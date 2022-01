La violencia que se ejerce contra Chanel

Detrás del lenguaje, se esconden estereotipos, patrones y dinámicas, que de manera directa/indirecta difundimos y perpetuamos. Podría hacer un post visualmente bonito sobre lo que pasó ayer (y estos días) en el #BenidormFest y lo qué hay detrás de cierto tipo de comentarios, pero se está ejerciendo violencia hacia Chanel, nuestra representante, mujer artista racializada.

Chanel en un momento de la gala de Benidorm Fest

Detrás de estos comentarios no está el prototipo de persona que ya tenemos estipulada como agente de discursos de odio, sino hay personas que yo misma seguía, podemos considerar “aliadas” porque comparten contenido sobre “feminismo”, son personas blancas que luego acuden a espacios como Conciencia Afro… Pero vamos a desengranar qué están perpetuando:

Imagen 1. Unas mujeres son válidas porque se sitúan bajo el paraguas del “feminismo”, cuyos códigos son hegemónicos y otras como no entran ni se desenvuelven a través de esos códigos no son merecedoras de ese respeto o título como feministas. Y bien, ¿entonces el feminismo se traduce y reduce como una amalgama de patrones que si ya no sigues, estás fuera?

Comparación de una mujer con otra, en este caso, todos los ejemplos que se están dando son de mujeres racializadas (Beyoncé, JLO…) y están siendo símbolo de menosprecio y lo contrario a lo establecido como “mujer feminista válida”. Este tipo de mentalidad, luego se traduce en que en ese feminismo que difundís no tenemos cabida las mujeres no blancas.

Imagen 2. Lo latino o en este caso “latinoso” como concepto peyorativo. Esto refuerza una vez más el discurso racista que hay detrás de lo que lo blanco denomina “latino”, que luego es lo que se apropia y si esto es ejecutado por una persona blanca es actual, moderno, fresco…



Imagen 3. Una vez más las mujeres blancas son las merecedoras del título de feminista y una mujer racializada es una “tipa” (ni mujer) moviendo el culo con acento latino. Se pone el foco en ella, en lugar de ponerlo quizás en la industria musical, por ejemplo.



Y estamos tan acostumbrades a la apropiación cultural, que creemos que una mujer de origen cubano está poniendo acento.



Imagen 4. Otra vez con el culo, se ve que tetas, sí pero culo no.

En cuanto a lo del discurso del culo no, no dejo de pensar en la infinidad de posts de @afrofeminas sobre esta parte del cuerpo como representación de la mujer negra (yo he sufrido muchísimo trauma por ello) o como de lo que habla @luciambomio “de culo de negra”, la masculinación de ello…

También las redes se llenaron estos días de antigitanismo, donde mujeres gitanas profesionales de la canción desde hace más de 20 años hacen gitaneo y flamenquito, pero luego tenemos a grandes artistas payos que son claramente lxs defensores y difusores del Flamenco con mayúsculas, patrimonio…

Todo este tipo de comentarios son el día a día de lo vivimos las personas, especialmente, mujeres racializadas. Una vez más las redes fueron un altavoz para difundir todo lo que tenemos construido y aprendido.

Es en piloto automático cuando sale a la luz la realidad, que es en este caso, que aún queda mucho por hacer.

Julia Cabrera Afroespañola, nacida en Talavera de la Reina y criada en Toledo (Ciudad Patrimonio de la Humanidad). Graduada en Historia del Arte y Máster en Educación Artística en instituciones sociales y culturales por la Universidad Complutense de Madrid: Arte, Educación y Conciencia social son sus tres máximas. A través de la arteducación y la Historia del Arte, Julia trabaja el antirracismo y feminismo interseccional, así como la accesibilidad real de todas las personas a la cultura.

