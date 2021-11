Las latinas somos… ¿qué? Teatro Sin Papeles contra los estereotipos

Bien dicen que para gustos colores, y por qué no, cada quien tiene preferencias distintas, en eso no me meto, es más respeto la opinión de cada persona. Hace varios días una compañera de estudios y también de luchas feministas, compartió en sus estados de WhatSapp la imagen de un video musical protagonizado por J Balvin y la rapera Tokischa con título deplorable (disculpen la crudeza de mi adjetivo pero creo que no tiene otra denominación) “Perra”, pero es que todo no para ahí, el video es mucho peor. Mi compañera indignada hacía un llamado de atención sobre el mismo resaltando su carácter machista, sexista y racista.