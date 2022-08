¿Qué es el privilegio blanco? Origen, significado, cómo afecta este término a los blancos y ejemplos

El privilegio blanco es un concepto que pone de manifiesto las injustas ventajas sociales que tienen los blancos sobre los no blancos. Es algo omnipresente en toda la sociedad y que existe en todos los principales sistemas e instituciones que funcionan en la sociedad, así como a nivel interpersonal.

El término tiene una larga historia, pero cobró mayor relevancia debido a los acontecimientos de 2020 como el asesinato de George Floyd y las consiguientes protestas del movimiento Black Lives Matter.

Origen del término

La expresión «privilegio blanco» fue acuñada por primera vez por la activista y académica Peggy McIntosh en 1988 en su ensayo White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack. Describió el privilegio blanco en términos de la ventaja tácita que la cultura dominante tiene sobre las personas de color.

En otras palabras, el poder, los beneficios y otras ventajas se distribuyen de forma desigual entre los distintos grupos de la sociedad. En concreto, con respecto al privilegio de los blancos, la ventaja recae en ellos.

Reacciones a la expresión

Para las personas que nunca han oído el término, el privilegio blanco puede provocar reacciones defensivas e incluso de indignación. Este concepto se ha denominado «fragilidad blanca», y fue acuñado por Robin Diangelo; y las reacciones van desde la vergüenza, la culpa, el miedo, la evasión, la actitud defensiva y el malestar, hasta reacciones extremas como la humillación, la agresión encubierta, la intolerancia, la invalidación y el uso de armas para el privilegio (es decir, llamar al 911 ó 091 en España).

Por otra parte, para algunas personas, la idea de que una persona pueda tener privilegios especiales solo por el color de su piel les supone una realidad inquietante y puede provocar sentimientos de vergüenza, culpa y confusión.

Si eres una persona blanca y crees que el concepto de privilegio blanco no te afecta, probablemente estás equivocado.

Significado del privilegio blanco

Si eres una persona blanca y has crecido sintiendo que los demás tienen ventajas sobre ti, quizás en lo que respecta a tu riqueza, puede que te enfurezcas ante la idea de que eso es de alguna manera un privilegio por tu raza.

El privilegio blanco es una ventaja que protege a los blancos contra cualquier forma de discriminación relacionada con su etnia y raza.

Sin embargo, el privilegio blanco no implica que las personas blancas no tengan o no puedan experimentar dificultades en la vida; sino que significa que cualquier dificultad que una persona blanca haya enfrentado o a la que se pueda enfrentar no está relacionado con el color de su piel.

Ejemplos de privilegio blanco

Para entender el privilegio blanco en acción, es útil pensar en ejemplos de cómo pueden aparecer en la vida cotidiana. Los siguientes ejemplos están extraídos del trabajo de Peggy McIntosh.

Compras

– Imagina que, si eres una persona blanca, vas de compras y buscas en la sección de cosméticos una marca de base de maquillaje que se adapte a tu tono de piel. ¿Te preocupa que no exista de tu tono? Lo más probable es que no. Eso es privilegio blanco.

– ¿Y si buscas un par de zapatos o lencería y encuentras una prenda de color nude? ¿Te ves obligada a preguntarte por qué la versión nude de una marca no se aplica a ti? Probablemente no.

– ¿Y si entras en una tienda? ¿Supones que los empleados te miran porque creen que vas a robar algo porque no te lo puedes permitir? De nuevo, probablemente no. Este tipo de preocupaciones no existen cuando se tiene el privilegio de ser blanco.

Peinado

– Si eres una persona blanca, tómate un momento para imaginar que vas a una entrevista de trabajo y se determina específicamente que ciertos peinados son inaceptables en el lugar de trabajo, como las trenzas o las rastas (estilos que tradicionalmente llevan las personas negras). ¿La mención de esta restricción de peinados te hace sentir que estás siendo discriminado por tu raza? Si no es así, es un ejemplo de privilegio blanco.

– Además, ¿alguna vez has tenido que preocuparte de que tu pelo natural virgen o no procesado (la forma en que crece tu cuero cabelludo) pueda ser considerado como poco profesional? Si no es así, y eres una persona blanca, estás experimentando el privilegio blanco.

Medios de comunicación

– Si eres una persona blanca que lee una revista, ve un programa de televisión o una película, ¿te preguntas por qué ninguno de los personajes o personas se parecen a ti? Si no es así, es un ejemplo de privilegio blanco.

– ¿Y si estás viendo las noticias y eres blanco, acabas sintiéndote invisible al ver historias positivas y motivadoras y tergiversadas por los medios de comunicación? Esto también es privilegio blanco.

Libertad y percepción

– ¿Qué pasa si eres blanco y te mudas a un barrio nuevo, llevas a tu hijo a un nuevo colegio, sales a pasear solo o vas de compras al supermercado Target? ¿Sientes que tu raza puede tener un impacto negativo en lo que respecta a tu aceptación o a cómo te percibirán los demás? Si no es así, se trata de privilegio blanco.

– Si eres blanco y te relacionas con tus compañeros de trabajo, ¿alguna vez te has preguntado si la gente piensa que suenas lo suficientemente persuasivo al hablar? Si no es así, eso es privilegio blanco.

