Afroféminas continúa experimentando con la IA: estrena el corto Color Carne y su directora es finalista en los Premios Mujeres a Seguir

La plataforma Afroféminas presenta en abierto en su web el cortometraje animado Color Carne, creado íntegramente con herramientas de inteligencia artificial como Dzine y ChatGPT.

El corto, disponible en abierto aquí, denuncia la idea excluyente del “color carne” en la cosmética y reflexiona sobre la importancia de que las personas negras controlemos nuestra propia representación. A través de una historia de amistad entre dos jóvenes, la pieza muestra un vínculo de igualdad y complicidad, lejos de estereotipos racistas o narrativas donde la figura blanca ocupa el papel de “salvadora”.

Para Antoinette Torres-Soler, directora del corto y fundadora de Afroféminas:

«Hasta hace muy poco, producir una obra de este tipo era casi imposible sin grandes presupuestos. Hoy la inteligencia artificial abre la posibilidad de que las personas negras podamos crear y narrar desde nuestra propia voz, con dignidad y sin intermediarios. Esta es precisamente una de las claves de la utopía afrofuturista»

Este estreno coincide con la nominación de Antoinette Torres-Soler como finalista en los XII Premios Mujeres a Seguir (MAS) , en la categoría de Comunicación, un reconocimiento a su trayectoria como comunicadora, activista y creadora de narrativas afrofeministas.

Con Color Carne y esta nominación, Afroféminas reafirma su compromiso con la innovación, la cultura y la construcción de relaciones que contribuyen a imaginar una sociedad más justa e inclusiva.

Afroféminas

