¿La belleza tiene color?

La belleza es subjetiva, normalmente lo que puede ser bello para alguien puede que no lo sea para otra persona y eso está bien. Dejando claro ese punto, quisiera acotar lo que la sociedad considera ‘belleza femenina’ siempre estuvo arraigada a una mujer blanca y por supuesto muy delgada. Fue hasta los años 60 y 70 donde se dejaban ver caras negras en el mundo de la moda. Pero esto no hizo que la estética negra fuera tomada en cuenta formalmente, ya que a las mujeres negras siempre se les dificultó llegar a la cima a causa de su color de piel.

Pero dejando atrás un poco el pasado y trayendo el concepto de belleza femenina a la actualidad, pensemos en quién consideramos un referente de belleza femenino en la actualidad. De hecho, decidí que Google lo decidiera por mí y los mayores referentes de belleza actuales los encabezan la familia Kardashian – Jenner. Y aquí jamás discutiremos si una mujer es bella o no porque todas somos bellas. Ese no es el argumento que trato de dar, a lo que voy es a una reflexión de como ¿si “blanqueamos” lo negro, se ve mejor?

Hace no muchos años y en la actualidad las mujeres negras hemos sido discriminadas, atacadas y sexualizadas por nuestra estética natural desde nuestros cabellos afro, nuestros labios voluminosos o muslos anchos. Pero parece que actualmente es lo que a la sociedad le parece hermoso, pero no desde una mujer negra, ¡NO! Sino que esta ‘moda’ la impusieron mujeres blancas que deseaban tener estos atributos sin obviamente el factor diferencial, el hecho de ser NEGRA.

Actualmente es normal ver los cambios físicos que realizan muchas mujeres blancas para agrandar, broncear, sus cuerpos para en su criterio verse mejor, decidí titular esto como el síndrome Kardashian- Cyrus. En él 2013 se volvió viral en unas premiaciones ver a la ex chica Disney mover su trasero al ritmo de una de las canciones virales del momento y en ese instante se empezó a denominar «twerk» un tipo de baile que no creo Hannah Montana por supuesto, pero en ella si se veía «bien» o a ella si valía la pena copiar. Y si nos vamos a aspectos físicos las Kardashian son las reinas y ATENCIÓN quiero hacer una advertencia importante no estoy en contra de las cirugías estéticas y muchísimo menos de las mujeres blancas. Pero si me parece importante analizar este patrón de comportamiento en dónde muchas mujeres negras fueron ridiculizadas, humilladas y obligadas a cambiar su estética para encajar en una sociedad racista – machista. Ahora bien, cuando las mujeres blancas toman esa estética de traseros grandes, labios voluptuosos, bronceados brillantes con esto no solo se adueñan de esta estética, sino que también son proclamadas como suyas.

Este articulo no lo hago con el ánimo de decidir si las mujeres negras son mejores que las blancas o viceversa, sino como somos capaces de criticar algo porque viene de una raza en particular y si alabar el otro lado porque es más novedoso o según su criterio se ve mejor. Es un llamado a reflexionar de como la sociedad consciente o inconscientemente deja ver el racismo estructurado que está latente hasta el día de hoy.

Nayarit Martínez Hernández Profesional en dirección y producción de radio y televisión Colombiana. Más textos de Nayarit

