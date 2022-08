Colorismo en la comunidad Afro: El privilegio de la piel clara

Imagen del cartel de la película Skinned que trata el tema del colorismo

“Cuarterón, blanconazo, tercerón, salto atrás, jíbaro, ochavón, etc ”.Antes de escuchar algunas de estas frases e insultos salir de las bocas de los blancos, las había oído antes dentro de mi propia comunidad en una escuela de niños negros.

En mi juventud sin una comprensión real del “colorismo” (que yo ahora defino como el racismo internalizado y la supremacía blanca dentro de la comunidad negra y otras comunidades de piel oscura) me sentía confusa, avergonzada y detestaba mi color de piel y la historia que tenía detrás .

Si miras una foto de mi familia, verás tonos de piel tan distintos y diferentes como los hay en la comunidad Afro y en la diáspora africana.

Esto viene dado, al igual que en muchas otras familias negras, por el sufrimiento ancestral de la esclavitud, de parientes separados, violaciones por parte de dueños de esclavos blancos y las omnipresentes impactos dañinos del racismo .

Con el tiempo he aprendido que nuestras experiencias de etnia, el racismo y la comunidad varían en gran medida por nuestros tonos de piel (y otras diferencias intersectoriales). Estar en una familia donde todos son negros pero donde mi piel es más clara, no garantiza que su opresión sea mi opresión.

Recuerdo claramente a mi madre tener muy diferentes conversaciones con mi hermano mayor, que tiene la piel muy oscura.

“Ponte el cinturón y asegúrate de ponerte recta la gorra de béisbol.,” le decía . “Si ves a un oficial de policía, le llamas ‘señor’ y le dices dónde vives.” Yo no necesitaba esas advertencias como una mujer negra de piel clara.

Un incidente de juventud que tuve con la policía cuando estudiaba secundaria servirá para poner un ejemplo de mi privilegio de piel clara. Habíamos estado fumando marihuana en un espacio público y el oficial blanco estaba rellenando un informe. Estaba aterrada. Pero él nos dio una breve conferencia, rompieron mi pipa en la acera, tomó nuestra información y se fueron.

Yo sé que hubiera pasad si la policía hubiera respondido a esta llamada y se hubiera encontrado a dos de mis hermanos de piel más oscura. Lo he visto. He visto como los detenían sin razón aparente, les he visto con las manos en alto contra la pared mientras les cacheaban.

Y si bien la violencia es desproporcionadamente más alta contra los hombres negros que son brutalmente tratados por la policía y o los vigilantes de seguridad, esta violencia y terror psicológico también tiene un impacto fuerte sobre los transexuales y homosexuales negros.

Vivimos en un mundo que percibe la piel oscura como algo malo, amenazante, extranjera, exótica y extraño.

Debido a que mi piel es clara se me asocia con la blancura, soy percibida como menos amenazante, más bella o atractiva, más educada. Yo no necesito las mismas advertencias que mis hermanos.

Pero a medida que iba creciendo y que sabía poco más que el hecho de que todos eramos negros empecé ha estar muy confundida y dolida por la falta de aceptación y la intimidación que empecé a experimentar principalmente desde chicas negras en mi escuela:

“¿Cuál de tus padres es blanco, tu mamá o tu papá?”

“Ti quieres ser blanca y te crees mejor y más inteligente que todo el mundo!”

“Oreo, que no eres ni siquiera Negra!”

Cosas de este tipo tenía que escuchar todos los días de parte de mi comunidad.

Cuando llegaba a casa, mi madre solía expresar su preocupación por mi falta de amigos negros, lo cual me confundía aún más.

Sabiendo poco sobre las implicaciones de mi privilegio de piel y clase, pensé en mí misma como víctima y a no considerarme parte de la comunidad.

No se puede negar el impacto que esto tuvo en mí, que hizo que me sintiera profundamente herida.

Pero también, a pesar de mi dolor, tenía acceso a los privilegios que mis compañeros ni soñaban debido a la opresión sistémica que experimentaban. En mi condición de mulata clara y de clase media, e incluso en la forma en que hablaba, yo representaba la blancura, el opresor.

Lejos de ser la víctima que me había creído de niña, con el tiempo, llegué a ser crudamente consciente del privilegio que llevaba.

Imagen del documental 50 SHADES OF MELANIN que trata el tema el colorismo entre mujeres de UK

El colorismo racista interiorizado

La sociedad de Estados Unidos y muchas culturas mundiales han valorado históricamente y en la actualidad la piel blanca y los estándares de belleza europeos.

Esto que probablemente se remonta a antes de la esclavitud, transmite los valores de una cultura de la supremacía blanca racista y se perpetúan a sí mismo en la sociedad en los Estados Unidos y el mundo, y en consecuencia, dentro de las comunidades de color.

Durante la esclavitud, los esclavos con la piel más clara fueron seleccionados a menudo para hacer el trabajo de la cocina y la limpieza dentro de la casa del amo, mientras que aquellos con tez más oscura eran dejados para el agotador trabajo hecho en los campos de la plantación.

Los primeros eran a menudo los niños de los dueños de esclavos, producto del abuso a manos del dueño y la violación, comúnmente se les concedió trato distinto.

A algunos incluso se les ofreció la oportunidad de trabajar fuera de la plantación para que pudieran comprar su libertad.

Durante la esclavitud y en toda la era Jim Crow, algunas iglesias negras, fraternidades, hermandades de mujeres y otras organizaciones utilizaban la famosa “prueba de la bolsa de papel marrón ” para discriminar y excluir a los negros de tez más oscura.

