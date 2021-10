Existen muchos mitos sobre el cabello afro, pero predomina uno en concreto, que es un pensamiento muy común entre la gente que no tiene el pelo afro y ese es que el cabello afro no crece, pero esto no es así.

Debido al encogimiento, parece que el cabello afro no crezca generalmente, pero este tipo de cabello puede crecer igual que cualquier otro tipo de cabello, aunque mayoritariamente este denote más volumen que longitud.

No obstante, esto no ocurre siempre, pues hay personas que a pesar de tener el cabello afro se les nota lo largo que es su cabello, pero en muchos otros casos, cuando esto se nota es cuando el cabello se encuentra mojado o incluso alisado. Aunque simplemente al coger y estirar un mechón de pelo se puede ver perfectamente la longitud real de este.

¿Pero si el cabello afro crece, por qué hay mucha gente con el cabello tan corto y otras que parece crecerles más rápido?

Todo esto tiene que ver con la paciencia y el buen tratamiento en el cabello, pues si el cabello afro se cuida diariamente de forma adecuada, en un año tendrás más y mejores resultados que si apenas se cuida. Y esto es algo fundamental que muchas veces parece que olvidamos o no le damos la importancia debida, sobre todo con el cabello de los más jóvenes.

Conforme crecemos, cada vez nos cuidamos más y de forma autónoma pero el principio siempre es más costoso y esto causa mucha frustración, sobre todo en casos en los que, por el mal trato al cabello, este se estropea y con los años ya no se ve igual de cuidado que cuando se era más pequeño/a. Por ejemplo, algo que a los más pequeños suele ocurrir es el no saber cómo tratar con su cabello afro y en algunos casos, muchos se cortan el cabello o se lo rebajan creyendo que de esa forma lo controlarán mejor. Tras eso, a mucha gente le cuesta volver a tener el cabello de la misma forma y esto no se debe a que el cabello afro no crezca, sino a que no se ha cuidado de forma correcta y tarda más en crecer y en verse mejor, pero una vez aprendidos los conocimientos necesarios sobre nuestro cabello afro y como cuidarlo, con paciencia, los resultados aparecen y no de forma tan tardía como se piensa.

Esa es una de las principales claves que diferencian un cabello largo, voluminoso y bonito, y uno corto y maltratado: paciencia, conocimiento y dedicación.

¿Esto quiere decir que el cabello afro si es corto no es bonito? En absoluto, cualquier tipo de cabello, independientemente de su volumen, longitud, tipo de rizo, etc., puede ser hermoso si se cuida debidamente y no es necesario tener el cabello largo para demostrar que el cabello afro es sano y está cuidado, porque al final se trata de como cada uno se siente mejor, como siente que el cabello afro le representa y es igual de hermoso un cabello afro largo, que uno corto.

Pero, que una persona con el cabello afro lo tenga corto, no quiere decir que no crezca, posiblemente lo aparente por el encogimiento o simplemente sea otro estilo de peinado, debido a que, recalco, una de las principales causas para que el cabello afro crezca lentamente o casi no lo haga suele ser los malos cuidados.

Por lo tanto, el cabello afro crece igual que el cabello liso u otro tipo de pelo pero tiene otras características que lo hacen ver en su mayoría más corto de lo que es en realidad y para tener un cabello sano y largo, lo principal es conocer tu cabello y cuidarlo debidamente.

Yovanna Blasco López Nacida en La República Dominicana. Escritora, activista y luchadora por los derechos humanos. Estudiante de Lenguas Modernas y sus Literaturas. Instagram: @_melaninwoman_ Email: yovibl@outlook.es Interesada en la igualdad de los derechos humanos y comprometida con la concienciación sobre las personas negras, el racismo y la cultura afro. Más texto de Yovanna

Me gusta esto: Me gusta Cargando...