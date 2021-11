Palestina. Derechos no cumplidos, promesas incumplidas

Pensar en el amor entre mujeres negras me hace retroceder a mi yo de 13 años comparándose con sus amigas a ver cuál era la más bella y que cuando terminaba de penúltima en la escala de belleza, de la más clara, la de la textura más suave y de rasgos más finos, se sentía derrotada, pero a su vez victoriosa porque al menos no era la última sin pensar en lo que estaría sintiendo esta. Eso es lo que nos enseñan, así nos educan, tan distantes las unas de las otras en medio de una competencia donde no nos toca ningún premio porque al final quien se beneficia es el patriarcado.