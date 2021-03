¿Por qué las mujeres negras no tienen interés amoroso para el cine y la televisión?

Antes de empezar con este artículo te recomiendo que veas el video “why can’t black women be the love interest?” (¿Por qué las mujeres negras no pueden ser de interés amoroso?) del canal de Youtube de Amandamaryanna, que me inspiró a escribirlo. Este artículo de opinión no solo mostrará un punto de vista sobre el tema, sino que también adopta varias de las fuentes utilizadas en el video y utilizará otras enfocadas en el mundo hispanoparlante (latino) para explicar las razones del fenómeno que hace a las mujeres negras no merecedoras de un amor de película sin que tenga ninguna connotación ligada a la raza o el sufrimiento.

Cualquier día del año puede ser un día perfecto para ver una película romántica o una romcom (comedia romántica), pero para románticos empedernidos como yo, el 14 de febrero o mejor conocido el día del amor y la amistad en el mundo, parecía ser el día ideal, pues soltera o no te puedes adentrar en una historia con la que quizás empatices, sobre todo si eres una mujer blanca. Sí, porque para mi sorpresa, en un intento de buscar una película romántica y ligera, de esas con las que no tienes que pensar mucho, no encontré nada con lo que me pudiera sentir medianamente identificada como mujer afrolatina. Me doy cuenta de que en todas las comedias románticas famosas, el interés amoroso del protagonista es nada más y nada menos que una mujer blanca. Ahora pensando en todas las películas y series románticas que he visto a lo largo de mi vida, ninguna sitúa a una mujer negra como el interés amoroso, nombrando algunos ejemplos como Una cuestión de tiempo (2013), El eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004), Yo orígenes (2014), Carol (2015), El retrato de una mujer en llamas (2019), Como locos (2011), Ella (2013), etc. tienen todas ese factor en común y lo que más me sorprende es que nunca pareció importarme, pues para mi todas estas películas contemporáneas son maravillosas, porque narran historias de amor diferentes. Hay que tener en cuenta que no nombro ninguna película clásica, porque quiero resaltar que aunque sean películas hechas en este siglo, el patrón no cambia mucho, es decir que desde que salieron películas como Lo que el viento se llevó (1939) o Fantasma (Ghost-1990), las cosas siguen igual.

El video habla de esta problemática enfocada en una serie llamada Amor moderno 2020 (Modern Love), una serie basada en la columna de un periódico estadounidense que habla, como el mismo nombre indica, de diferentes tipos de amor moderno en la ciudad de Nueva York. Al igual que Amanda, yo también me pregunté, ¿cómo es posible que no exista ninguna mujer negra que tenga una historia de amor, si estamos hablando de Nueva York en pleno 2020?

Es verdad que últimamente las series y películas están siendo más inclusivas no solo en personajes de color pero también en personajes que representen la comunidad lgtbi. En mi opinión ya era hora de que ocurriera esto, porque después de seguir alabando las mismas tres o cuatro series con el mismo tipo de elenco, pues la sociedad parecía cortada con la misma tijera sin forma ni color. Friends, Cómo conocí a vuestra madre y Gossip girl, etc , opacaron series que tenían la misma historia incluso un poco más interesante de series como Modern family, The Prince of Bel Air o A Different World, series que contaban la realidad de otro tipo de persona: la inmigrante y la de color.

Para mí como para cualquier persona que se de cuenta de esto, entiende que el mundo del entretenimiento quiere hacernos creer que la mujer negra no es y no renta como interés amoroso en una serie o película. Además hay estudios y cito lo que comenta Amanda en el video “ estadísticas muestran que las mujeres negras se tienden a divorciar más y casar menos…toda esta información hace que te cuestiones varias cosas, como el tipo de relaciones que quieres establecer con los demás”, y yo esto lo entiendo como que no solo se trata de conocer gente, sino que también te cuestionas siempre las verdaderas intenciones de la persona que quiere salir contigo, porque siempre se nos ha mostrado en la televisión que las relaciones interraciales son una fetichización. ¿Cómo se llegó a estas conclusiones y cómo pueden cambiarse?

Esto se puede explicar con la hipersexualización de la mujer de color, citando a Amanda ‘ la institucionalización de la violación fue una medida que crea imágenes como la Jazebel para controlarlas y forzarlas a engendrar niños que ayudarían a la economía de la esclavitud, ‘N. Seck ‘ “, básicamente habla de cómo esclavizadores de mujeres negras utilizaban imágenes como la Jazebel, mujer negra extremadamente sexual y con buen cuerpo, para excusar la violación y sacar beneficios económicos. Y esto nos puede sonar muy cercano, pues es lo que sigue sucediendo hoy en día en donde el agresor (violador) crea excusas para culpar a la víctima (violada), decir que la mujer negra es muy sexual, la asiática sumisa y/o que la latina muy caliente aportan en gran medida a estos estigmas. Esto tambié trae consecuencias para las víctimas, en el caso de la mujer negra, por un lado se ven forzadas a silenciar abusos sexuales para evitar la estigmatización., Estudios demuestran que solo un 15% de las victimas que hablan sobre el abuso sexual son mujeres negras (porcentajes del departamento de justicia de Estados Unidos, 2013).

