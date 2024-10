She Makes Noise celebra su  décimo aniversario

She Makes Noise celebra diez años siendo un festival multidisciplinar centrado en visibilizar y dar espacio a mujeres y personas no binarias en la música electrónica y el audiovisual. Este enfoque ha ayudado a equilibrar la representación de género en la industria cultural y ha tenido una capacidad transformadora en el territorio y en el organigrama de otros festivales y eventos culturales. También ha servido de presentación para las propuestas más arriesgadas, experimentales e innovadoras dentro del audiovisual y ha sido una plataforma para artistas emergentes.

Del 17 al 20 de octubre de 2024, She Makes Noise celebra, con la colaboración de SON Estrella Galicia, una décima edición en la que prima la diversidad de estilos y orígenes de las artistas invitadas. El hilo conductor es el amor hacia la música electrónica y a quienes han hecho posible el festival durante estos años. Por eso se vuelve a invitar de manera especial a compositoras, productoras y cineastas que ya pasaron por She Makes Noise, regresando en esta ocasión con sus nuevos proyectos. Es el caso de Deena Abdelwahed y Mursego.

Además, She Makes Noise 2024 propone descubrir por primera vez en Madrid nombres internacionales como Xexa, bela y el dúo formado por Laura Robles & Ale Hop. A ello se le suma la inauguración del festival acogiendo la única actuación en España de la compositora, performer y cantante británica Gazelle Twin con su show ‘Black Dog’. Cierra el festival la actuación de 33EMYBW con un concierto audiovisual junto a la VJ y artista digital Joey Holder.

Completan la programación el ciclo de cine contemporáneo que caracteriza al festival, con una propuesta de películas internacionales que presentan historias comprometidas con el presente y de riesgo forma, incidiendo en una nueva genealogía feminista y trans. El festival cuenta con la presencia de la prestigiosa cineasta y artista visual austriaca Constanze Ruhm, quien presenta el estreno en España de su último largometraje, E’ a questo punto che nasce il bisogno di fare storia, un alegato en favor de la necesidad de construir una historia del arte feminista. También se proyectan películas de las directoras Sofía Esteve, Isa Luengo, Marina Freixa Roca, Norika Sefa y Julieta Seco.

El programa En Familia propone los conciertos tropicales de Chica Acosta y La Niña Jacarandá; dos talleres, uno impartido por Mursego sobre la función de la música en el cine desde una práctica experimental y otro con La Niña Jacarandá para aprender a pinchar.

El festival está comisariado por Playtime Audiovisuales: Natalia Piñuel Martín (música y actividades) y Enrique Piñuel Martín (cine).

PROGRAMA

CONCIERTOS

Gazelle Twin

17 oct – 21 h

Presentación en España de su último trabajo, ‘Black Dog’, una performance noise y disruptiva con una potente propuesta escénica para transformar el Patio de La Casa Encendida en una oscura ensoñación sonora con conexiones hacía el teatro musical.

Gazelle Twin es el alias de Elizabeth Bernholz, compositora, productora de electrónica, cantante y artista visual con base en el Reino Unido.

En 2009, Bernholz creó a Gazelle Twin como una personalidad escénica y mutante dedicada a la composición, la producción de álbumes de estudio, bandas sonoras, instalaciones artísticas y presentaciones en vivo. Su objetivo es confrontar abiertamente las normas tradicionales de la industria musical, por las que siente una profunda aversión.

Sus personajes en constante cambio deforman su identidad. Están basados en temas poderosos y emocionales con un espíritu fuertemente independiente y feminista.

Bernholz ha lanzado de forma independiente cuatro álbumes de estudio; The Entire City (2011), Unflesh (2014), Pastoral (2018) y Black Dog (2023), junto con tres LP de bandas sonoras para artes escénicas; Out of Body (2015), Kingdom Come (2017), que pudo verse en La Casa Encendida, y Deep England con NYX Electronic Drone Choir (2021). Como compositora, sus créditos para cine, televisión y videojuegos incluyen títulos como The Walking Dead (AMC), Nocturne (Amazon/Blumhouse) y Luego Corres (Kudos/Sky). Sus colaboraciones como vocalista y productora incluyen además trabajos junto a Gary Numan, Halsey (a través de sus productores Trent Reznor y Atticus Ross), Maxine Peake, Perc, Blanck Mass y Dave

Clarke. En La Casa Encendida presenta por primera vez en nuestro país su último disco, editado a finales del 2023, Black Dog.

