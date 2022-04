Las sorprendentes interpretaciones de las teles españolas sobre el incidente de Will Smith

La prensa española no pudo haber disfrutado más. Tenía el argumento perfecto: dos hombres negros, una mujer negra y un bofetón.

Ya estaban tardando en llegar el “no son las formas”, “no era el momento”, “hay que tener educación” y hasta han llegado a comparar a Will Smith con un maltratador por haber dicho que lo hizo por amor. Esto sin mencionar el “ella podía defenderse a sí misma” o que las personas que han salido en defensa del incidente, eran tóxicas y casualmente los ejemplos que ponían eran de dos mujeres negras. Menuda manipulación racista. Al margen si lo hizo por amor o no, que no es

el tema, lo cierto es que este señor probablemente viva cada día la tristeza de su mujer y el daño que le ha causado la alopecia a su salud mental. De hecho ella ha realizado declaraciones al respecto en ocasiones pasadas y era del conocimiento de todos los allí presentes. Pero no fue bastante con mostrarse vulnerable ante el mundo que además tuvo que aguantar la mofa colectiva.

Pero como siempre, empatizar con los negros es algo que a los blancos les cuesta muchísimo. El cerebro de la mayoría blanca cuando vio esto se frotó las manos y pensó : ¿cuánto tiempo podremos decirles a los negros salvajes y maleducados sin parecer racistas?

Dais asco.

No sois capaces de empatizar con todas las vidas negras que han acabado en el Mediterráneo, no sois capaces de empatizar con ningún altercado racista fuera del fútbol, no sois capaces de empatizar con los refugiados negros y ¿SOMOS NOSOTRXS LOS SALVAJES????

El bofetón está muy bien dado, errado pero bien dado. No somos perfectos y las declaraciones de Jada Pinkett son tan válidas y respetables como las que haría cualquier mujer blanca. La broma fue de muy mal gusto y la salud mental de las personas negras también importa. Ya está bien. Si os jode que tengamos voz, os vais a tener que aguantar. Somos seres humanos, somos personas con derecho a errar, a equivocarnos, a contradecirnos y a EXISTIR.

Vuestra violencia es peor porque es sutil y cobarde. Es una vergüenza toda la basura que habéis dicho ayer 28 de marzo en las teles como la Sexta. Qué racistas sois!!!!

Si alguien tenía duda de si el racismo sobrepasaba o no la barrera de la clase y que por tanto el concepto de aporofobia, llegó para rizar el rizo y evitar (otra vez) hablar sobre racismo tal cual sin más, pues bien, este es el ejemplo perfecto. De muchos blancos ayer emanó un sentimiento de profundo odio hacia las personas negras. Se os vió el plumero.

¿Hay alguna diferencia entre Will Smith y esos periodistas blancxs?

Por supuesto, el primero se equivocó y lxs periodistas blancxs disfrutaron odiando, aunque eso sí, con muchísima “educación”.

Afroféminas

