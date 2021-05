Incubadora MiradasAfro: la oportunidad de contar historias desde la diáspora

¿Te gusta dirigir? ¿Tienes alguna historia que te gustaría proyectar? Si tu pasión es el mundo audiovisual y quieres contar una narración inspirada en un país del Caribe o una región africana de habla portuguesa o española, esta propuesta te interesa.

La incubadora nace para visibilizar el trabajo de cineastas afrodescendientes. Fuente: Marta Moreiras

Dentro del famoso ciclo de cine MiradasDoc, surge la Incubadora MiradasAfro, cuyo principal objetivo es conseguir que cineastas africanos o afrodescendientes reciban ayuda para efectuar sus proyectos. Para ello los candidatos deben cumplir una serie de requisitos y presentar las historias que quieran grabar antes del 28 de mayo, cuando finaliza la inscripción para el proceso. En general, deben presentar proyectos en fase inicial de desarrollo y estimular las temáticas de la diáspora africana y del Caribe mediante películas de no ficción.

“Es importante dar oportunidad a nuevos creadores, siempre lo ha sido en MiradasDoc. Por ello pueden presentarse proyectos que trabajen esta temática. Nos interesa un tipo de documental creativo, no documental televisivo, propuestas autorales que cuiden la parte visual”, nos señalan desde la organización.

De las iniciativas presentadas, se seleccionarán cinco proyectos procedentes de los países de habla hispana de CentroAmérica y el Caribe, donde haya una población afrodescendiente importante, y cinco propuestas inspiradas en los países africanos de Mozambique, Guinea Ecuatorial, Angola, Santo Tomé, Guinea Bissau y Cabo Verde. Con lo cual, funcionarán al mismo tiempo 2 incubadoras, una que se desarrollará desde República Dominicana, y otra, desde Mozambique. Quienes resulten elegidos podrán, además, participar en la XVI edición de MiradasDoc Market, prevista para el primer trimestre de 2022.

La incubadora es coordinada por Lara Sousa, cineasta mozambiqueña, especialista en Dirección de Documentales por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba., y Johanné Gómez Terrero, artista y educadora dominicana, que se formó en la misma escuela. Ambas se encargarán de tutorizar y guiar a los participantes, tanto en la escritura del guion inicial, como en la producción, buscando mercados y fondos que fomenten la financiación de sus proyectos.

Las dos trabajarán con los candidatos elegidos sobre el guion propuesto, así como la idea visual que tengan los autores y, de forma más secundaria, en la producción, para que estos directores noveles trabajen en la viabilidad de su obra. Y es que su trayectoria las avala y las convierte en perfectas mentoras de quienes están iniciando su carrera audiovisual. Gómez Terrero ha dirigido cortometrajes como Los minutos las horas y documentales como Caribbean Fantasy y Bajo las carpas, mientras que Sousa tiene obras como Katalina, Kalunga, Karonga – Sea Waved Tales, galardonado con el Digital Lab Africa en la categoría de Arte Digital, y The Ship and the Sea, que recibió el premio IDFA Bertha Fund en el Durban Film Market.

Para los cineastas de la diáspora es especialmente difícil hacerse hueco en la industria, sobre todo para las mujeres, como señala la directora iraní Afsaneh Salari en la última edición de MiradasDoc

Para solicitar la participación en el programa, es necesario completar el formulario de registro alojado presente en la web de Miradasdoc. Entre los documentos que se requieren son: una sinopsis de la historia que se quiere contar, una carta de intención, la propuesta de realización, el presupuesto previsto para llevarla a cabo y el plan de financiamiento. A partir del 1 de junio se publicará la lista de proyectos seleccionados y la mentorización se efectuará de forma virtual entre el 14 y el 25 de junio de 2021. Sin embargo, ya nos adelantan que la intención es que la Incubadora se convoque de forma periódica una vez al año, de forma paralela a MiradasDoc.

MiradasDoc es un festival internacional de cine documental en el que se da voz a películas documentales con temática social y que se han producido, principalmente, en países en vías de desarrollo, ya que, en muchos casos, se profundiza en este tipo de filmaciones entre las diferencias norte-sur y países ricos-países pobres. Se celebra cada año entre febrero y marzo en el Auditorio de Guía de Isora, en Tenerife, donde se proyectan producciones como las que hemos señalado anteriormente. Este año, entre el 26 de febrero y el 6 de marzo, tuvo lugar una edición muy especial, marcada por la situación sanitaria, pero eso no impedía el estreno de largometrajes como El indígena rosa contra la bestia invisible. La batalla de Noel Nutels de Tiago Carvalho, además de contar con un ciclo de cine documental africano con la proyección de Days of Cannibalism, de Teboho Edkins, En ruta a Kinshasa, de Dieudo Hamadi y la obra de Sam Soko, Softie. Además, contó con una charla a cargo de este último y Lara Sousa. La cineasta, que ahora potencia la incubadora, destacaba entonces que el cine documental africano “está en auge y llega incluso a los niveles más altos. En el documental africano hay un equilibrio entre los elementos más artísticos y con un tratamiento estético más valiente, y las temáticas sociales y políticas”.

La Incubadora se suma así a otras dos iniciativas impulsadas por MiradasDoc que buscan tender puentes entre el cine documental de África y Latinoamérica: AfroLatam Lab, un taller de desarrollo de proyectos documentales afroamericanos, y el Foro de Coproducción África – América Latina, que reúne a un grupo de proyectos en busca de financiación.

“Creemos que la incubadora MiradasAfro es una oportunidad para que desarrolles y enriquezcas tu proyecto con esta temática, que no goza de tantas oportunidades en los circuitos de industria cinematográfica. Y la posibilidad de que tu proyecto sea asesorado y acompañado posteriormente en diferentes etapas, bajo el paraguas del Festival de Cine Miradasdoc es una oportunidad para hacer crecer tu proyecto internacionalmente”, claman desde la coordinación del festival para animar a quienes aún estén dudosos de participar. Por ello, si lo tuyo es el cine, no dejes pasar esta oportunidad y presenta tu candidatura antes del próximo 28 de mayo.

Natalia Ruiz-González

