Representación visual de Afroféminas GPT por dentro

1. ¿Quién se apuntó y qué se buscaba?

Al taller del 13 y 14 de noviembre se inscribieron siete personas, un grupo pequeño pero muy diverso en perfiles y trayectorias. Participaron:

profesoras universitarias, personas del sector tecnológico y activistas de distintos ámbitos.

Esta diversidad permitió un diálogo profundo y transversal sobre el presente y el futuro de la tecnología.

El objetivo del taller era demostrar que sí es posible crear herramientas de inteligencia artificial ética que respondan a nuestras necesidades reales, que acompañen a los movimientos sociales y que no reproduzcan los sesgos que históricamente nos han perjudicado.

Queríamos mostrar que la tecnología puede adaptarse a nuestras preguntas, a nuestra experiencia y a nuestros valores.

Y eso fue exactamente lo que se consiguió.

2. Opiniones reales de las participantes

Al final del taller hubo un momento especialmente significativo: el grupo compartió sus impresiones, agradecimientos y el deseo explícito de tener más formaciones de este tipo.

Este fragmento demuestra tres cosas fundamentales:

1. Sí, el taller existió.

Pese a los comentarios malintencionados habituales en redes, el taller fue real, se impartió en dos sesiones y tuvo participación activa.

2. La satisfacción del grupo.

Se creó un ambiente de cuidados, respeto y confianza donde todas las personas pudieron hablar, preguntar y compartir. Fue un espacio cómodo y seguro, donde nos sentimos realmente a gusto.

3. El impacto inmediato de la experiencia.

Precisamente por ese impacto, y por el interés mostrado por las participantes, hemos decidido poner en marcha nuevas ediciones de este taller en los próximos meses.

3. Lo que se está diciendo sobre AfroféminasGPT y El GPT Socrático de Afroféminas en Linkedin

En los últimos días llegaron valoraciones espontáneas en redes profesionales sobre los GPTs creados por la directora de Afroféminas, Antoinette Torres Soler.

Estas opiniones surgieron de personas que han probado las herramientas en su trabajo real:

“Una herramienta que nos hace la labor docente más honesta, más justa y más sencilla.”

(Profesora universitaria)

“Has dado en el clavo sobre el poder de la GenAI. Enseñar a pensar es la revolución que todos estamos buscando.”

(CEO del sector tecnológico)

“Una herramienta imprescindible.”

(Divulgadora y formadora en ética digital)

4. Más sobre los gpt

AfroféminasGPT

Esta herramienta está creada exclusivamente con textos libres de autoras y autores reconocidos del pensamiento negro, el feminismo negro y la teoría decolonial, como bell hooks, Stuart Hall, Frantz Fanon, Audre Lorde, Patricia Hill Collins, entre otras.

Su objetivo es claro: ofrecer un espacio de IA que piense desde la ética, desde la crítica, desde la no violencia simbólica y desde la experiencia negra global.

GPT Socrático de Afroféminas

Es una herramienta centrada en enseñar a pensar antes de crear.

Funciona mediante preguntas socráticas y un contrato ético que obliga a reflexionar antes de avanzar.

Docentes y estudiantes lo están utilizando para pensamiento crítico, educación ética y acompañamiento intelectual.

Ambas herramientas son obra directa de Antoinette Torres Soler, creadas de manera independiente, sin subvenciones ni ayudas públicas ni privadas de ningún tipo. .

5. Próximos talleres

A partir de la experiencia del 13 y 14 de noviembre, se abrirá una nueva línea de talleres centrados en ética, pensamiento crítico e inteligencia artificial aplicada:

1. Ética e Inteligencia Artificial Aplicada

Cómo comunicarnos con la IA desde valores de igualdad, diversidad y justicia.

2. IA para Movimientos Sociales

Cómo crear herramientas que acompañen luchas colectivas sin reproducir sesgos.

3. Narrativas Visuales Críticas con IA

Cómo crear imágenes y microvídeos desde una mirada ética, afrofeminista y decolonial.

6. Aclaraciones pertinentes

Afroféminas trabaja desde la ética, la autonomía y la creatividad responsable.

Todo lo que se desarrolla en esta nueva etapa —cortos, talleres, herramientas de IA— nace del pensamiento y del trabajo de la directora y fundadora de Afroféminas, Antoinette Torres Soler, sin apoyos externos y sin reproducir modelos tradicionales.

Esta publicación es una forma de compartir el proceso con transparencia y respeto, pero también de proteger la autoría y el trabajo intelectual en un contexto donde las ideas creadas por mujeres negras han sido, demasiadas veces, copiadas sin reconocimiento.

Seguimos creando desde el pensamiento crítico, la ética y la imaginación.

Redacción Afroféminas

