Una peli, una serie, un libro y una experiencia para este fin de semana (del 29 al 31 de agosto)

Ya huele a “volver al cole”, pero antes de enfrentar el despertador del 1 de septiembre, ¿qué tal un último finde de agosto para cuidarte, recargar energías y darle al cuerpo y al corazón lo que se merece? Aquí va tu plan cultural ideal de viernes a domingo, que conjuga mirada social, belleza y sororidad desde lo afro y lo inclusivo.
La peli…
«La historia de Souleymane» (2024) – Francia
Dirigida por Boris Lojkine
En apenas dos días, seguimos a Souleymane, un joven guineano que trabaja como repartidor en París sin papeles, lidiando con la precariedad, la indiferencia y la desesperanza mientras prepara una entrevista que podría cambiar su vida. Con dosis de tensión y sensibilidad, esta película fue ovacionada en Cannes (Premio del Jurado y Mejor Actor para Abou Sangaré) y arrasó en los César con cuatro estatuillas, incluyendo Mejor Guion Original. La actuación de Abou Sangaré, un mecánico real, fue tan poderosa que incluso logró regularizar su situación gracias al impacto del film.
🖤¿Por qué verla? Porque es necesaria y empática: te pega un puñetazo en el corazón con humanidad real, sin moralinas y desde el cuerpo mismo de quien vive esa historia.
La serie…
«¿No seré yo una obra de arte?» (2025) – Filmin
Una serie documental en clave fresca e irreverente que revisa la historia del arte desde perspectivas diversas y críticas. Cada episodio desmonta mitos del canon artístico y abre la puerta a voces, miradas y experiencias que han quedado al margen.
🖤 ¿Por qué verla? Porque engancha, sorprende y te invita a repensar lo que significa “arte” sin solemnidades. Ideal para quienes quieren un finde cultural pero con chispa. Y además porque la conduce nuestra admirada Samantha Hudson.
El libro…
«¿Y tú quién eres para hablar de lo afro?» de Varios Autores
Una invitación a desarmar discursos cómodos desde el privilegio blanco, haciéndonos preguntas incómodas sobre quién es esa persona que habla de lo afro y desde dónde lo hace. Este libro no busca respuestas fáciles: te incomoda, te provoca y abre fisuras para construir un antirracismo más honesto e íntimo. Coordinado por Jose M. Maroto Blanco.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque es una herramienta potente para pensar y sentir el antirracismo desde lo personal, con valentía y ganas de cambiar la forma en que hablamos —y actuamos— sobre lo afro. Los Libros de la Catarata, 2025
Y una experiencia…
«Frida Kahlo: Experiencia Live Art y Muestra Gastronómica» Paseo del Pintor Rosales, 30, Madrid
Esta experiencia inmersiva propone tres salas que combinan cartas inéditas, arte digital, performances en vivo y música diseñada para Frida, todo con un menú degustación inspirado en su boda con Diego Rivera. Una forma vibrante y emocional de reconectar con el arte, el dolor y la fuerza de una mujer revolucionaria antes de cerrar el verano.
🖤 ¿Por qué visitarla? Porque es una vivencia multisensorial que combina proyecciones, performances, música y gastronomía. Vas a sentir a Frida.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, caribeño o africano para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