Xexa + Deena Abdelwahed

18 oct – 20 h

La noche del viernes, dedicada al baile y la escucha, aúna dos de las máximas del festival: cuerpos en movimiento y pensamiento crítico. Propone ritmos electrónicos en los que confluyen distintas representaciones de la diáspora africana en Europa, con las actuaciones de la productora y cantante afro-portuguesa Xexa y la artista franco

tunecina Deena Abdelwahed.

Xexa presenta Vibraçôes da Prata. La artista explora la voz, mezclando ritmos tradicionales del continente, sintetizadores y ambient. El resultado final es un directo orgánico y fluido. Su intención con este disco es “estudiar la sensación de escuchar música como un entorno en el que uno habita y no como un sonido que te sigue a lo largo del día. Entrar, en lugar de escuchar, en un ambiente determinado”. Esta actuación supone su debut en Madrid tras pasar por otros festivales como Primavera Sound.

Xexa es productora, artista multidisciplinar y cantante afrodescendiente residente en Londres. Su propuesta está repleta de experiencias inmersivas, conexiones con la naturaleza y el afrofuturismo. Es un joven talento salido de una de las discográficas más interesantes de la actualidad, la lisboeta Príncipe Discos.

Deena Abdelwahed presenta en Madrid su reciente trabajo Jbal Rrsas en formato de DJ set audiovisual tras su paso por el Sónar y el Rewire Festival. Fue una de las artistas que participaron en la tercera edición de She Makes Noise y vuelve para su décimo aniversario con su nuevo proyecto, que rinde homenaje a su montaña favorita en Túnez.

Tras sus inicios en una banda de jazz y múltiples intervenciones en la escena electrónica del norte de África, la productora y DJ de Túnez se trasladó a Francia, donde fichó por el sello InFiné, publicando Khonnar, un álbum aclamado por todos los medios internacionales, y varios EPs. Su trabajo es un intento esperanzador de recuperar los elementos esenciales de la diversidad de la música árabe, desde la música electrónica de baile, contando con influencias de la escena vanguardista y experimental actual.

En Familia

Chica Acosta / La Candela Viva

19 oct – 12 h

Chica Acosta presenta en Madrid su radio en vivo ‘La Candela Viva’. Música sabrosa y bailable para transmitir toda la poesía e historia de sus dos tierras: Colombia y Venezuela.

Chica Acosta traslada a En Familia uno de sus conocidos DJ sets tropicales y radiofónicos, ‘La Candela Viva’, generando en el Patio una atmósfera enérgica y divertida. En la sesión confluyen ritmos afrocaribeños y tropicales de su Colombia natal, mezclados con house y otros sonidos contemporáneos de club en una sesión especialmente pensada para el público familiar.

Chica Acosta es el seudónimo de Mónica Gómez Vesga, DJ y presentadora de radio colombiana con residencia en Barcelona. Conduce ‘La Candela Viva’, un programa de radio que explora las raíces musicales afro caribeñas, sus conexiones con África y su papel como herramienta de resistencia. ‘La Candela Viva’ se enfoca activamente en explorar el papel de la mujer como portadora y guardiana de esta herencia musical. Ha participado en festivales como

Sónar 2023 y ciclos musicales como DNIT en Caixa Fórum, siendo ésta su primera actuación en Madrid.

La actuación será grabada y subida en formato podcast en La Casa Encendida Radio.

Ale Hop & Laura Robles

19 oct – 19 h

El pensamiento y concepto decolonial han atravesado en numerosas ocasiones She Makes Noise. En esta sesión se incide en la música electrónica como acto político, activista y antirracista de la mano del dúo formado por Ale Hop & Laura Robles.

Las artistas peruanas residentes en Berlín Alejandra Cárdenas, conocida como Ale Hop (quien visitó Madrid por primera vez en La Terraza Magnética 2021) y Laura Robles, presentan su álbum debut colaborativo Agua Dulce donde deconstruyen radicalmente la música y las tradiciones de danza afroperuanas, prestando especial atención a su historia colonial.

