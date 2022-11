Anuncian primera “Afro Feria 2022” en República Dominicana

Con el objetivo de seguir promoviendo la belleza del cabello afro que predomina en República Dominicana, Yokauri Arias, creadora de “Afro Lover RD”, volverá a realizar esta feria los días 19 y 20 noviembre, en el Club Los Prados, en horario de 10:00 a.m., a 7:00 p.m.

Arias afirmó que este año la feria está enfocada en resaltar la participación de los microempresarios que tienen la oportunidad de participar como patrocinadores del evento como Miss Rizos, Puro Afro, Yilari Salon, Afro Fantasia y Afropedia.

Dijo que después de varios años de haber celebrado su primer encuentro, “Afro feria” ha demostrado que no es solo un evento para la comunidad afrorizada, “sino que es un espacio diseñado para llevar información y actividades socioculturales, que está comprometido con el medio ambiente y procura no solo llenar un espacio, sino tener un impacto social con la formación de los emprendedores”.La creadora de este evento indicó que la comunidad afro no es solo cabello, “hemos demostrado que los dominicanos podemos ocupar espacios importantes, desarrollar funciones complejas y representar al país llevando nuestro cabello natural”.

“Conocer la historia de nuestros orígenes permite que nos empoderemos de nuestra identidad, valoremos y respetemos nuestra herencia cultural y aceptemos la diversidad de la belleza que nos caracteriza como afrocaribeños”.

Agenda

En este evento, los visitantes podrán disfrutar de masterclass de maquillajes, desfiles de moda reciclada, talleres para microempresarios como manejo de redes sociales a cargo del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes.

También, será impartida la charla “Finanzas para microempresarios” por la Fundación Reservas; recitales, performances, paneles culturales, bailes folklóricos, cuentacuentos, exposiciones de artes, animación para niños, salón de belleza express, formarán parte de la agenda de estos dos días, indicó Arias.

“Gracias a espacios como este, desde el 2016, las empresas e instituciones han permitido que sus colaboradores y estudiantes ejerzan sus funciones llevando su cabello al natural, el cuidado y el estilismo es muy importante, ser natural no es sinónimo de descuido. También, agradecemos a industrias cosméticas como Halka Industrial, Boé y otras empresas por escuchar nuestras solicitudes y crear productos de acuerdo a nuestras necesidades y el clima; así como el Grupo Mallén que ha gestionado productos internacionales para nuestra satisfacción”.

La feria cuenta con la asesoría cultural de la Fundación Cultural Cofradía y la participación de grupos folklóricos. Algunas de las empresas e invitados que estarán en la feria son: Iddi, Unpha, Promipyme, Coopherrera, Coopaspire, Royste, Dumero.

Contribución

El montaje en esta cuarta edición es sostenible, “por eso, desde esta feria invitamos a los emprendedores a utilizar elementos reusados y creativos con mobiliario no convencionales para exponer sus mercancías”. De hecho, la entrada al club es con un artículo de primera necesidad.

En la animación e integración la feria cuenta con el respaldo del Ministerio de Deporte y su programa “Deporte para todos”, así como el apoyo del Ministerio de la Mujer y otras empresas que se han sumado como “Eco autos”, “Mj Pallets”, Industrias San Miguel, Blue Country y MIO que estará facilitando el cobro con tarjeta a los expositores.

Yokauri indicó que “hemos creado una modalidad de apoyo a los microempresarios llamado Padrino Solidario, a través del cual los empresarios o cualquier persona con sensibilidad social puede subsidiar un espacio de forma parcial o total para darle la oportunidad a un emprendedor a participar en el evento”.

