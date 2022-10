5 señales de que tu idea de interseccionalidad es racismo disfrazado

¿Qué significa la liberación para ti?

Cuando era más joven, yo era muy consciente del hecho de que algunas personas eran tratadas de manera diferente en función de cómo eran percibidos. Los que sufrían este trato eran a menudo los más pobres , y esas personas generalmente se parecía a mí.

Las personas de raza negra, en especial las mujeres negras y homosexuales, no podían ir a cualquier lugar público sin sentir la amenaza de que iban a soportar algún tipo de violencia en su contra. Mucha gente de otras etnias minoritarias vivían realidades violentas similares.

Mientras tanto, los blancos, especialmente el hombre blanco hetero, no tienen que preocuparse de ser seguido cuando entra a una tienda, ser confundidos constantemente con criminales o ser tratados como tales.

Les envidiaba. Quería tener la libertad de poder moverme por el mundo como ellos. Pensaba que ser libre era caminar sin tener las precauciones y cuidados que me veía obligado a tener constantemente.

La liberación se convirtió en sinónimo de ser blanco

Este pensamiento se veía de una manera obvia al haber asumido la piel más clara como mejor, pero también con otras reacciones que que eran menos obvias.

Hacía diatribas despectivas contra los barrios negros que consideraba “ghettos” (siendo yo mismo un niño del ghetto). También tenía la sensación de que para conseguir el éxito debía marcharme de mi ciudad lo más lejos posible. En realidad quería alejarme de la negritud sin darme cuenta de que la llevaba conmigo.

Como cualquier análisis exhaustivo de la política de respetabilidad mostrará, los negros no pueden escapar totalmente a su color de piel. Con el objetivo de obtener “respetabilidad”, a veces pensamos que podemos ganarla intentando vestir, actuar o hablar de una determinada manera.

Pero nos tratan inhumanamente con traje o con sudadera, con un título en la mano o con cuarenta.

Llegué a comprender que la respetabilidad no era una solución para mí, pero tardé un poco más en comprender las implicaciones de esta realidad.

Mi deseo de encontrar la libertad en un camino de hombre blanco, no sólo era imposible, si no también perjudicial para mí y para otras personas negras.

¿Tú deseas este tipo de libertad?

La gente blanca no es vista como sospechosa a pesar de que la sospecha esté justificada. Esto significa que a las personas blancas no se las identifica con la violencia, la inmigración ilegal o la delincuencia. Siempre les dan el beneficio de la duda en detrimento de otras personas de otros grupos étnicos.

Dentro del privilegio blanco, ser “libre” significa ocupar el espacio sin tener en cuenta quien está sometido o por debajo de ti. Este tipo de ideal de libertad es siempre en última instancia racista, y los negros siempre terminan perdiendo.

Los jóvenes sin hogar son mayoritariamente un problema negro. El control de armas ha sido históricamente un herramienta utilizada contra las comunidades negras y no hay razón para suponer que sería algo diferente hoy en día.

Por lo general estas prácticas racistas se disfrazan de activismo interseccional y puede ser difícil de distinguir de la verdadera interseccionalidad.

Eso significa que el racismo podría estar presente en alguna de las maneras que se está practicando la interseccionalidad.

Sin embargo se puede reconocer y evitar cuando esto ocurre. Hay que estar alerta para distinguir algunas señales de alarma que he descubierto a lo largo de los años:

1. Cuando enfatizas las similitudes y pasas por alto las diferencias

“Al final, todos somos muy parecidos!”

Probablemente has escuchado o dicho alguna vez esta frase dentro del mundo de tu activismo.

Se piensa que la mejor manera de unir fuerzas es encontrar la conexión con otras personas que no reconozcan inmediatamente su alineamiento hacia estas ideas. Esto es parte de la razón por la que creamos los términos paraguas LGBTQIIA+ y hablamos tanto de “solidaridad”.

