Thurgood Marshall. El abogado que acabó con la segregación racial en los tribunales

Thurgood Marshall, era originario de Baltimore, nació el 2 de julio de 1908. Nieto de afroamericanos esclavizados, años más tarde se convirtió en un eminente abogado en temas de derechos civiles y en el primer juez afroestadounidense del Tribunal Supremo de los Estados unidos.

Su camino no fue fácil, ya que fue rechazado por la Universidad de Maryland, por el simple hecho de ser negro. Sin embargo eso no lo detuvo, y en 1930 logró graduarse con honores, por la Universidad de Lincoln, y en 1933 obtuvo el 1er lugar de su clase en la Universidad de Howard, específicamente en la Facultad de Derecho.

Años más tarde, este hombre empezó a acumular victorias en casos especialmente relacionados a los derechos civiles. Dentro de sus primeros casos se encuentran el de Murray vs Pearson, donde se acusaba a la Universidad de Maryland de no seguir la decimocuarta enmienda. Murray v. Pearson fue una decisión del Tribunal de Apelaciones de Maryland que concluyó que “el estado ha asumido la función de la educación en la ley, pero ha omitido a los estudiantes de una raza de la única provisión adecuada hecha para ello, y los omitió únicamente por su color . ” El 15 de enero de 1936, el tribunal confirmó el fallo del tribunal inferior que ordenó a la universidad integrar inmediatamente a su población estudiantil y, por lo tanto, creó un precedente legal queilegaliza lasegregación en Maryland.

En el transcurso de 1936, se integró a la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP). En esta asociación, años más tarde, fue nombrado presidente principal de la oficina y un par de años despues, obtuvo el cargo de jefe del Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP.

Este importante y exitoso abogado, que era considerado entre los mejores del país, ganó 29 de sus 32 casos ante la Corte Suprema. Nunca dejó de lado su lucha constante contra la segregación racial. Ejemplo de esto fue en el año 1954, durante el caso resonado de Brown vs Comité de Educación, donde es importante mencionar, que este fue uno de sus más grandes logros. Este logro se basó en la justificación y argumentación de la decimocuarta enmienda, referente a la Cláusula del Debido Proceso, así como la Cláusula de Protección igualitaria, donde Marshall remarcó que el “tribunal debe dejar claro que eso no es lo que representa nuestra constitución”. De igual manera declaró que “en el ámbito de la educación pública, la doctrina de ‘separado pero igualitario’ no tiene cabida. Las instalaciones educativas separadas son inherentemente desiguales.”

De igual manera, Marshall fue juez federal durante la presidencia de Kennedy, y más tarde Procurador General durante la administración de Lyndon Johnson. Sin embargo, fue en 1967, tras una votación de 69 a 11, Thurgood Marshall se convirtió en el primer hombre afroamericano en ser juez en la Corte Suprema. Este nombramiento tuvo un fuerte apoyo por parte del ex-presidente Lyndon Johnson, quien declaró “creo que es lo correcto, el momento adecuado para hacerlo, el hombre correcto y el lugar correcto”. Así mismo remarcaba su gran capacidad para desempeñar en esta posición.

En su gran mayoría, los magistrados de la Corte Suprema, son recordados principalmente por las contribuciones que han colaborado en materia de Derecho Constitucional. En el caso del juez Marshall, estas contribuciones tuvieron una mayor resonancia en relación a la lucha por el respeto e igualdad social.

Tristemente murió en el año 1993. Sin embargo su legado sigue vivo, principalmente dentro de la comunidad negra de Estados Unidos. Sirviendo de base para una actual lucha por respeto e igualdad social.

Meses después de su fallecimiento, le fue otorgado el premio de la “Medalla Presidencial de la libertad”, siendo este el mayor honor civil.

Aquí te dejamos 11 Fun Facts de este exitoso e inolvidable abogado:

1.Nieto de personas esclavizadas. Se presume que su bisabuelo es originario de República Democrática del Congo.

2. Su nombre de nacimiento fue “Thoroughgood”, sin embargo no le gustaba deletrearlo y decidió acortarlo a “Thurgood”

3. Tenía planeado estudiar odontología.

4. Fue suspendido por jugar bromas y ser parte de novatadas.

5. Dentro de sus compañeros de clase se encuentran personajes tales como el poeta, activista, novelista y líder Langston Hughes, así como el músico Cab Calloway.

6. Se casó con Vivian Burey.

7. Se graduó con honores en la carrera de literatura y filosofía.

8. La Universidad de Maryland era su primer y más deseada opción, sin embargo la segregación le quitó esa posibilidad.

9. Su primer gran victoria fue contra la Universidad de Maryland, abriendo la puerta a un comienzo de la educación igualitaria.

10. A los 32 años ganó el caso de Chambers vs Florida, en el que estableció el precedente en el cual se establece que la evidencia obtenida de la violencia o coerción policial, no sería considerada como evidencia

11. Como procurador general, ganó 14 de los 19 casos que argumentó a favor de la nación.

Recomendaciones: Pelicula “Marshall” interpretada por Chadwick Boseman.

