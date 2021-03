“Nehanda”, la historia de una rebelión y el legado de las mujeres que la lideraron. Una producción de Nora Chipaumire en La Casa Encendida

La Casa Encendida dedica un nuevo espacio en su plataforma radiofónica al estreno de la última producción artística de Nora Chipaumire. “Nehanda” es una ópera que explora los crímenes históricos cometidos en el territorio conocido en ese entonces como Rodesia del Sur (Zimbabwe). Durante la última quincena de este mes (del 15 al 31 de marzo) se emitirá cada día a las 16.00h un nuevo episodio sobre las memorias del pueblo de Shona.

Nora Chipaumire: un desafío energético.

Nacida en Zimbabwe en 1965, actualmente reside y trabaja en Brooklyn, Nueva York. Como coreógrafa e intérprete sus proyectos profundizan en los estereotipos raciales y de género con el fin de sacar a la luz las complejidades que se esconden tras ellos. Si le preguntan por su trabajo lo definiría como “una negación”. Habla de movimientos: de la realidad del feminismo, del racismo o de la comunidad queer y trans. Todos estos son corrientes que surgen como una negación a algo. Como artista utiliza su posición para dar voz a este sentimiento de objeción y para transformarlo dando pie a la imaginación. “¿Qué seríamos, no ante la posibilidad de disfrutar de un acto de libertad, sino de ser realmente libres?, se pregunta.

La performer define su trabajo como “antisistema”. Totalmente consistente de que sus proyectos no están exentos de controversias, no tiene miedo de admitir el peso de lo político en su labor como artista. Sus producciones invitan a la introspección sobre el arte y la estética tal y como están planteados socialmente. Del mismo modo, induce al público a una reflexión profunda sobre los estereotipos que rodean a África. Todo esto lo consigue gracias a lo que ella denomina el método nhaka, la pieza clave que resume la teoría y la práctica de su proceso de creación artística. Se trata de un modelo animista, que no depende de las tecnologías occidentales y que la coreógrafa describe como “el modo primordial de disciplinar el cuerpo, el alma y la mente”.

¿Qué es “Nehanda”?

Vivimos una etapa difusa. Una época de cambios y de nuevas normalidades. Las producciones artísticas han tenido que adaptarse a esta realidad distópica. Hace un año dejamos de hacer todo aquello a lo que estábamos acostumbrados. Los eventos en vivo se convirtieron en actos inviables, casi inauditos. En este contexto Nora Chipaumire en colaboración con La Casa Encendida han apostado por el renacer de la radio, un medio para muchos anticuado y pasado de moda. Durante la última quincena del mes de marzo se emitirá en esta plataforma tradicional, ahora redefinida, la última producción de la coreógrafa titulada: “Nehanda”.

Concebida como una ópera retrata el mito de Nehanda, un espíritu poderoso venerado por el pueblo Shona (Zimbabwe). Este buscaba cobijo en el interior de grandes mujeres poderosas para dar pie a la rebelión y la liberación en busca de justicia para el pueblo africano. A través de los cuerpos de Nyamhita, Mazviona y Charwe Nyakasikana el ente místico encabezó las primeras revueltas contra el dominio británico (1896-1897).

Durante el siglo XIX una heróica líder revolucionaria, Charwe Nyakasikana, orquestó el primer levantamiento en el territorio conocido como Rodesia del Sur, que en ese entonces estaba ocupado ilegalmente por los británicos. Junto a otras cuatro camaradas, la líder de la revolución fue capturada por el ejército colonizador y castigada con un juicio injusto que concluyó con su ejecución.

Valiéndose del poder de la voz y la música, Nora Chipaumire ofrece una defensa a todas aquellas víctimas que como Nyakasikana fueron asesinadas injustamente y venera la memoria de las heroínas que lideraron la liberación de Zimbabue. Basada en archivos históricos la obra se presenta como una iniciativa participativa, es decir, como un juicio político en el que se invita al público a posicionarse como jueces. Es una forma creativa de recrear los hechos, de poner a prueba el devenir de la historia y de demostrar cómo el pasado ha dado forma al presente africano.

Se trata de una coproducción de Kunstencentrum Vooruit (Gante), La Casa Encendida y Nora Chipaumire, con la colaboración de Lincoln Center (Nueva York). Para saber más sobre “Nehanda” antes de su estreno puedes leer aquí el libreto de la obra.

Judit Martín