Si bien la búsqueda de puntos en común es importante, no hay que negar la verdad de que la gente en realidad es diferente. Y muchas de esas diferencias son por diseño.

“En lugar de emerger desde una perspectiva científica, la noción de ‘raza’, está formada por los valores históricos, sociales, culturales y políticos”, escribe Teresa J. Guess. En la construcción social de lo blanco el racismo es intención, el racismo en consecuencia, “…por lo tanto el concepto ‘raza’ se basa en una construcción social y no científica en las creencias anticuadas acerca de la superioridad y de la inferioridad intrínseca de grupos basados en distinciones raciales.”

Los negros siempre están alejados de lo que gusta, de lo bueno en el mundo de la supremacía blanca. Esta es la razón por la cual se celebra cuando una persona blanca hace rap, pero se demoniza cuando es un negro quien lo hace. Lo mismo tiene diferente valor según su procedencia.

Cuando ignoramos en aras de la “comunidad” que las personas se mueven por el mundo de manera diferente, lo que también estamos haciendo es caso omiso de las necesidades de aquellos que son diferentes para el bien de aquellos que son más iguales. Mayorías y minorías.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Esto beneficia a las personas racializadas que están más cerca de los conceptos blancos de la humanidad y no hace nada por los demás. Bajo lo blanco, “todos los demás” son normalmente los negros, pobres y mujeres de clase trabajadora, trans, los discapacitados, las personas queer, etc.

Las diferencias son sólo el problema cuando la homogeneidad es la meta. Piensa en esto: ¿Por qué todo el mundo tiene que ser igual para ser tratados con dignidad?

Es la forma en que tratamos a los que son diferentes de los que tienen poder lo que debe ser una de las preocupaciones de una sociedad justa.

2. Tu quieres que todos sean tratados por igual

El concepto de igualdad es tentador.

Sin embargo, como dije anteriormente, la “igualdad” que deseamos es por lo general un estándar de cómo son tratadas las personas blancas. Ser tratado de esa manera siempre se produce en detrimento del trato hacia otros, especialmente los negros y otras minorías.

Por lo tanto, cuando buscamos “igualdad de trato” o “ser tratados como seres humanos” queremos ser tratados como hombres blancos heterosexuales, con lo cual buscamos estar por encima de otros grupos.

Esto se demostró en cómo se abordaron los problemas asociados con el SIDA. Sólo cuando el rostro del VIH era blanco, fue un problema para toda la comunidad homosexual.

Incluso ahora, cuando las tasas de VIH se mantienen en proporciones epidémicas en las comunidades negras, con el 50% de los homosexuales varones negros que se espera contraigan el virus en su vida, la cuestión se aborda de una manera que impide el acceso a los más vulnerables entre que los negros están.

Realmente no podemos decir que estamos creando un mundo que es mejor para todos si nuestra visión de “igualdad” deja a las personas más vulnerables atrás.

La “Igualdad” no distribuye los recursos donde más se necesitan, y donde más se necesitan es a menudo en las comunidades negras.

La verdadera justicia y la liberación no es simplemente tratar a todos por igual. En su lugar, reconocer que diferentes personas tienen diferentes necesidades y se puede dar a las personas marginadas el tipo de apoyo que es mejor para ellos.

3. Tu enfoque se centra en la obtención de Empatía

Gran parte de nuestro trabajo se realiza con el propósito implícito o declarado de conseguir que otros sean testigos de lo mal que lo pasan las personas marginadas.

Recordamos cómo sentir el dolor de otra persona a través de imágenes nos obligó a actuar y comenzar nuestro trabajo para ser el mismo tipo de factor de motivación para los demás.

Pero lo que pasa con la empatía es que requiere que uno sea capaz de conectar con la persona que está viendo.

Cuando se trata de conseguir que los demás “sientan nuestro dolor” esto significa generalmente que tal dolor se ha de presentar de una manera grotesca y ofensiva, enseñando matanzas y hambrunas en bucle (con frecuencia los negros son los muertos y hambrientos) una y otra vez.

