quien desconoce de la cultura negra en general y la cultura negra latina, es fácil asociar estos símbolos, acentos, peinados y palabras que usa Nathy Peluso con una herencia latina en común. Pero la realidad es que esta supuesta herencia latina, es uno de los tantos elementos que se encuentran dentro del mito del mestizaje latinoamericano. Esa creencia de que todo nos pertenece a todos y que todos somos una mezcla, borra el legado cultural, social y político de las poblaciones negras e indígenas en Latinoamérica y El Caribe.

África Salomé Afrovenezolana vive en Caracas. Artista y cantante profesional de Soul, Jazz y música latina, actriz de teatro profesional, especializada en teatro para niñxs y teatro musical. Afrofeminista interseccional. Más textos de África

Me gusta esto: Me gusta Cargando...