El dúo se centra en el cajón, un instrumento de origen peruano hecho con cajas de frutas a raíz de que los colonizadores españoles prohibieran el tambor en el siglo XIX. Robles usa además un cajón eléctrico doméstico para marcar ritmos de bailes como el landó, lamento y zamacueca, mientras que Cárdenas rompe los sonidos con electrónica abstracta, fragmentando las pistas en ruidosas marcas «de pasado, presente y futuro». El disco se presentó en el festival Unsound de 2023. Esta actuación supone su estreno en Madrid.

bela + 33EMYBW & Joey Holder

19 oct – 20 h

La jornada del sábado noche está dedicada al noise con una doble sesión de música futurista, dark e industrial que trae por primera vez a Madrid a dos artistas procedentes del sudeste asiático, bela y 33EMYBW, que presentan sus trabajos más recientes.

bela es una de las artistas no binarias con mayor relevancia internacional del sudeste asiático. Natural de Paju, Corea del Sur, cuenta con base actual en Berlín. En sus vibrantes performances combina la producción electrónica más actual con el pungmul, acto folclórico coreano arraigado en las tradiciones agrícolas y vinculado a movimientos sociales pasados, junto a voces inspiradas en el metal más extremo. bela transforma el pungmul en un ritual de ira y dolor con un directo cargado de distorsión, gritos e intensidad dramática.

Desde que en otoño de 2022 se mudó a Berlín, bela ha participado de SHAPE+ Platform, ha presentado su trabajo en diferentes escenarios de Europa, incluidos Berghain, Trauma Bar und Kino, Schauspielhaus Zürich, Cafe OTO y A4 Bratislava y actuado en festivales de música electrónica experimental como CTM Festival, Unsound Kraków, Rewire Festival e Intonal.

Codirige también el proyecto sonoro Sorrow Club. Esta actuación en She Makes Noise supone su presentación en España.

La productora y artista visual con base en Shanghái, 33EMYBW, es miembro activo y referente de la escena musical china independiente desde hace más de una década. En el cierre de esta X edición de She Makes Noise presenta la premier en Madrid de su colaboración con la realizadora y artista visual Joey Holder en la que crean juntas un set que simboliza la evolución desde una perspectiva no humana, atendiendo a las especies ya extinguidas y trasladando a los parámetros sonoros el hábitat de todas las criaturas resilientes.

33EMYBW se inspira en la música electrónica de club y tiene presente la música folclórica y las tradiciones del sudeste asiático, con lo que genera ambientes oscuros y rítmicos. Su álbum de 2018, Golem, lanzado con la reconocida discográfica china SVBKVLT, fue recibido con elogios por la crítica internacional y votado como uno de los mejores álbumes electrónicos de su año. Después ha sacado al mercado Arthropods, Trans-Aeon Express con el visualista Gooooose, donde genera entornos posthumanos y 3D. Y en su cuarto álbum de estudio, Holes of Sinian, cuenta con las colaboraciones de Marina Herlop, Batu, Forrest Gander y Oxi peng. 33’s ha presentado sus trabajos en el Festival Nyege Nyege, Unsound Festival, SXSW, MIRA festival, y el CTM.

Este concierto se realiza en colaboración con Casa Asia.

En Familia

La Niña Jacarandá

20 oct – 12 h

Una propuesta de baile con una de las DJs con más proyección de la actualidad. La Niña Jacarandá abarca en sus sesiones un amplio registro de ritmos electrónicos mezclados con sonidos caribeños.

La Niña Jacarandá recorre en sus actuaciones toda la variedad de vibes que se mueven entre el ambient, el reguetón y el club deconstruido (que rompe y reconfigura las convenciones típicas de la música de club) dando a esta mezcla explosiva una dimensión política.

Es fundadora de la escuela feminista de DJ no binaria Sin Sync School, con base en Barcelona. Su último proyecto, Sexpiritual, fue presentado el año pasado en el Festival Loop y en el Sónar Latinx Club, y sus sesiones se han escuchado en salas como Razzmatazz, Apolo, Dabadaba y Macao. También en radios y medios como Dublab, Betevé, Primavera Sound, Boiler Room y Musicbox (Lisboa).

Isamit Morales, alias La Niña Jacarandá, es artista visual, productora y DJ chilenovenezolana. Como docente ha creado en Sin Sync un espacio seguro donde se ofrecen cursos introductorios para nuevos talentos. La escuela materializa el lugar que ella echó en falta durante su adolescencia, tanto a nivel físico como emocional, en el que el objetivo principal es que les alumnes aprendan a generar un lenguaje propio a través de la electrónica. Un día antes de esta actuación, impartirá un taller con el título ‘Aprende a pinchar con La Niña Jacarandá‘ en el Torreón I de La Casa Encendida.

