Cultivando siendo mujer negra. Encontrar poder y dignidad a través de la agricultura

Leah Penniman

A Leah Penniman le dijeron que no era bienvenida desde su primer día en una guardería muy conservadora, donde casi todos eran blancos.

“Recuerdo que una chica se burlaba de mí y decía que los oscuros no están permitidos en la escuela… y eso realmente se mantuvo en el tiempo, ese tipo de burlas”, recuerda. “Cada vez que entraba en la clase, me preguntaban si no me había equivocado de lugar”, comenta.

Disfrutó aprendiendo y lo hizo bien, pero también encontró consuelo en el mundo natural.

“Nadie me enseñó cuál era la religión tradicional africana cuando era pequeña, pero mi hermana y yo la intuimos, así que pasábamos mucho tiempo en el bosque reverenciando a la madre naturaleza mientras la llamábamos en los árboles”.

Penniman más tarde consiguió un trabajo de verano en la agricultura en Boston, y quedó enganchada. Aprendió sobre agricultura sostenible y las raíces africanas de esas prácticas, pero también se mudó a Albany, Nueva York, a un vecindario clasificado como desierto alimentario. Para conseguir alimentos frescos de una granja compartida, caminó más de dos millas con un bebé recién nacido en una mochila y un niño pequeño en un carrito, luego caminó de regreso con los alimentos descansando encima y alrededor del niño dormido.

Se propuso como objetivo iniciar una granja para sus vecinos y proporcionar alimentos frescos a los refugiados, inmigrantes y personas afectadas por el encarcelamiento masivo. Ella llama a la falta de acceso a alimentos frescos “apartheid alimentario” porque es un sistema de segregación creado por humanos.

Penniman y su personal en Soul Fire Farm, ubicada a unas 25 millas al noreste de Albany, capacitan a agricultores negros y latinos en técnicas de cultivo y prácticas de gestión de la diáspora africana, para que puedan desempeñar un papel en abordar el acceso a los alimentos, las disparidades de salud y otros problemas sociales. El libro de Penniman, Farming While Black: Soul Fire Farm’s Practical Guide to Liberation on the Land , detalla sus experiencias como agricultora y activista, cómo encontró “poder y dignidad reales” a través de la agricultura, y cómo las personas sin experiencia en jardinería y agricultura puede hacer lo mismo.

Leah Penniman (izquierda) y Amani Olugbala cuidan frijoles en Soul Fire Farm.

Cuando Penniman era parte de varias granjas colectivas en el noreste, se dio cuenta de que estaba en un área donde casi todas las personas eran blancas , y que los agricultores orgánicos y sostenibles usaban técnicas africanas, sin saber de dónde venían.

Por ejemplo, los agricultores cultivan caléndulas y otras flores beneficiosas junto a los cultivos porque atraen insectos como las mariquitas para el control natural de plagas. Eso ahora se llama policultivo, pero es una práctica que surgió de los agricultores de Nigeria y Ghana, y el libro de Penniman rastrea técnicas como esa hasta sus raíces históricas.

“Muchas personas en el mundo de la agricultura sostenible obtienen mucha información a través de estas conferencias y asumen que… es ahistórico o se originó en una comunidad europea, lo cual es una injusticia y una tragedia”, dice Penniman.

Penniman también escribe que le gustaría que su experiencia ayudara a los afroamericanos a sanar del trauma asociado con la agricultura. Ella detalla cómo casi todos los visitantes negros de su granja dicen que asocian la agricultura con la esclavitud y las plantaciones. Un agricultor negro me conto en una entrevista que cuando decidió dejar un trabajo en la industria tecnológica para comenzar una granja, parte de su familia pensó que había perdido la cabeza y que “volvía a la plantación”.

En 1920, el 14 por ciento de todos los agricultores estadounidenses propietarios de tierras eran negros. Hoy, menos del 2 por ciento de las granjas están controladas por negros: una pérdida de más de 14 millones de acres y el resultado de la discriminación y el despojo. Si bien la administración agrícola se encuentra entre las profesiones más blancas, el trabajo agrícola es predominantemente racializado y explotado, y estas personas viven en un número desproporcionadamente alto en vecindarios de “apartheid alimentario” y sufren enfermedades relacionadas con la dieta. El sistema está construido sobre tierra robada y mano de obra robada y necesita un rediseño.

Penniman y sus compañeros de trabajo en su granja también intentan abordar los problemas sociales de manera más directa. Por ejemplo, tiene una escala móvil de precios, donde un tercio de sus clientes gana más dinero y paga más, y eso subsidia los precios de otro tercio de sus clientes, que luchan para llegar a fin de mes. Ha escrito un manual sobre cómo desarrollar un sistema de este tipo y dice que conoce al menos dos granjas en el estado de Nueva York con programas similares para clientes de bajos ingresos.

Ella dice que así como sus antepasados ​​africanos trenzaban semillas en su cabello antes de abordar los barcos transatlánticos de esclavos, espera que su libro inspire a más personas a “recoger esas semillas y continuar con ese legado de no olvidar de dónde venimos y quiénes somos”. “

Su granja también inició un programa de justicia juvenil en 2013, que permitió a los jóvenes de los tribunales del condado de Albany trabajar en la granja durante 50 horas a cambio de tiempo en prisión.

“Lo que fue realmente poderoso fue que estos jóvenes dijeron cosas como: ‘Nunca antes me habían dado la bienvenida a la casa de alguien, o esta es la primera vez que veo a personas que se parecen a mí dirigiendo sus propios negocios y persiguiendo sus sueños. y ser dueños de su tierra'”, dice Penniman.

“Hay mucho llanto en nuestra granja”, añade.

