Los 6 mejores libros del 2021, según Afroféminas

No se si sabes que en Afroféminas somos muy aficionadas a la lectura. El mundo se cambia educando, y los libros son el vehículo principal para expandir pensamiento.

Hoy queremos recomendaros los que en nuestra opinión son los 6 mejores libros editados en España en 2021 en materias de Feminismos, ensayo y activismo, infantil, poesía, narrativa y Novela gráfica. Todos están disponibles en nuestra librería on line.

Esperamos que los difrutéis.

FEMINISMOS

YO, VIEJA. APUNTES DE SUPERVIVENCIA PARA SERES LIBRES de Anna Freixas

Este es un recorrido por los derechos humanos en la vejez y, concretamente, por los derechos de las mujeres, sintetizados en tres principios que a Anna Freixas le parecen fundamentales en la edad mayor: la libertad, la justicia y la dignidad. Por tanto, estos apuntes de supervivencia están pensados para la nueva generación de viejas que van estrenando libertades, para las que mantienen su dignidad, para las ancianas que mientras se desplazan por el calendario son capaces de escudriñar la vida y las relaciones cotidianas con perseverancia y agudeza. Este libro pretende ser una reflexión y un divertimento sobre un surtido de pequeñas cosas que en este momento de la vida nos la pueden amargar o, por el contrario, hacérnosla más fácil. Una especie de foco para iluminar situaciones de la vida cotidiana que creemos tan normales que no las consideramos importantes y que, sin embargo, constituyen el grueso de la discriminación y el rechazo social hacia las personas mayores, únicamente por el hecho de serlo. Freixas también trata de visibilizar determinados factores que consolidan los estereotipos que la sociedad tiene sobre las veteranas. Yo, vieja es un canto a la libertad y al desparpajo; a la vejez confortable y afirmativa. Con la pretensión de que entre todas consigamos vivir una edad mayor elegante, relajada y firme.



ENSAYO Y ACTIVISMO

QUÉ HACE UN NEGRO COMO TÚ EN UN SITIO COMO ESTE. Moha Gerehou

Sabíamos que existía el racismo en Estados Unidos. Ahora sepamos qué sucede en España.

«Durante mucho tiempo me odié por ser negro.» Con esa frase arranca este poderoso testimonio que nos revela hasta qué punto el racismo está presente entre nosotros y de qué manera condiciona la vida de las personas. «Qué hace un negro como tú en un sitio como este» es la pregunta que se esconde tras muchos de esos casos de racismo y con la que Moha Gerehou rompe el relato en el que siempre son los «otros», los ajenos, los que nunca serán de aquí.

Gerehou se dirige con honestidad a todo el que busque una aproximación personal y fundamentada al racismo en la España de los últimos treinta años. Trata de situar a las personas racializadas como sujetos políticos, mientras desgrana el rol entre víctimas y verdugos, arrojando luz a aquello que no se ve y aportando una visión sin victimismos.

INFANTIL

FREEDOM. HARRIET TUBMAN Y LA RED DE LIBERACIÓN DE ESCLAVOS. Jennifer Dalrymple, Justine Brax

Este espléndido álbum ilustrado rescata del olvido la vida de Harriet Tubman, una figura clave en la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Es un cuidado volumen narrado en primera persona, a modo de diario, que acerca de forma clara e impactante a los lectores (grandes y pequeños) a este drama histórico, a la vez que les ayuda a comprender y contextualizar un tema de actualidad como es el movimiento Black Lives Matter.

La obra está ilustrada por la reconocida artista francesa Justine Brax, que se aproxima con respeto y emoción al drama de la esclavitud.

El libro narra la lucha de Harriet Tubman (1822-1913), una mujer humilde y valiente que se erigió en una de las figura fundamental del movimiento de liberación de los esclavos y activistas por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Fue una de las promotoras del Underground Railroad, el Ferrocarril Clandestino, una compleja red de rutas y personas, muy activa y eficiente, que ayudó a hombres, mujeres y niños esclavos a huir del sur del país para conquistar su libertad.

Fue también una de las figuras que apoyó el sufragio femenino. En 2013, el gobierno de Estados Unidos quiso reconocer su importancia, proponiendo la creación de un billete de 20 dólares con su retrato, pero el proyecto aún está en curso.

Es un libro de divulgación e información histórica muy rigurosa, pero también cuenta con una dimensión literaria que resalta valores como la libertad y el amor por la vida.

NARRATIVA

AGUA DULCE. Akwaeke Emezi

Extraordinaria ópera prima de Akwaeke Emezi, Agua dulce indaga en la experiencia de vivir con un yo fracturado. Ada, la protagonista de esta novela, es una niña nigeriana que por haber nacido «con un pie en el otro lado» acoge en su interior deidades y presencias ancestrales. Al madurar y trasladarse a una universidad de Estados Unidos, ese grupo de yoes gana fuerza y autonomía. A medida que Ada pasa a un segundo plano en su propia mente, su vida comienza a tomar sorprendentes direcciones. Inquietante y desgarradora, Agua dulce es la evocación de una forma insólita de experimentar el mundo, poniendo en diálogo la cosmología igbo con otras formas occidentales de construcción identitaria. Basada en las vivencias de Emezi, estamos ante una deslumbrante e ingeniosa novela de escritura lírica, energía feroz y anuncio de la llegada de una nueva y poderosa voz a la literatura contemporánea.

Este libro ha tenido una recepción maravillosa por parte de público y crítica llegando a considerarse «Mejor libro del año 2018» por The New Yorker y la Biblioteca Pública de Chicago. Traducida a trece idiomas, Agua dulce ganó el Otherwise Award 2019 (anteriormente, Tiptree) y el Premio Nommo. Asimismo, fue finalista del Premio PEN / Hemingway, el Premio Literario Lambda y el Women’s Prize for Fiction, entre muchos otros.

POESÍA

DERECHO DE ADMISIÓN. Yeison F. García López

Un poemario de construcción de una identidad. Una conversación poética con las hijas e hijos de las personas que tuvieron que migrar. Una experiencia de exclusión que atraviesa al poeta justo en su misma esencia y es capaz de transformar en versos.Se completa con las evocaciones en vídeo de la artista Heidi Ramírez, una piezas crudas y directas en las que la voz del poeta se amplifica y se convierte en rostros.Un libro para una época. Un libro que responde a uno de los retos fundamentales de este siglo definitivo. Un libro necesario en estos tiempos de odio.

NOVELA GRÁFICA

ANGELA DAVIS. Maripaola Pesce y Mel Zohar

¿Por qué los hermanos negros aún tratan de agradar a los blancos, en lugar de luchar contra los que los dominan y los oprimen?

Angela Davis es una adolescente cuando comienza a hacerse esta y otras preguntas. Por entonces, vive en el barrio de Dynamite Hill, en Birmingham (Alabama), donde el KuKluxKlan coloca bombas frente a las casas de las familias negras para obligarlas a abandonar sus hogares.

El libro nos acerca a la vida de uno de los iconos del feminismo negro y una de las figuras más emblemáticas de la lucha contra el racismo y en pro de la igualdad en Estados Unidos. Se centra, especialmente, en el activismo político de Angela Davis durante los años 60 en Los Ángeles.

