Herencia culinaria afroamericana

Estados Unidos tiene una gastronomía rica y variada en sus 50 estados. Todo esto se ha visto influenciado de gran manera por la herencia afroamericana de la nación, tema que se aborda en la nueva serie de Netflix: High On The Hog: How African American Food Transformed America.

“La realidad es que mucha de la comida estadounidense actual tiene sus raíces en la cultura afro del país”, se oye en el adelanto de la serie. La misma ya se ha estrenado y se perfila como una gran propuesta de viajes y gastronomía en la plataforma de streaming.

Una aventura gastrocultural con High on the Hog

Inspirada en el libro High on the Hog: A Culinary Journey from Africa to America (2011) de Jessica B. Harris, la temporada inicial contará apenas con cuatro episodios. El seriado será presentado por Stephen Satterfield, quien es chef formado profesionalmente y también sumiller.

Satterfield se embarcará en una aventura por suelo estadounidense para explorar las maneras en que la herencia negra y africana es palpable en la culinaria de la nación norteamericana en la actualidad.

La serie ha generado altas expectativas por llegar en un momento importante en la historia para los afroamericanos en Estados Unidos. Diversos movimientos, como por ejemplo el Black Lives Matter, han aparecido como un llamado de atención por la igualdad de derechos y condiciones.

High On The Hog “ilumina la resistencia y el ingenio de los cocineros negros que han dado forma a la cocina estadounidense desde la llegada de los primeros barcos de esclavos”, cita el diario The New York Times.

El mismo medio neoyorquino afirma que la producción puede, incluso, ser única en su estilo. De hecho, indican que, por años, se ha invisibilizado en la televisión la importancia de la gastronomía afroamericana, limitándola como “cocina sureña” mayormente.

En cada una de sus entregas se podrá ver como Satterfield conversa con expertos, historiadores y chefs sobre lo que ha pasado en siglos de evolución gastronómica. Todo ello, visitando puntos diferentes entre África, cuna de la humanidad, y diversas ciudades norteamericanas.

Tomado de https://www.cocinayvino.com/mundo-gourmet/cultura/high-on-the-hog-afroamericana/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...