Representación y lectura crítica de las series de televisión negras

Cuando hablamos de series como Abbott Elementary o Black-ish , no estamos hablando simplemente de comedia o de un entretenimiento ligero. La reducción de estas creaciones a “humor y ya está” es, en sí misma, un reflejo del racismo en la crítica y la representación. Es necesario detenernos en lo que estas obras aportan en un nivel mucho más profundo, especialmente para comunidades negras y racializadas.

Abbott Elementary no es una comedia cualquiera. Es una serie que pone en el centro a una comunidad de profesores de distintos orígenes, pero unidos por un objetivo común: defender la educación pública. Esto conecta directamente con la perpetuación del racismo estructural, porque la falta de recursos en la educación pública afecta de manera desproporcionada a los niños afrodescendientes y a quienes provienen de familias con menos recursos. Abbott Elementary hace visible, desde el humor y la cotidianidad, la lucha por una educación de calidad, mostrando a profesores comprometidos y profundamente implicados en un trabajo que va mucho más allá de las aulas. No es una serie de “risas sin más”: es una reflexión sobre justicia social, equidad y comunidad, contada de una manera que conecta con públicos diversos.

En el caso de Black-ish, la relevancia es todavía más evidente. Para muchas familias negras, y en particular en contextos donde se es minoría, esta serie funciona como un espejo y un acompañamiento vital. No solo representa la vida de una familia negra de clase media en Estados Unidos, sino que aborda temas centrales del antirracismo: la violencia policial, el colorismo, el derecho al voto, la masculinidad negra, el feminismo negro, el perdón y las tensiones familiares. Un ejemplo claro es el episodio Feminism, Nope en la sexta temporada, donde en apenas 21 minutos se explica con claridad la diferencia entre feminismo blanco, feminismo decolonial y feminismo negro. Algo que en muchos espacios académicos genera resistencia y fragilidad blanca, en la ficción se logra transmitir con naturalidad, accesibilidad y contundencia.

Lo que pasa con series como Black-ish y Abbott Elementary es que muchas veces la crítica blanca las desvaloriza porque los temas centrales no están pensados para el público blanco, sino para el público negro y racializado. Y ahí está el nudo del problema: lo que no es importante para las personas blancas, parece que no es importante para nadie. Ese es uno de los mecanismos del racismo en la representación cultural. Se minimizan o trivializan narrativas que, para las comunidades negras, son profundamente transformadoras.

Un ejemplo clave de esto se dio con Black Panther. Para muchas personas negras, fue una película histórica: abrió la puerta a imaginar un mundo distinto, a proyectar futuros posibles, a ver representadas nuestras historias y nuestra cultura en un género dominado por narrativas blancas. Fue un acto de imaginación radical. Sin embargo, gran parte de la crítica blanca la redujo a “una simple película de superhéroes”, sin comprender lo que significaba para millones de espectadores racializados en todo el mundo. Lo que para algunos era “solo entretenimiento”, para otros era una afirmación cultural, política y estética de enorme valor.

Lo que se precisamos es un cambio de mirada en la crítica y en el consumo cultural. Necesitamos entender que estas producciones no son periféricas ni anecdóticas, sino fundamentales para comprender la lucha contra el racismo, el valor de la representación y la construcción de futuros posibles. Restarles importancia, o verlas solo desde la lente blanca, es perpetuar la misma exclusión que estas obras intentan cuestionar.

Antoinette Torres Soler Directora y Fundadora de Afroféminas

Lic. Filosofía. Máster en Comunicación de Empresa y Publicidad.

Cubana y española



Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado