Madosini, un tesoro nacional sudafricano cuya música mantuvo viva una rica historia

La renombrada músico, compositora y narradora sudafricana Latozi “Madosini” Mphahleni falleció a fines de 2022. La activista cultural y musical nativa, que se reía con tanta frecuencia como tocaba, era querida por todos los que conocía. Ella ha dejado un rico legado de música, patrimonio e historia Xhosa. También enseñó y nutrió a una nueva generación de arqueros, revitalizando un arte que estaba muriendo.

La icónica intérprete sudafricana de arco Xhosa nació el 25 de diciembre de 1943 (aunque ella misma no estaba segura de la fecha exacta) en un pueblo llamado Mqhekezweni cerca de Mthatha en la provincia de Eastern Cape. Hogar del pueblo Xhosa, la región es rica en patrimonio cultural e historia. También es el lugar de nacimiento de muchos de los héroes de lucha más reconocidos de Sudáfrica, incluidos los ex presidentes Nelson Mandela y Thabo Mbeki.

Madosini (madre del clan Dosini), como se la conocía más comúnmente, utilizó la música indígena para promover su herencia xhosa. Dominaba instrumentos como el uhadi (arco resonante de calabaza), el umrhubhe (arco resonante de boca) y el isitolotolo (arpa de mandíbula).

Lo que ella produjo a partir de estos instrumentos es único en su variedad y en la gama de sentimientos que evoca. Sus canciones son poemas que hablan con elocuencia de una rica historia personal y cultural. Llevan a los oyentes a la música de los primeros habitantes del sur de África.

Madosini entró en contacto conmigo, mis colegas y nuestros estudiantes en la Universidad de Rhodes en el Cabo Oriental, compartió su conocimiento con nuestra escuela de música y tocó nuestras vidas.

Sus contribuciones al estudio de la música, la cultura y el folklore Xhosa son invaluables. Su impulso por valorar el conocimiento indígena seguirá siendo una inspiración para muchos en todo el mundo.

La músico

Madosini comenzó a actuar, componiendo canciones y fabricando instrumentos a una edad temprana, aprendiendo de su madre, quien era una experta en tocarlos y construirlos. Debido a una enfermedad, Madosini no asistió a la escuela y nunca aprendió a leer ni a escribir. Sin embargo, esto no impidió su éxito.

Luego colaboró, utilizando una variedad de géneros musicales, con muchos artistas sudafricanos conocidos. Entre ellos estaban Ringo Madlingozi , Pops Mohamed , Thandiswa Mazwai y Sibongile Khumalo . También trabajó con muchos artistas internacionales, incluidos Flynn Cohen y Gilberto Gil .

Cabe destacar que trabajó con la gran cantautora sudafricana Miriam Makeba y el cantante de rock británico Patrick Duff , con quienes recorrió el mundo. El compositor sudafricano Hans Huyssen creó The Songs of Madosini (voz, uhadi, umrhubhe, isitolotolo, clarinete, cuarteto de cuerdas y narrador) para ella en 2002. Y las composiciones originales de Madosini se utilizaron en las películas sudafricanas Yesterday y The Shore Break . Otras muestras de grabación se reprodujeron en varias películas y documentales.

Dominio de los arcos

Aunque Madosini se dio a conocer al público popular principalmente como cantante y narradora, es su dominio de toda la vida de los arcos uhadi y umrhubhe, así como el isitolotolo, lo que ha atraído a musicólogos como yo a su trabajo.

Quienes tocan estos instrumentos explotan la fuente más primordial del tono musical, la serie de armónicos , de una manera que está íntimamente relacionada con la sociedad humana más antigua (el pueblo San ) y también es exclusiva de la música xhosa. Los armónicos ofrecen un cambio de tonalidad alterna entre los armónicos de dos fundamentales.

Madosini no solo construyó e interpretó estos instrumentos desde que era una adolescente, sino que también los enseñó en persona a músicos jóvenes y viajó mucho para compartir su talento de clase mundial con audiencias internacionales. Hasta que la conocieron, muchos nunca habían tenido ninguna relación con el pueblo xhosa más allá de Nelson Mandela.

La educadora

La Universidad de Rhodes y la Biblioteca Internacional de Música Africana trabajaron extensamente con Madosini durante muchos años y le otorgaron un doctorado honoris causa en música en 2020. Debido a las restricciones de bloqueo de COVID-19 en ese momento, las celebraciones físicas de este honor fueron aplazadas. En 2022, se vistió formalmente con una túnica y una capucha a la vista de su familia y su comunidad en la aldea de Mkhankatho.

Hizo hincapié en la necesidad de educar y capacitar a los jóvenes, no solo para valorar el conocimiento indígena, sino también para garantizar que los instrumentos y las historias de Xhosa sigan siendo relevantes. Ella dijo en una entrevista de 2018 :

Los jóvenes han olvidado sus raíces. No saben de dónde vienen y realmente me entristece ver que nuestras culturas y tradiciones se extinguen lentamente.

Reina de la música Xhosa

Como reina de la música xhosa, Madosini fue sin duda una figura destacada en la cultura sudafricana. Su papel como conservadora de la tradición en una sociedad que cambia rápidamente presentó una oportunidad de oro para la investigación y exploración de los sistemas de conocimiento indígenas. Estos son parte integral de la preservación del patrimonio cultural de Sudáfrica.

En la Universidad de Rhodes honramos su increíble espíritu y estamos agradecidos por su contribución a la revalorización del juego tradicional con arco en Sudáfrica y el mundo.

Boudina McConnachie

Profesora de etnomusicología y artes musicales africanas, Universidad de Rhodes

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