En la actualidad, los fantasmas de la prueba de la bolsa de papel marrón siguen persiguiéndonos cuando las imágenes de los negros de piel más clara siguen dominando los medios de comunicación, incluso entre aquellos que cuentan con todos los parabienes como artistas y celebridades.

Las ventas mundiales de crema despigmentante se mantienen estables. Las imágenes con Photoshop en las que la piel del modelo ha sido aclarada son comunes.

Todos estos ejemplos son bien conocidos y hoy en día envían el mismo mensaje: Premian la piel clara y y deshumanizan, oprimen e invisibilizan la vida de las personas negras de tonos más oscuros.

Las implicaciones de la clase, orientación sexual y género complican aún más los efectos del racismo y colorismo.

La entronización, a menudo sin control, de las vidas de piel clara y narrativas dentro de las comunidades negras, en muchos sentidos mantiene el privilegio y la supremacía blanca.

El colorismo y sus muchas caras hoy en día dentro de la comunidad negra (es decir la valoración excesiva de la claridad) son una prueba de que la supremacía blanca y sistemas racistas están operando exactamente de la forma en que estaban destinadas a hacerlo.

La modelo senegalesa Khoudia Diop famosa por su preciosa piel de un tono fuertemente oscuro ha contado en numerosas ocasiones lo mal que lo pasó en su infancia en su país debido a su tono de piel.

La defensa de la negritud vs la defensa del derecho a la vida

A lo largo de mi juventud, he estando siempre entre no ser “lo suficientemente negra” o “demasiado negra ” donde quiera que fuese. Mis compañeros se burlaban de mí cuando, en proyectos de clase, hablaba acerca de la participación de mis abuelos en el movimiento de derechos civiles, ya que, supuestamente, no era negra.

Entonces, cuando estaba alrededor de los niños blancos empezaban los comentarios sobre mi pelo todos los días, hacían chistes racistas, o decían que mi hermano era demasiado oscuro para serlo de verdad.

“Voy a empezar a llevar una foto de mis papás en la cartera, por si alguien quiere verlos” pensé que un día en mi escuela secundaria, cuando se me preguntó de nuevo si tenía un padre o madre blanco.

Tenía doce años y ya estaba cansada de “tener que probar” mi negrura a la gente. Este fue un período de tiempo doloroso de mi vida por muchas razones y mi primera introducción a la la hermosa conclusión de vivir la experiencia de ser negra no convencional.

Mientras estaba en un estado constante de defender con vehemencia mi negritud delante de cualquier persona que la cuestionara, mis compañeros de tez más oscura ya estaban defendiendo su derecho a vivir en contra de las fuerzas violentas del racismo de las que era en gran parte ajena.

Ahora entiendo que mi vehemencia en defender mi herencia no sólo era el orgullo de donde vine, sino también una profunda vergüenza y el odio de estar asociado con la blancura debido al constante cuestionamiento de mi negritud.

Hace poco escribí sobre el reconocimiento de nuestro privilegio como miembros de las comunidades marginadas. Hablé acerca de cómo, a pesar de que pertenecemos a un grupo racial oprimido como persona negra, a menudo me beneficio de mi piel clara en muchos espacios.

Es evidente que haber nacido con la piel más clara no era algo que he elegido (al igual que al haber nacido blanco no has elegido beneficiarte de los privilegios que conlleva), pero tengo que reconocer mi privilegio dentro de mi propia comunidad de gente.

Para otras personas de piel clara esta mierda es una tontería, y yo les estoy pidiendo que acepten algunos conceptos muy complicados y a veces contradictorios.

Es cierto que la piel clara contra la piel oscura es una mierda. Es cierto que lo que realmente puede hacer daño a nuestra identidad es interrogar a por nuestra propia gente. Es cierto que también los negros de piel clara se ven afectados por los efectos del racismo y otras formas de opresión.

Y también es cierto que se nos da un privilegio injusto ante todas las personas, todos los espacios y en la sociedad en general, y tenemos que ser conscientes de ello.

Tenemos que entender que nuestras experiencias como negros son diferentes de otras, incluso si compartimos algunas de las mismas dificultades. Tenemos que centrar las voces de la gente de piel oscura, no sólo la nuestra, porque ya estamos sobrerrepresentados.

Si bien es necesario que haya reconocimiento del privilegio en los negros de piel clara, también es cierto que esta división entre los negros nos hace menos eficaces en el trabajo en la erradicación del racismo. En palabras de Audre Lorde, “las herramientas del maestro nunca desmantelarán la casa del amo.”

Mira una foto de mi familia, mía y de mis amigos cercanos, y verás tonos que van tan largo y ancho como la diáspora africana.

Y la belleza de esto es que todos somos negros, todos resistentes, y estamos comprometidos con el aprendizaje y desaprendizaje de toda esta mierda compleja, que incluye hacer frente a las formas en que algunos de nosotros obtenemos privilegios a costa de los demás y que seamos capaces de avanzar y sanar.

Ashe!

Michal “MJ” Jones es negra, queer, educadora, activista y músico. Escribe desde Oakland, CA. Trabaja en la construcción de espacios para la juventud negra queer y trans, utilizando la educación como herramienta de liberación. Licenciada en Sociología por la Universidad Estatal de Sonoma, donde fue presidenta de la Alianza Queer y ha defendido a los estudiantes negros. Master en Administración de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Seattle . Escuchar su música o leer más de su trabajo . Síguela en Twitter @JustSayMJ y lee sus artículos everydayfeminism.

