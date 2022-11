Algunos consejos sobre la adopción transracial

Muchos adultos no creen que tener prejuicios raciales o culturales simplemente porque no los han confrontado. El hecho de que se crea en la igualdad racial y cultural para todos no significa necesariamente que se esté libre de sutiles prejuicios que puedan perjudicar al niñx. Póngase en contacto con cualquier grupo local que se ocupe de los antirracista para averiguar si hacen formaciones o talleres. Si no hay uno disponible en la comunidad de padres adoptivos, los futuros padres pueden organizarlo.

Mira hacia atrás: Las familias transraciales a menudo son observadas por extraños cuando están en lugares públicos. Una mirada a tu espalda te puede decir mucho de lo que pasa a tu alrededor. Será un descubrimiento.

Cuestionese la comunidad o barrio donde vive: ¿Es un vecindario racial y culturalmente mixto en el que el niño será aceptado como adolescente y como niño pequeño? ¿Es una comunidad en la que hay una variedad de familias diferentes para que la familia transracial no parezca inusual? ¿Es una comunidad en la que hay acceso a otras familias transraciales y transculturales? Las comunidades que tienen estos atributos serán más fáciles para que el niñx crezca frente aquellas en las que siempre será el único niñx diferente en el área.

Adoptar a más de un niñx del mismo origen racial o cultural: Hay muchas razones para adoptar, y una de las más pobres es darle un hermano a un niño. Sin embargo, cuando haga planes de adopción transracial/cultural a largo plazo, considere si es posible que la familia adopte dos o más niños de la misma raza o cultura. Esto reducirá su aislamiento y le dará un aliado en la escuela. Sin embargo, esto solo debe hacerse si la familia desea tener más de un hijo.

Nunca toleres insultos o bromas raciales o culturales: El niño necesita saber que cualquier tipo de prejuicio está mal y que los padres nunca tolerarán ninguna de estas formas de humor o insultos.

Busque grupos, mentores y organizaciones, actividades de la raza o cultura del niñx: Encuentre y desarrolle relaciones con personas que sean del mismo entorno que el niño. El hecho de que el niño sea asiatico o afrodescendiente no significa que cualquier persona asiática u organización afrodescendiente sea suficiente. Intente ser los más específico en la b´suqueda de estos grupos. Un niño que ha pasado años en un hogar de acogida del centro de la ciudad haría bien en vincularse con un adulto exitoso que creció en hogares de acogida del centro de la ciudad. Los padres deben participar en las actividades culturales en la medida en que el niñx se sienta cómodx. Un niñx pequeño puede querer que sus padres estén presentes y activos en todo lo que hace y es importante que el niñx sea testigo de cómo los padres invierten en su cultura. Sin embargo, cuando llega a la adolescencia, puede necesitar que los padres retrocedan y la dejen solx con su herencia, ya que puede llegar a un punto en su desarrollo en el que se avergüence de su familia transracial. Ella superará esta etapa, pero debe respetarse mientras esté en ella.

No asuma que la experiencia de los padres con la adopción transracial es la misma que la del niño: Los padres pueden sentir que la adopción fue un éxito porque amaban al niño, parece que le va bien en la vida y la familia nunca ha enfrentado problemas significativos relacionados con el desafío racial o cultural. Sin embargo, el niño de esta familia puede haber experimentado siempre una sensación de pérdida y alienación de su propia cultura, pero no sintió que no sintiera que tenía derecho a expresarlo. También puede haber sido objeto de burlas o formas más sutiles de racismo que nunca les ha contado a los padres. Esto generalmente se hace para proteger a los padres o porque el niño siente vergüenza y humillación.

Recuerde que es más difícil para los adolescentes que para los niños más pequeños: los padres pueden asumir fácilmente que todo está bien porque no surgieron problemas raciales o culturales durante la infancia. Sin embargo, los años de la adolescencia son a menudo un campo minado de prejuicios raciales y culturales. Los amigos con los que el niño se relacionaba cuando era más joven ahora pueden sentirse incómodos con la solicitud del joven para una cita. O bien, es posible que el mejor amigo blanco ya no esté dispuesto a salir de noche con el adoptado negro porque teme que la policía los moleste. Esto rara vez lo articula el adolescente adoptado, pero el racismo puede ser un factor importante en la vida del adolescente adoptado.

Busque otras familias adoptivas mixtas de raza/cultura: este tipo de familia tiene más en común con la subcultura de adopción que con cualquiera de las razas o culturas involucradas. El niño y los padres necesitan el refuerzo que proviene de pasar tiempo con otras familias que fueron creadas de la misma manera y que enfrentan los mismos desafíos. Si tal grupo no existe en la comunidad, inicie uno.

Busque campamentos culturales: hay varios campamentos culturales que hacen grupos de adopción. Estos brindan a los niños y las familias la oportunidad de experimentar ser la cultura mayoritaria durante un período de tiempo intenso. También le da al niño o joven la oportunidad de pasar tiempo de calidad con otrxs niñxs de la misma herencia que pueden compartir las alegrías y los dolores de crecer en una familia transracial adoptiva.

Desarrolle relaciones continuas con los miembros de la herencia del niño: no es suficiente asistir a ceremonias especiales o eventos festivos, eso es el equivalente al turismo cultural. El niño debe tener relaciones continuas con otros miembros de su herencia y los padres también requieren la ayuda continua que estas personas pueden enseñar sobre lo que el niñx está experimentando a medida que crece. Estos mismos mentores y amigos pueden enseñar al niño cómo lidiar con el racismo y pueden enseñar a los padres cómo detectar las formas más sutiles y qué preguntarle al niñx sobre la escuela y los amigos.

Fuente Folleto del taller de la conferencia NYSCCC 2003 de Brenda McCreight, PhD.

