Las listas electorales a la Asamblea de Madrid: Un estudio sobre su diversidad y paridad

El próximo martes 4 de mayo se celebrarán las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Se trata de unas votaciones adelantadas que tienen como fin la designación de los 136 diputados que componen la Asamblea. Recientemente, el BOCM -Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid- ha publicado las candidaturas completas de los 23 partidos que se presentan a los comicios. Tras su publicación nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿Qué porcentaje de mujeres componen estas listas?; ¿Se puede hablar de paridad real?; ¿Qué ocurre con otros aspectos como la diversidad?

A pesar de constituir el 51% del total de la población española, las mujeres siguen librando batallas y haciendo frente a episodios discriminatorios cotidianos cometidos por aquellos que las tratan como una minoría. En el terreno de la política y con el fin de solucionar la situación de desigualdad que afloraba en las listas electorales, en 2007 se dictaminó Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta legislación obliga a los diferentes partidos a asegurarse de que ninguno de los sexos queda por debajo del 40% a la hora de definir las candidaturas. Tras la publicación de las listas de candidatos a las Asamblea de Madrid vale la pena pararse y reflexionar sobre el compromiso de los diferentes partidos con este precepto.

Cabe destacar que la paridad electoral impuesta por la Ley Igualdad no tiene como fin último favorecer a un género respecto al otro. Del mismo modo, no se plantea como una herramienta compensatoria a favor de la mujer o como una ventaja para dar rienda suelta a la discriminación. Tal y como afirma el Tribunal Constitucional, “esta fórmula tiene como objetivo la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de formular las candidaturas electorales”.

Líderes en las encuestas

Partiendo del precepto de que las candidaturas deben contar al menos con un 40% de mujeres, los partidos tienen cierto margen de maniobra para diseñar sus listas y situar a estas candidatas en mejores o peores posiciones. En Las gráficas que muestran a continuación podemos evaluar de forma visual la presencia de la figura femenina en los 6 partidos líderes en los sondeos oficiales.

La presencia de mujeres en las listas de los partidos líderes en los sondeos (en %). Elaboración propia. Fuente: BOCM

A primera vista la diferencia entre las dos posiciones políticas es notable. Por un lado, los partidos de la izquierda destacan por composiciones más equitativas con un porcentaje de mujeres que oscila el 50- 52%. Si nos fijamos en la distribución de sus listas podemos apreciar como el PSOE y Más Madrid siguen un patrón claro: una mujer por cada hombre, así sucesivamente. Unidas Podemos no presenta una pauta marcada, pero sí que podemos observar una mayor presencia de mujeres en los primeros puestos. En el caso de los partidos de la derecha los porcentajes son más bajos. Como era de esperar, la extrema derecha se hace notar y Vox se presenta con el mínimo permitido, tan solo un 40% de mujeres. En ninguno de estos tres partidos observamos un patrón en la distribución de las candidaturas, aún así todos coinciden en la disposición de conceder a la figura masculina las mejores posiciones.

El segundo indicador de paridad a tener en cuenta -y el más significativo- es el porcentaje de mujeres que encabezan las listas o su presencia en los 10 primeros puestos. Si tenemos esto en cuenta, una vez más la diferencia entre la izquierda y la derecha es señalable. En las listas del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos observamos hasta 5 o 6 mujeres en las 10 primeras posiciones -llegando al máximo permitido-. Los partidos de la derecha destacan justo por lo contrario, por presentar el mínimo requerido, es decir, 4 candidatas.

Para seguir evaluando el nivel de compromiso con la paridad de los diferentes partidos debemos focalizarnos en tramos de 5 candidatos. Tal y como establece la Ley de Igualdad, estos deben incluir al menos 2 mujeres. Una distribución poco equitativa priorizaría a la figura masculina, situándola en los primeros 3 puestos de cada tramo. Atendiendo a esta métrica destacan los casos de PP y VOX, partidos donde la presencia de mujeres en estos 3 primeros puestos es casi nula. Por su parte, y en armonía con el resto de partidos de la izquierda, distinguimos el caso de Podemos cuyas candidatas se posicionan en los puestos más favorables de cada tramo.

En las siguientes gráficas ofrecemos una visión global del porcentaje de mujeres en las candidaturas del resto de partidos que se presentan a estas elecciones.

La presencia de mujeres en las candidaturas del resto de partidos (en %). Elaboración propia. Fuente: BOCM

Hablemos en términos de diversidad

Si bien existe la Ley de Igualdad para garantizar la paridad de género, no existe ninguna regulación que haga lo propio para fomentar la diversidad en todos sus ámbitos y dimensiones. Hay que tener presente que 18% de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid -aproximadamente 1,1 millones de personas- nacieron en elextranjero. De esta proporción una parte considerable han obtenido la nacionalidad española, y por lo tanto, disfrutan del derecho a voto entre otras concesiones. Por su parte, la diversidad afectivo-sexual y la identidad de género son una realidad. Sin embargo, no existe ninguna legislación que los ampare y asegure una candidaturas formuladas en términos de diversidad. La representación de estos colectivos no es algo opcional.

Resulta complejo estudiar y enumerar con exactitud el grado de inclusión de los diferentes partidos políticos teniendo solo como referencia los nombres recogidos en una lista. No obstante, no cabe en duda que el porcentaje es muy bajo, e incluso, preocupante.

En este aspecto, de los 23 partidos que se presentan a las elecciones ponemos en valor la candidatura de Unidas Podemos. Este es con diferencia el partido que más pluralidad y diversidad presenta e insisten en su ambición “por querer cambiar Madrid incluyendo a todos, demostrando que es una región multicultural”. Así mismo destacamos la presencia en el puesto número 9 de Serigne Mbayé, portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, Serigne Mbayé. Más Madrid es otro partido a tener en cuenta por su implicación a la hora de representar la realidad afectivo-sexual de Madrid. “En el Día de la visibilidad Trans quisimos reforzar la inclusión en nuestra lista de una compañera trans para visibilizar la normalización de la participación de las personas trans en la política y en las instituciones”, declaran.

En conclusión, este estudio sobre las candidaturas a la Asamblea de Madrid clarifica que si bien todos los partidos acatan formalmente la Ley de Igualdad, aún existen notables diferencias en cuanto al grado de compromiso con la paridad real y efectiva. Además, la izquierda se ha posicionado por encima de la derecha en cuanto a la defensa de la igualdad de género. Sin embargo, a día de hoy el fomento de la diversidad funcional, racial o de origen siguen siendo una asignatura pendiente, tanto para España como para la Comunidad de Madrid.

Judit Martín

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