CINE

Sesión ‘Video Home System’

15 oct – 19 h

Esta sesión se sumerge en los recuerdos familiares de dos cineastas, Norika Sefa y Julieta Seco, a través de imágenes domésticas grabadas en VHS durante los años 90.

La aparición del VHS introdujo un sistema de grabación y reproducción de vídeo en miles de hogares de todo el mundo. A partir de ese momento, los archivos familiares cobraron una nueva dimensión, y la memoria colectiva cambió para siempre. Décadas después, cineastas de todas las latitudes recuperan estos materiales domésticos para repensar la historia reciente, desde experiencias en primera persona.

Like a sick yellow, de Norika Sefa. Kosovo. 2024. 23 minutos. VO Sub español. Estreno en España.

A través de unas degradadas imágenes domésticas en VHS, observamos los rituales de una familia en unas celebraciones prenupciales; padres, tíos, primos y amigos de la cineasta se reúnen en una casa, mientras de fondo se va intuyendo una tragedia anunciada, en ese momento, la guerra estaba comenzando en Kosovo. El cine retiene los rostros de los que ya no están.

Norika Sefa, cineasta kosovar, escribe, dirige y edita sus películas. Formada en la FAMU —La Escuela de Cine y Televisión de la Academia de Artes Escénicas— de Praga (República Checa). En 2021 estrenó su ópera prima, Looking For Venera, película que representó a Kosovo en los Oscars, entre sus numerosos reconocimientos obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Rotterdam, festival en el que se ha estrenado su último trabajo, Like A Sick Yellow. Es miembro de la Academia del cine europeo.

Corazón embalsamado, de Julieta Seco. Argentina. 2024. 68 minutos. VOE Sub inglés. Estreno en Madrid.

Con una estructura capitular y siguiendo las cuentas de un rosario, Julieta Seco realiza este autorretrato, combinando imágenes de archivo y grabaciones presentes. Son los años noventa: una niña crece inquieta en un pueblo al norte de Argentina, en la región de Catamarca, acorralado por montañas e iglesias. Hace mucho que no llueve y los ríos están secos. Desde su habitación, la niña, cerca ya de la adolescencia, fantasea sobre cosas para las que aún no tiene permiso. Le confiesa a la Virgen su deseo.

Julieta Seco, cineasta y editora argentina, estudió la licenciatura en Cine y TV en la Universidad Nacional de Córdoba. Como montadora de cine ha trabajado en Esquirlas de Natalia Garayalde (2020), película premiada en Visions du Rèel (Suiza) y Jeonju (Corea) o Solo la luna

comprenderá, de Kim Torres (2023). En 2024, ha estrenado en el Festival Punto de Vista de Navarra su primer largometraje, Corazón embalsamado, donde recibió una mención especial del jurado.

Sesión ‘Hacer memoria’

16 oct – 19 h

Cuatro cortometrajes que ponen el foco en testimonios y narrativas marginales e invisibilizadas a lo largo de la historia.

Cuatro cortometrajes de España, Portugal, Polonia y Estados Unidos visibilizan aquello que durante años ha permanecido oculto y marginado: historias que han sido silenciadas y tergiversadas por la sociedad patriarcal e injusticias cometidas contra quienes se desvían de la norma.

Els buits, de Sofía Esteve, Isa Luengo y Marina Freixa Roca. España. 2024. 19 minutos. VO Sub español. Estreno en Madrid.

¿Puede la transmisión de la palabra restituir una memoria olvidada? ¿Puede romper con el silencio perpetuado entre generaciones?

Con 17 años, Mariona fue detenida e internada en un correccional del Patronato de Protección a la Mujer, una institución dedicada a ‘regenerar a mujeres caídas’ durante el franquismo y los primeros años de la democracia. En 2023, ella y su hija tratan de recomponer las piezas y vacíos de esta historia.

Sofía Esteve es cineasta alicantina. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Entre 2016 y 2018 codirigió el proyecto televisivo Follo Ergo Sum para la betevé. En 2022 codirigió el premiado cortometraje Perpetua felicidad, y en 2024 estrena en el festival de Málaga Els buits, ganando la Biznaga al mejor cortometraje documental. Posteriormente recibió el premio del público en el Festival de D’A de Barcelona.

