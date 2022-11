Jenna Ortega ha roto estereotipos

Jenna Marie Ortega es una actriz estadounidense de ascendencia mexicana, reconocida por aparecer en series como “You” o películas como “El día del sí”. Comenzó su carrera actuando como actriz infantil, pero además, Jenna ha destacado por su activismo por los derechos LGBT+ y contra la discriminación.

Debido a sus raíces, Jenna recibió muchos papeles donde estereotipaban a los latinos y los rechazó porque no quería que sus orígenes dictaminaran el tipo de papeles que podía interpretar. No quería actuar en películas donde su personaje fuese la hija de un narcotraficante, series en las que tenía que ser una sirvienta o cualquier papel en el que se la estereotipase por ser latina. Janne declaró que buscaba que la comunidad latina tuviese más oportunidades de brillar en Hollywood, interpretando papeles que se saliesen de lo estipulado.

El problema no se encontraba simplemente en el hecho de interpretar a una persona latina, sino que se utilizaban prejuicios, situaciones y personas marginales, fomentando de esta forma los pensamientos despectivos que hay sobre los latinos, representándolos como personas agresivas, o encasillándoles como sirvientes o narcotraficantes.

Gracias a que Jenna se ha mantenido fiel a sus ideales, pudo interpretar a una princesa de Disney llamada Isabel en la serie animada Elena of Avalor.

Además, Jenna también llamó la atención por desafiar a Melania Trump, quien en 2018 utilizó una chaqueta que decía “Realmente no me importa. ¿Y a ti?” al visitar un albergue de migrantes. En respuesta, Jenna usó una chaqueta que decía: “A mí me importa y a ti te debería importar también” cuando acudió a la alfombra roja de los Radio Disney Music Awards.

Sin traicionar sus ideales y luchando tanto por sus derechos, como por los de la comunidad latina, ha logrado ser escogida como la intérprete de Miércoles Addams en la nueva serie de Tim Burton en Netflix.

Esto no solo supone un avance para la comunidad latina sino para todas aquellas personas que sintieron en algún momento que no encajaban, ya que tener determinados orígenes, haber nacido en un sitio u otro, tener un color de piel o unos rasgos concretos, no significa que tengamos que mantenernos en los estereotipos que personas ignorantes han difundido a lo largo de los años.

Esto también ayuda a que nos sintamos identificados, pues en demasiadas películas y series se pueden ver a los gloriosos y exitosos personajes representados por personas blancas, y que actrices como Jenna Ortega interpreten papeles donde se sale de lo estipulado nos da un papel más allá en nuestra vida, el poder de vernos en personajes. Podemos vernos como los populares y no como los problemáticos de las películas.

Porque ser latino no significa tener más probabilidades de ser narcotraficante, de robar, de ser agresivo, de trabajar como sirviente. Ser latino significa ser una persona creativa, risueña, alguien con todas las aptitudes para conseguir y ser lo que quiera, igual que una persona con cualquier otra descendencia.

Yovanna Blasco López Nacida en La República Dominicana. Escritora, activista y luchadora por los derechos humanos. Estudiante de Lenguas Modernas y sus Literaturas. Instagram: @_melaninwoman_ Email: yovibl@outlook.es Interesada en la igualdad de los derechos humanos y comprometida con la concienciación sobre las personas negras, el racismo y la cultura afro. Más texto de Yovanna

