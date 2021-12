Los Harlem Globetrotters han ganado reconocimiento mundial por combinar sus habilidades de juego de baloncesto con trucos cómicos y acrobacias. Durante las últimas nueve décadas, los Globetrotters han disputado más de 30.000 partidos en más de 100 países.

Torch George y Bulldog Mack dos miembros de la actual plantila del equipo.

Los Harlem Globetrotters comenzaron en Chicago en 1926 como un equipo afroamericano conocido como los Savory Big Five. Abe Saperstein, que era entrenador en el área de Chicago, además de promotor y agente, adquirió el equipo y siguió siendo su propietario hasta su muerte en 1966. El equipo debutó como los New York Globetrotters en Hinckley, Illinois en enero de 1927. Posteriormente adoptaron el nombre de los Harlem Globetrotters en 1930 para reflejar la lista predominantemente negra del equipo y la rica cultura de Harlem en ese momento.

Durante sus primeros años, el equipo viajó por todo el país compitiendo contra equipos de baloncesto blancos y negros y desarrolló un récord ganador. En 1939, el equipo perdió ante los New York Rens en la final de su primer campeonato de baloncesto profesional. Ganó contra los Bruins de Chicago en la final del campeonato un año después. Durante sus primeros quince años, los Globetrotters compitieron como todos los demás equipos profesionales. El entrenador Abe Saperstein decidió entonces que el equipo hiciera trucos y acrobacias para mantener la atención del público durante los partidos que estaban más desequilibrados; estas actuaciones se convirtieron en la marca registrada de los Harlem Globetrotters.

Harlem Globetrotters con Soupy Sales (centro), especial de CBS Television, 1969

En 1948 y 1949, los Globetrotters sorprendieron al mundo al derrotar dos veces al campeón mundial Minneapolis Lakers de la NBA. Los Globetrotters fueron socialmente influyentes y rápidamente fueron reconocidos como el mejor equipo de baloncesto del mundo, lo que demuestró que los afroamericanos podían sobresalir a nivel profesional.

Las victorias sobre los Lakers aceleraron la integración de la NBA, ya que el Globetrotter Nathaniel “Sweetwater” Clifton se convirtió en el primer jugador afroamericano en firmar un contrato con la NBA cuando se unió a los famosos New York Knicks en 1950. Los Globetrotters también se embarcaron en su primer en su gira internacional en 1950, jugó ante su mayor multitud hasta la fecha, 75.000, en el Estadio Olímpico de Berlín en 1951 y terminó la década con su primer viaje a la Unión Soviética en 1959.

En 1950, el equipo hizo su primer viaje a Europa con una gira mundial poco después. Aproximadamente al mismo tiempo, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) comenzó a integrar sus equipos, dejando a los Harlem Globetrotters poca competencia. Fue durante este período que las payasadas, los trucos y las rutinas se convirtieron en estándar para los Harlem Globetrotters, ya que buscaban mantener un lugar en el baloncesto como un equipo completamente negro.

A finales de la década de 1950, algunos de los Globetrotters emergieron como artistas estrella muy conocidos más allá del mundo del baloncesto profesional. Estos jugadores e intérpretes destacados incluyeron a Fred “Curly” Neal, Reece “Goose” Tatum y Clarence Wilson “Meadowlark” Lemon. La leyenda de la NBA Wilt “the Stilt” Chamberlain también jugó con los Globetrotters al igual que Lynette Woodard, la primera mujer en jugar baloncesto profesional. Celebridades como Earvin “Magic” Johnson son miembros honorarios del equipo

Lynette Woodard, la primera mujer en jugar baloncesto profesional

La popularidad de los Harlem Globetrotters permitió al equipo protagonizar dos películas, Go Man Go (1948) y The Harlem Globetrotters (1951). También sirvieron como embajadores de buena voluntad durante la Guerra Fría. Los Harlem Globetrotters han hecho numerosas apariciones en televisión desde la década de 1950, y en la de 1970 inspiraron una serie de dibujos animados.

El ex jugador Mannie Jackson compró el equipo en 1993, dándole propiedad afroamericana por primera vez. El equipo jugaría su partido número 20.000 en 1998, y en 2002 los Harlem Globetrotters fueron consagrados en el Basketball Hall of Fame.

El 1 de octubre de 2013, los Globetrotters fueron comprados por Herschend Family Entertainment, la compañía de atracciones temáticas de propiedad familiar más grande de los EE. UU., Lo que marcó una expansión para la compañía hacia nuevos medios, audiencias y mercados.

Hoy, los Globetrotters continúan llevando su entretenimiento a millones de fanáticos de todo el mundo con más de 400 eventos en vivo cada año. Cada juego de Globetrotters presenta algunos de los mejores atletas del planeta, una interacción inigualable de los fanáticos, un manejo increíble de la pelota de manera mágica, mates que hacen vibrar el aro y una comedia de división lateral.

En total, cerca de 750 hombres y mujeres han jugado para el equipo de fama mundial, un equipo que ha entretenido a papas, reyes, reinas y presidentes de todo el mundo.

Fuera de la cancha, la organización continúa evolucionando a la compañía más allá de su vibrante negocio de eventos en vivo al aumentar las alianzas con socios globales, desarrollar una línea completa de productos con licencia, ejecutar una estrategia multimedia para ganar relevancia mundial y continuar el legado de la marca de redes sociales profundas. participación en las comunidades locales.

