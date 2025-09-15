WIMEN Festival 2025: Un festival Interseccional

El mes de octubre de 2025 se abre en Barcelona con un acontecimiento que marcará un antes y un después en la vida cultural de la ciudad: el WIMEN Festival , una cita que ocupa durante casi todo el mes algunas de las salas más emblemáticas de la capital catalana y que convierte la música en una plataforma feminista muy poderosa.

Entre el 1 y el 26 de octubre, más de 37 artistas se presentan en 11 espacios diferentes de la ciudad para ofrecer un programa de conciertos, actividades culturales, debates y experiencias que colocan a las mujeres y a las disidencias de género en el centro del escenario.

La propuesta se levanta sobre la verdad indiscutible de que la industria musical ha mantenido durante décadas una exclusión sistemática de las mujeres. En el conjunto de festivales del Estado, apenas un 20% de los nombres principales corresponden a mujeres y el porcentaje se reduce todavía más si observamos a las bandas compuestas íntegramente por ellas. El WIMEN Festival nace como respuesta a esa desigualdad, con un plantel donde todas las cabezas de cartel son mujeres y con un firme compromiso con la diversidad cultural y racial.

Voces africanas y afrodescendientes en el festival

Una de las decisiones más potentes de esta edición es que el 27% de los proyectos programados tienen presencia de artistas afrodescendientes. Se trata de un gesto que va más allá de los simbólico. Es un apuesta política y cultural que desafía la invisibilización habitual en el circuito de festivales europeos.

La nigeriana Yemi Alade , reconocida internacionalmente como una de las voces más influyentes del afropop, compartirá escenario con la cantante y compositora zimbabuense Tina Masawi el 10 de octubre en el Sant Jordi. Será una de las noches más esperadas, donde se desplegarán sonidos africanos contemporáneos que mezclarán la energía vibrante de Lagos con las raíces musicales del sur de África.

El mismo fin de semana, el festival recibe a la mallorquina de origen guineano Buika , una artista, además de amiga de esta comunidad, de referencia mundial cuya voz ha desafiado fronteras estilísticas desde el flamenco hasta el jazz y la world music. Su concierto en el Hivernacle el 11 de octubre promete ser uno de los momentos más intensos del programa, ya que estará acompañada de una de las sultanas del Groove árabe, Lala Tamar.

La colombiana Meli Perea , acompañada por Las Karamba, grupo de mestizaje afrocubano radicado en Barcelona, ofrecerá un directo lleno de fusión caribeña y energía mestiza el 10 de octubre en la sala Paral·lel 62.

También destaca la actuación de Brigitte Emaga , cantante y actriz española de origen guineano, que se subirá al escenario del Marula Café el 17 de octubre junto a su banda The Essence.

El día 19 de octubre, el Paral·lel 62 acogeráa la enorme Pongo , super estrella angoleña del kuduro, que compartirá espacio con Afri K y Adrasha, dos artistas que aportan nuevas miradas sobre la afrofusión y la electrónica africana.

Finalmente, la puertoriqueña Marina y su Melao formará piquete con las brasileñas Quintal Delas el 4 de octubre en el Marula CaféBriefing .

Más diversidad

La fuerza del WIMEN Festival no se limita a lo africano o afrodescendiente. En el cartel también aparecen otras artistas del Sur Global que enriquecen la programación y refuerzan la mirada interseccional que lo define.

La chilena y queridísima amiga de Afroféminas Ana Tijoux y la argentina Sara Hebe se presentan el 12 de octubre en el Hivernacle, en un concierto que mezcla rap, hip hop y letras cargadas de compromiso social. Ambas son referentes en Latinoamérica por sus discursos feministas, antirracistas y críticos con las desigualdades estructurales.

El trío Alira Trio , integrado por mujeres músicas con trayectorias en la clásica y la contemporánea, protagoniza un concierto el 3 de octubre en la Fundació Conservatori del Liceu, y además compartirá su experiencia en una charla íntima el mismo día. Su proyecto recupera partituras de música clásica escrita por mujeres.

En este panorama, también aparecen propuestas emergentes que apuntan a nuevas generaciones de artistas, como Sofía Gabanna y el colectivo Tribade, programadas para el 24 de octubre en la sala Paral·lel 62.

Esta diversidad, buscada desde la propia génesis del festival, hace que estemos hablando de un espacio seguro para mujeres, migrantes, disidencias y colectivos históricamente marginados. Cada concierto y cada encuentro reitera ese compromiso.

Mucho más que música

Habrá mucho más que conciertos. Durante octubre, el WIMEN Festival desplegará un abanico de actividades que incluyen debates, charlas, proyecciones de cine y pódcasts en directo, siempre con el foco en el papel de las mujeres en la cultura y la música. Entre ellas destaca una mesa redonda sobre mujeres en el rock , el 5 de octubre en La Nau, donde artistas y profesionales analizarán barreras y perspectivas de futuro; una charla sobre mujeres en la afrofusión , el 19 de octubre en La Carpa, con Afri K y Adrasha explorando la música como herramienta de reivindicación cultural; el pódcast en vivo de Ana Polo, el 15 de octubre en Paral·lel 62, que abordará con humor y análisis el universo de la astrología; y el programa especial de radio dedicado a mujeres en la música clásica, previsto para el 25 de octubre en el Conservatori del Liceu.

Cómo participar y vivir el festival

El WIMEN Festival 2025 se celebra del 1 al 26 de octubre en Barcelona. Toda la programación detallada y la compra de entradas está disponible en la web oficial www.wimenfestival.com

Las entradas están disponibles para cada concierto y también hay actividades gratuitas que abren el festival a toda la ciudadanía.

Seguir sus redes sociales — @wimen_festival en Instagram y @wimenfestival en TikTok — es otra forma de no perderse las novedades y unirse a la comunidad que se está creando alrededor del evento.

Más que un festival, WIMEN es un espacio feminista interseccional donde cada voz cuenta y ninguna queda al margen.