Puedes pensar que estás haciéndolo muy bien intercambiando de vídeos YouTube trágicos con tus amigos.

Pero esta manera de actuar se basa en que todos los seres humanos podemos sensibilizarnos del dolor de otros seres humanos. Lo malo es que muchos piensan que los negros no son seres humanos, o al menos no son seres humanos con el mismo valor que ellos.

En otras palabras, este tipo de empatía nunca será suficiente, y mientras tú puedes sentirte mejor por haber hecho algo bueno, los negros seguiremos sufriendo por los que somos y lo que no quieren que seamos.

La empatía siempre beneficiará a aquellos que estén en condiciones mejores para identificarse con quienes tienen que ayudarles.

4. Si no te gusta la gente que cree que no estamos avanzando

Debido a que el presunto avance casi siempre beneficia a los más cercanos a la gente en el poder, los más lejanos es probable que nunca se beneficiarán.

Bajo la supremacía blanca, los más lejanos son los de piel más oscura (los pobres, homosexuales , los discapacitados y las mujeres negras) y estos no tienen nada que celebrar.

Por ejemplo, está bien celebrar victorias como el matrimonio entre homosexuales, pero si no reconocemos que algunos de nosotros no tenemos acceso a los beneficios de la institución del matrimonio a pesar de la nivelación de esta barrera legal, está claro que no te solidarizas con las personas que están siendo dejados de lado .

Por supuesto, esta perspectiva pone un freno a la celebración. Pero también le impide ser complaciente y conformarse con los avances que en realidad no abordan la raíz del problema.

Si te molesta cuando las personas que todavía están luchando señalan esta realidad, está claro que no quieres solidarizarte con ellos.

5. Estás más preocupadx por que las personas marginadas ganen ‘derechos’ que en que accedan a ellos una vez ganados

Los avances nunca deben ser el objetivo final, tenemos que asegurarnos de que el objetivo principal es el desmantelamiento del sistema que alimenta las injusticias.

Para que esto suceda, no podemos pararnos en los “derechos ganados”, tenemos que garantizar que no existen barreras para disfrutar de ellos en primer lugar.

Estas barreras son creadas por el sistema que hace que sólo algunos puedan disfrutar plenamente de esos derechos: la supremacía blanca .

Si su activismo prioriza la obtención de derechos sin tener en cuenta que si no cambia el sistema esos derechos solo beneficiaran a un sector de la población, dejando a la parte más negra, la parte más pobre, sin poder acceder a los mismos, nunca será activismo real.

Renunciar y quitar ese poder es la tarea más difícil y desalentadora, pero la más necesaria.

Yo no debería tener que demostrar que puedo ser “igual que un hombre blanco”, o pedir su empatía, o celebrar pequeñas victorias que dañan a mi comunidad más que ayudan, sólo para obtener su apoyo y solidaridad.

Hay que trabajar en lo más profundo para abordar las injusticias de una manera que levante a los más vulnerables entre nosotros. No deberías conformarte con menos.

¿No preferiría un mundo que desmantela por completo los sistemas dañinos a uno que simplemente ayuda a los más privilegiados a navegar de forma segura?

Es hora de mirar más allá del concepto limitado de la “libertad” que se ha presentado. Personas negras han estado batallando muchos años, así que hay otras opciones disponibles.

La libertad tiene que ser un concepto que incluye no sólo los márgenes, sino los márgenes de los márgenes. Cualquier otra cosa será siempre, en última instancia, racista.

Hari Ziyad es un columnista que contribuye a everydayfeminism.com y un escritor con sede en Brooklyn. Es el Editor Jefe de RaceBaitR , un espacio dedicado a imaginar y trabajar hacia un mundo fuera de la supremacía blanca, cisheteropatriarcal y capitalista. Puedes encontrarlo pasando de los racistas en Twitter @RaceBaitR .

Me gusta esto: Me gusta Cargando...