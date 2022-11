Adiós querido Pablo

Hoy día 22 de noviembre del 2022 ha fallecido Pablo Milanés.

Querido Pablo, no sabría ni cómo empezar para expresar la tristeza que siento por tu ida. Este es un post para darte las gracias. Gracias por los conciertos que nos regalaste en la Lenin en los años 90′. Gracias por hacernos creer, cuando apenas éramos niñas, que los cubanos éramos diferentes, éramos solidarios, éramos un país con futuro. Hoy esa Cuba no existe y dejó de hacerlo hace muchos años. Gracias por enfrentarte y no quedarte callado. Gracias por tu música, por hacernos soñar. Tu afro fue el primero que vi y entonces no lo entendía porque la Cuba a veces demasiado racista nos hizo creer a muchas que eso estaba mal. Han pasado muchísimos años y ahora ya no se persigue la homoxesualidad como en los años setenta, tampoco se lleva a los jóbvenes, como hicieron contigo, a los campos de reeducación de la UMAP.

Querido Pablo, fuiste referente de muchos negros, esos que hoy son encarcelados por la simple razón de salir a la calle a protestar. Esos que protestan por poder vivir. Chicos negros intelectuales convertidos en delincuentes. Has dejado un pueblo muy triste, que emigra en masas como sea y que no encuentra ni un solo apoyo internacional. ¿Cómo hemos podido llegar aquí?



Te vamos a echar de menos Pablo Milanés. Gracias por darnos tanto. Descansa en paz.

