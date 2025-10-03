Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 3 al 5 de septiembre) Especial PALESTINA LIBRE

La peli…

«No Other Land» (2024) – Palestina

Dirigida por Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor

Documental ganador del Oscar que muestra la expulsión masiva en Masafer Yatta, en Cisjordania ocupada. Combina testimonio personal y denuncia política para mostrar la violencia de las demoliciones y la resistencia de quienes se niegan a desaparecer.

🖤¿Por qué verla? Porque es una obra que no solo documenta destrucción, sino que nos interpela directamente sobre la injusticia estructural y la necesidad de actuar contra ella.