Isa Luengo es cineasta nacida en Guadalajara. Se graduó en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y más tarde cursó el Máster en Documental Creativo de la UAB. En 2017 codirigió el cortometraje La ciutat interior y en 2022, junto con Sofía Esteve, realizó el cortometraje Perpetua felicidad, con quien también desarrolla @la_calumnia —proyecto de investigación en torno a las genealogías LGTBIQ+ en el cine. En 2024, estrena Els buits.

Marina Freixa Roca, cineasta de Barcelona, graduada en Comunicación Audiovisual (UPF) y especializada en cine documental e incidencia sociopolítica de la obra audiovisual. Desde el 2015 y hasta 2018 es socia de la cooperativa Metromuster, con la que impulsa proyectos documentales como Tarajal: Desmontando la impunidad en la Frontera Sur (2016) o Idrissa: Crónica de una muerte cualquiera (2020). En el año 2017 co-dirige junto a Sofia Esteve la serie documental Follo Ergo Sum (Betevé), y, posteriormente, se especializa en montaje a través del Posgrado de Montaje de la UPF-BSM. En 2024, estrena Els buits.

Tão pequeninas, tinham o ar de serem já crescidas, de Tânia Dinis. Portugal. 2024. 20 minutos. VO Sub español. Estreno en España

A través de material de archivo, fotografías, imágenes actuales y testimonios orales de mujeres de las regiones de Trás-os-Montes, Beira, Alto y Baixo Minho, que entre los años 40 y 80 llegaron a Oporto a trabajar como empleadas domésticas, se rescata de la invisibilidad a estas mujeres que no tuvieron tiempo de ser niñas, enviadas desde muy pequeñas desde las aldeas, para ser sirvientas en casas acomodadas de las grandes ciudades.

Tânia Dinis, cineasta y artista visual portuguesa. Se formó en el máster en Prácticas Artísticas Contemporáneas por la FBAUP y es licenciada en Estudios Teatrales por la ESMAE. Su trabajo cruza diferentes perspectivas y campos artísticos -fotografía, performance, cine- en una estética relacional, basada en imágenes de archivo familiares personales o anónimas, su apropiación, u otros registros de imagen real. En 2024 ha estrenado su cortometraje Tão pequeninas, tinham o ar de serem já crescidas, que tuvo su premier mundial en el festival IndieLisboa, donde ganó el premio al mejor cortometraje portugués.

Grandmamauntsistercat, de Zuza Banasińska. Polonia / Países Bajos. 2024. 23 minutos. VO Sub español. Estreno en Madrid

Utilizando la clásica figura de la bruja eslava, Baba Jaga, este ensayo audiovisual gira en torno a la historia de una familia matriarcal, vista a través de los ojos de una niña que se enfrenta a la reproducción de sistemas ideológicos y de representación. La obra está realizada íntegramente a partir de materiales de archivo del Educational Film Studio de Łódź, creados originalmente como herramientas didácticas y propagandísticas en la Polonia comunista. Las imágenes, a menudo sexistas y antropocéntricas, se resignifican como recuerdos autoficcionales, desplazando su registro científico, para ser transformadas en herramientas de libertad y resistencia.

Zuza Banasińska, artista visual y cineasta de Polonia, actualmente afincada en Ámsterdam. Formada en la Academia de Bellas Artes de Cracovia, en la Universidad de las Artes de Berlín y en el Sandberg Instituut de Ámsterdam. Sus obras se han expuesto en espacios como el Ujazdowski CCA de Varsovia, Dům Umění Mesta Brna de Brno y Het Nieuwe Instituut de Rotterdam. Su cortometraje Grandmamauntsistercat se estrenó en la edición 2024 del festival de Rotterdam, participando posteriormente en otros prestigiosos festivales internacionales como la Berlinale (Alemania) donde obtuvo el Teddy Award al mejor cortometraje, Visions du Rèel (Suiza) o IndieLisboa (Portugal).

Life Story, de Jessica Dunn Rovinelli. Estados Unidos. 2024. 10 minutos. Estreno en España

A la manera de un monólogo se presenta un texto original de la filósofa McKenzie Wark, autora de libros como Raving (2024), Reverse Cowgirl (2020), Hacker Manifesto (2004), combinado con la exploración de su cuerpo desnudo, retratado con la intimidad que da la conexión de amistad entre cineasta y escritora.