Por otro lado se habla de la mujer negra como indeseable por ser una mujer fuerte y poco femenina. Cortez y Gomez explican, en su artículo donde se habla sobre la mujer negra en Sardi, el distrito de Aguablanca Cali-Colombia, que “ las mujeres de Sardi también han identificado las características de la mujer negra a partir del pasado compartido por los negros traídos de África durante la trata esclavista y los posteriores procesos de cimarronaje y establecimiento de tierras libres. Esto último lo relacionan con lo “luchadora” que llega a ser una mujer negra en el contexto actual.” esto quiere decir que las mujeres negras no solo eran vistas como objetos sexuales con buen cuerpo que sirven para procrear, sino que también como seres con falta de feminidad, alejandolas por completo de una de las construcciones sociales más fuerte que ha creado el patriarcado; y puede verse como una ventaja pero en realidad esto deshumaniza más a la persona, porque si eres mujer y no femenina entonces no eres nada. Este tema también fue discutido por Klára Hellebrandová (2014) quien comenta que, “históricamente las mujeres africanas y afrodescendientes esclavizadas no eran percibidas como “mujeres”, en el mismo sentido que las mujeres “blancas”. Las mujeres afrodescendientes eran, y en parte siguen siendo, percibidas principalmente a través de la sexualización racializada y racialización sexualizada”

Esto claramente no concuerdan con el tipo de chica que caracteriza el interés amoroso de una película romántica como Titanic, porque no me van a decir ustedes que vieron a Rose como una bella mujer de color. Esto no solo era imposible para el director de casting, pues Rose era una mujer burguesa y esto ya decía a los siete vientos mujer blanca de ascendencia europea.

Así pues hoy en día la feminidad como constructo social afecta a todas las mujeres, pero muchísimo más a la mujer de negra y racializada, pues la feminidad al estar ligada con el capitalismo demuestra que no solo toma tiempo, sino que también dinero y para muchas mujeres negras siempre fue muy frustrante como nosotras teníamos que gastar tanto tiempo y dinero en procesos y productos químicos como los alisadores de cabellos.

Si has seguido leyendo, estarás pensando, “pues sí que hay películas con personajes que muestran mujeres de color”., Bueno, quizás no te hayas dado cuenta de que A) o son películas en las que todo el elenco es negro y la película habla sobre la esclavitud o Martin Luther King, B) o la protagonista es una chica morena o como se le conoce “mestiza” (concepto que se debería dejar de utilizar pues, solo aporta a la categorización que hicieron en la esclavitud de la gente de color, como si fueran animales). En estos dos puntos entran dos temas.Por un lado el tema del colorismo y por otro el tema de la narrativa de que las películas pueden ser negras si todos son negros y si se habla de la esclavitud o algún tema profundo.

En el colorismo solo comentaré que aunque el mundo del entretenimiento esté intentando ser más incluyente como antes dije, parece ser que solo se acepta un tipo específico de chica negra, la chica clara, un concepto que retoma el pasado histórico de la esclavitud, pues no es una mentira que la mujer morena o más clara se beneficiaba de ese 15%, 30% ó 50% del blanco en ella para ser vista y tratada de otra forma, lo que se conoce como el whitepassing hoy en día.

El segundo punto habla sobre por qué las películas que contienen elenco negro siempre tienden a hablar de temas sobre la esclavitud y el sufrimiento de la comunidad negra, por qué no simplemente pueden ser unas películas románticas sin ninguna trama reflexiva o profunda en la que solo se busque entretener al público, reflexión que desde hace poco se toca en la película Marie y Malcom de Netflix, en donde uno de los protagonistas, un director de cine, se pregunta ¿por qué la gente espera que las películas con elenco o director negro sean películas de denuncia social o reflexiones sobre el pasado?, ¿por qué se tiende a creer siempre que ser negro solo es sufrimiento? Películas como Palmeras en la nieve ejemplifican esto a la perfección, pues solo retratan una historia de amor entre una mujer negra y un hombre blanco, basado en el sufrimiento y necesidad de la mujer negra, ella es solo un personaje de relleno que en realidad no tiene una historia que contar. Para mí esto debería ser diferente pues este personaje tenía mucho más que dar. ¿No será que los creadores no se cuestionan nunca en celebrar el amor, arte y vida de las personas negras?

En conclusión, este artículo fue hecho con la intención de acercar a más personas a esta reflexión de la que veo se habla más en el mundo angloparlante por ser claramente el mayor productor de películas y series y para reflexionar sobre temas que obviamos pero que claramente afectan diferentes aspectos de nuestras vidas como mujeres negras o de color. Pues no es mucho decir que las mujeres de color nos sentimos excluidas cuando se habla de la idea del amor romántico que la sociedad nos ha querido vender por siglos con el cine y libros, y pues aunque sabemos que es algo que se debe cambiar y romper, todos merecemos sentirnos que formamos parte de algo, que merecemos amor y que nuestro valor no se reduce meramente a la ideología de un cuerpo. Porque sí puede que nos pasen a todas las mujeres, pero ciertamente la mujer blanca tiene más opciones que una mujer de color cuando se habla del romance. Incluso si esto no ha afectado a todas las mujeres negras o de color que lo lean, es un hecho que la narrativa debe cambiar y esta reflexión debería ser parte del debate. Y para empezar el cambio se debería empezar a dar protagonismo a la mujer negra en las pantallas más que nunca, pues vivimos en un mundo donde toda la información e historias nos llegan desde nuestras pantallas. Humanizar e igualar a la mujer negra se puede hacer con un simple gesto: que es, hacerla el interés amoroso en una película, “hacerla querida por ser simplemente lo que ellas son”.

Ailin Zapata Olivella Estudiante de estudios ingleses y franceses como segunda lengua. En el futuro quiere ser periodista.

