Histórico: Primer encuentro nacional de Escritoras Negras-Afromexicanas





El próximo 30 de agosto a las 12:00 h, el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México D.F abrirá por primera vez sus puertas a la literatura afromexicana con el Encuentro Nacional de Escritoras Negras-Afromexicanas.

Diez autoras seleccionadas de manera colectiva: Aleida Violeta Vázquez Cisneros (Guerrero), Ana de las Flores (Estado de México), Asucena López Ventura (Guerrero), Elizabeth Avendaño Sayagua (Ciudad de México), Jamel Ydzu Martínez Fonseca (Baja California), Juliana Acevedo Ávila (Oaxaca), Malva Marina Carrera Vega (Michoacán), Montserrat Aguilar Ayala (Michoacán), Patricia Guadalupe Ramírez Bazán (Guerrero) y Raquel González Mariche (Oaxaca).

La Coordinadora Nacional de Literatura, Nadia López, destacó que el proceso se construyó desde la propia comunidad afromexicana, sin imposiciones institucionales, y que las participantes recibirán un pago digno por su trabajo. Además, se lanzará una antología digital gratuita con textos de las diez escritoras.

La entrada será gratuita con boleto (disponible el mismo día desde las 10:30 h en la Librería Educal de Bellas Artes). También habrá transmisión en vivo a través de las redes de la Coordinación Nacional de Literatura, el INBAL y Canal 22.

Un encuentro que marca un antes y un después en la visibilización de la literatura afromexicana dentro del canon cultural de México. AGENCIAS