Durante el metraje, la historia de su vida, de su cuerpo, se entrelaza con la de la izquierda política, se aprecian las marcas de su transición de género mientras habla de amor y futuros perdidos. A ritmo de techno, la reflexión sobre su propia muerte, así como la muerte de la izquierda, sobrevuela fuera de cuadro.

Jessica Dunn Rovinelli es una directora, actriz, montadora, crítica cinematográfica y activista transgénero estadounidense. En 2016 se dio a conocer como cineasta con el documental Empathy, en el que plasmaba el día a día de una escort adicta a la heroína, y que fue premiado en FIDMarseille (Francia). Su segunda película, So Pretty, se estrenó en 2019 en el Festival de Berlín y fue premiada como mejor película en el Festival de Valdivia. Life Story se

ha estrenado mundialmente en FIDMarseille 2024, obteniendo el premio Alice Guy al Mejor Cortometraje.

E’ a questo punto che nasce il bisogno di fare storia, de Constanze Ruhm 17 oct – 19 h

Estreno en España del último largometraje de la artista visual Constanze Ruhm, alegato en favor de la necesidad de construir una historia del arte feminista. Presentación y coloquio con la directora.

E’ a questo punto che nasce il bisogno di fare storia, de Constanze Ruhm. Austria y Portugal. 96 minutos. VO Sub español. Estreno en España.

Hacer genealogía es una de las tareas fundamentales del momento presente. En E’a questo punto che nasce il bisogno di fare storia, Constanze Ruhm parte de la obra de la feminista italiana Carla Lonzi, autora y fundadora de Rivolta Femminile. Desde ahí, la película viaja en el tiempo a través de la historia de la violencia contra las mujeres, mientras rinde homenaje a obras de artistas feministas desde el siglo XVII hasta nuestros días, con referencias a Artemisia Gentileschi, Suzanne Santoro, Stephanie Oursler, Annabella Miscuglio, Adriana Monti o Rony Daopoulo, entre otras.

Constanze Ruhm es artista visual, comisaria de arte y docente austriaca. Desarrolla su actividad entre Berlín y Viena. Sus proyectos artísticos (instalaciones, películas, textos) abordan temas vinculados con la representación de la identidad y la cuestión de género, cuestionando las relaciones de dominación que se ejercen dentro de las producciones cinematográficas e investigando las conexiones entre el cine y los nuevos medios. Su anterior película, Gli appunti di Anna Azzori / Uno specchio che viaggia nel tempo, tuvo su estreno en España en la edición de 2020 del festival She Makes Noise.

CURSOS

Para mí la experimentación es un juego y para vosotras también, con Mursego

17 oct – 18 oct

La compositora e intérprete Maite Arroitajauregi, alias Mursego, imparte un taller sobre la función de la música en el cine desde una práctica experimental.

Tomando como punto de partida su proceso compositivo para bandas sonoras, Mursego plantea cuestiones sobre cómo despegarse de las imágenes y contar una historia propia.

El taller tiene una parte teórica y otra práctica, que consiste en musicar secuencias míticas de la historia del cine. Para llevarlo a cabo, se plantean una serie de ejercicios donde se explorarán las posibilidades sonoras de nuestros cuerpos.

No hace falta tener conocimientos musicales para inscribirse; solo se requiere capacidad para jugar con la experimentación audiovisual.

Este taller está incluido dentro de las actividades del festival She Makes Noise 2024.

De 0 a 16 años

Aprende a pinchar, con La Niña Jacarandá

19 oct – 12 h

La Niña Jacarandá traslada su escuela de DJ Sin Sync a La Casa Encendida en un taller dirigido a niñes y jóvenes de 13 a 17 años.

Isamit Morales, conocida como La Niña Jacarandá, dirige Sin Sync School, una escuela de DJ en Barcelona que fomenta un espacio y comunidad inclusiva de artistas feministas y no binarios desde hace tres años.

Durante un día, el proyecto se traslada a La Casa Encendida, donde se llevará a cabo un taller de iniciación a la música electrónica. En este taller, se compartirán ritmos afrocaribeños y electrónicos, y les participantes aprenderán a realizar una selección musical y a experimentar con un DJ set.

Este taller da continuidad al trabajo que La Casa Encendida ha realizado junto al colectivo Bam Bam de CHICA for chicas para la visibilización de mujeres y colectivo LGTBIQ en la música.

Este taller está incluido dentro de las actividades del festival She Makes Noise 2024.

