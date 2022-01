¿Qué pasó con los alemanes negros durante el régimen nazi?

Esta foto, de un grupo de niñas de Renania, fue utilizada en clases de genética en la Academia Estatal de Raza y Salud en Alemania en 1936. Biblioteca del Congreso de los EEUU

El hecho de que conmemoremos oficialmente el Holocausto el 27 de enero, la fecha de la liberación de Auschwitz, significa que el recuerdo de los crímenes nazis se centra en el asesinato en masa sistemático de los judíos de Europa.

Las otras víctimas del racismo nazi, incluidos los gitanos de Europa, ahora son nombradas de forma rutinaria en la conmemoración, pero no todos los supervivientes han tenido las mismas oportunidades para que se escuche su historia. Un grupo de víctimas que aún no se han conmemorado públicamente son los alemanes negros.

Es necesario escuchar todas esas voces, no solo por el bien de los sobrevivientes, sino porque necesitamos ver cuán variadas son las expresiones del racismo nazi si queremos entender las lecciones del Holocausto de hoy.

Cuando Hitler llegó al poder en 1933, se sabía que había unos miles de personas negras viviendo en Alemania, nunca fueron contados y las estimaciones varían ampliamente. En el corazón de una comunidad negra emergente había un grupo de hombres de las propias colonias africanas de Alemania (que se perdieron bajo el tratado de paz que terminó con la Primera Guerra Mundial) y sus esposas alemanas.

Estaban conectados en red en Alemania y en el extranjero por lazos de familia y amistad y algunos estaban activos en organizaciones comunistas y antirracistas. Entre los primeros actos del régimen nazi estuvo la supresión del activismo político negro. También había entre 600 y 800 niños engendrados por soldados coloniales franceses, muchos, aunque no todos africanos, cuando el ejército francés ocupó Renania como parte del acuerdo de paz después de 1919. Las tropas francesas se retiraron en 1930 y Renania fue desmilitarizada hasta que Hitler instaló allí unidades alemanas en 1936.

Denegación de derechos y trabajo

Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana y les prohibieron casarse o tener relaciones sexuales con “personas de sangre alemana”.

Un fallo posterior confirmó que las personas negras (como los “gitanos”) debían considerarse “de sangre ajena” y estar sujetas a los principios de Nuremberg. Muy pocas personas de ascendencia africana tenían la ciudadanía alemana, incluso si habían nacido en Alemania, pero esto se hizo irreversible cuando se les dieron pasaportes que los designaban como “negros apátridas”.

En 1941, los niños negros fueron oficialmente excluidos de las escuelas públicas, pero la mayoría de ellos habían sufrido abusos raciales en sus aulas mucho antes. Algunos fueron obligados a abandonar la escuela y a ninguno se le permitió ir a la universidad o tner formación profesional. Entrevistas y memorias publicadas por hombres y mujeres, testimonios inéditos y reclamos de compensación de posguerra dan testimonio de estas y otras experiencias compartidas.

Las perspectivas de empleo que ya eran pobres antes de 1933 empeoraron después. Incapaces de encontrar trabajo regular, algunos fueron reclutados para trabajos forzados como “trabajadores extranjeros” durante la Segunda Guerra Mundial. Las películas y los espectáculos escénicos que hacían propaganda para la recuperación de las colonias africanas de Alemania se convirtieron en una de las pocas fuentes de ingresos, especialmente después de que a los negros se les prohibió otros tipos de presentaciones públicas en 1939.

Encarcelamiento

Cuando el líder de las SS, Heinrich Himmler, realizó una encuesta a todas las personas negras que había en Alemania y ocupó Europa en 1942, probablemente estaba contemplando una redada de algún tipo. Pero no hubo internamiento masivo.

Hasta ahora, la investigación en registros de campamentos y testimonios de sobrevivientes descubrió alrededor de 20 alemanes negros que pasaron tiempo en campos de concentración y prisiones, y al menos uno que fue víctima de la eutanasia. El único caso que tenemos documentado de una persona negra enviada a un campo de concentración explícitamente por ser un Mischling (mulato), Gert Schramm, internado en Buchenwald a los 15 años, es de 1944.

Jean Vorste, el único prisionero negro en Dachau durante la Segunda Guerra Mundial

En cambio, el proceso que terminó con el encarcelamiento generalmente comenzó con una acusación de comportamiento desviado o antisocial. Ser negro hizo que las personas fueran visibles para la policía, y se convirtió en una razón para no liberarlas una vez que estaban bajo custodia.

A este respecto, podemos ver a los negros como víctimas, no de un racismo peculiarmente nazi, sino de una versión intensificada de los tipos de racismo cotidiano que persisten en la actualidad.

Esterilización: un asalto a las familias

Fue el miedo nazi a la “contaminación racial” lo que llevó al trauma más común sufrido por los alemanes negros: la ruptura de las familias. Las parejas “mixtas” fueron acosadas para separarse. Cuando otros solicitaron licencias de matrimonio, o cuando se sabía que una mujer estaba embarazada o tenía un bebé, la pareja negra se convirtió en un objetivo para la esterilización involuntaria.

En una acción secreta en 1937, unos 400 de los niños de Renania fueron esterilizados por la fuerza . Otros alemanes negros se escondieron o huyeron del país para escapar de la esterilización, mientras que las noticias de amigos y familiares que no habían escapado intensificaron el miedo que dominaba la vida de las personas.

El titular de 1936 en el Frankfurter Volksblatt dice: “Accidente de 600 bastardos, el legado del crimen negro contra los renanos”

La comunidad alemana negra era nueva en 1933; En la mayoría de las familias, la primera generación nacida en Alemania estaba llegando a la mayoría de edad. A ese respecto, era similar a las comunidades en Francia y Gran Bretaña que se formaban alrededor de familias fundadas por hombres de las colonias.

La persecución nazi rompió esas familias y los lazos de la comunidad. Un legado de eso fue un largo silencio sobre el rostro humano de la historia colonial de Alemania: la posibilidad de que los alemanes blancos y negros pudieran compartir un espacio social y cultural.

Ese silencio ayuda a explicar las respuestas mixtas de los alemanes a la reciente crisis de refugiados. La bienvenida ofrecida por la canciller alemana, Angela Merkel, y muchos alemanes comunes y corrientes ha dado voz al humanitarismo liberal que siempre estuvo presente en la sociedad alemana y fue reforzado por las lecciones del Holocausto.

La reacción contra los refugiados revela la otra cara de la moneda: los alemanes que temen la inmigración no están solos en Europa. Pero sus ansiedades se basan en una visión que se ha mantenido muy poderosa en la sociedad alemana desde 1945: la idea de que, por merecidas que sean, las personas que no son blancas no pueden ser alemanas.

Eve Rosenhaft

Profesora de Estudios Históricos Alemanes, Universidad de Liverpool.

