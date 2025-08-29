Una peli, una serie, un libro y una experiencia para este fin de semana (del 29 al 31 de agosto)

La peli…

«La historia de Souleymane» (2024) – Francia

Dirigida por Boris Lojkine

En apenas dos días, seguimos a Souleymane, un joven guineano que trabaja como repartidor en París sin papeles, lidiando con la precariedad, la indiferencia y la desesperanza mientras prepara una entrevista que podría cambiar su vida. Con dosis de tensión y sensibilidad, esta película fue ovacionada en Cannes (Premio del Jurado y Mejor Actor para Abou Sangaré) y arrasó en los César con cuatro estatuillas, incluyendo Mejor Guion Original. La actuación de Abou Sangaré, un mecánico real, fue tan poderosa que incluso logró regularizar su situación gracias al impacto del film.

🖤¿Por qué verla? Porque es necesaria y empática: te pega un puñetazo en el corazón con humanidad real, sin moralinas y desde el cuerpo mismo de quien vive esa historia.