Logros

– Si eres blanco y hace poco te han aceptado en la universidad, has conseguido un nuevo empleo o te han ascendido en el trabajo, ¿te preocupa que los demás piensen que solo has llegado donde estás gracias a la discriminación positiva?

– Si te va bien o eres un gran triunfador, ¿te preocupa que los demás se sorprendan o te digan que eres un buen modelo para otros de tu raza? Si no es así, eso es un ejemplo de privilegio blanco.

Crianza de los hijos

– Imagina que eres un padre blanco que educa a su hijo para que salga al mundo ¿Sientes la necesidad de enseñar a tu hijo cómo puede ser discriminado por el color de su piel? Si no es así, es un ejemplo de privilegio blanco.

– Si eres blanco, ¿tienes que pensar en si tu hijo será acosado o enviado a casa por la textura de su cabello? Lo más probable es que no

– ¿Tienes realmente miedo de que tu hijo no vuelva a casa como consecuencia de la violencia policial o extrajudicial?

Aplicación de la ley

– Si conduces por un barrio rico y predominantemente blanco, ¿temes que te paren para interrogarte porque tu color de piel se considere amenazante o fuera de lugar? Si es eres una persona blanca, no tendrás ese miedo.

– Si te encuentras en una situación en la que interviene la policía o te ves en la necesidad de pedirles ayuda, ¿sientes que tu raza pueda ponerte en desventaja o que te puedan tratar injustamente? Si no es así, eso también es un ejemplo de privilegio blanco.

Cómo afecta el privilegio blanco a los blancos

Un problema importante que surge en los debates sobre el privilegio de los blancos es que sacar este tema a menudo puede desencadenar una actitud defensiva en las personas blancas. Puede que se cierren y dejen de hablar o de escuchar.

Esto puede ser especialmente cierto para los blancos que han crecido en la pobreza o perciben que sus vidas han sido especialmente difíciles. Se preguntan cómo es posible que sean privilegiados. La expresión hace que parezca una vida fácil, cuando en realidad solo se refiere a las ventajas que conciernen a la raza.

El privilegio blanco no invalida la lucha

Tener el privilegio de ser blanco no significa que las personas blancas nunca hayan sufrido dificultades y acontecimientos angustiosos. Solo significa que sus luchas no han sido causadas por el color de su piel.

¿Es un tipo de lucha peor que el otro? Eso sería una cuestión de opinión, ya que todas las luchas son válidas, pero nadie discutiría que vivir en la pobreza o experimentar un trauma no es una situación difícil, independientemente de la raza de alguien.

El privilegio blanco ignora el sesgo implícito

La verdad es que crecer como persona blanca significa no tener que considerar la raza durante la mayor parte de la vida. No es algo de lo que se percaten las personas blancas, porque el mundo está preparado para su conveniencia. Tienen el poder de ser «normales», o de estar en un estado premeditado.

Cuando los blancos dicen que son «daltónicos» o que no notan las diferencias en el tono de la piel, en realidad minimizan las experiencias de los BIPOC (acrónimo que significa «personas negras, indígenas y de color») e ignoran los sesgos implícitos.

El privilegio blanco no consiste en culpar

El privilegio blanco no consiste en culpar a los blancos por las ventajas que tienen. ¿Cómo se les puede culpar de algo que nunca han tenido que considerar?

La expresión trata de ayudar a los blancos a darse cuenta de que tienen ventajas sistemáticas sobre los no blancos y de que pueden hacer esfuerzos para garantizar la igualdad.

Reconocer el privilegio blanco

Si eres blanco y quieres ayudar a luchar por la igualdad de todas las razas, el primer paso es reconocer que el privilegio blanco existe. Los ejemplos anteriores describen las desventajas diarias a las que se enfrentan las personas de color, pero ni siquiera empiezan a destacar los resultados de esas desventajas.

En todos los ámbitos, existe una diferencia entre los que tienen el privilegio de ser una persona blanca y los que no, en lo que respecta a la riqueza generacional (y en particular la propiedad), la experiencia de la violencia y otros indicadores de la calidad de vida.

Así que, si eres blanco, esto es lo que puedes hacer para reconocer tu privilegio:

• Reconoce que el privilegio blanco existe.

• Examina lo que ocurre en tu propia vida, mira todo lo que puedes estar haciendo para promoverlo/mantenerlo y haz esfuerzos activos para solucionarlo a nivel individual.

• Escucha a los BIPOC cuando mencionen sus prejuicios o compartan sus experiencias contigo.

• Intenta no ofenderte si alguien señala tu ignorancia. En su lugar, opta por escucharlos.

• Si te sientes ofendido por el término «privilegio blanco», piensa por qué te sientes así.

• Comprométete a ayudar a la gente a luchar contra el racismo.

• Ofrécete como punto de apoyo para las personas no blancas.

• Habla sobre la raza con otras personas blancas y BIPOC, aunque te resulte incómodo.

Un cambio de mentalidad

El cambio solo se producirá cuando la mayoría de la población experimente un cambio de mentalidad. Además, ese cambio de mentalidad comienza a nivel individual, no grupal. Una persona a la vez, cambiando su mentalidad.

Unas palabras de Verywell

El privilegio blanco puede ser un concepto difícil de entender para muchos, y mucho menos para tomar medidas al respecto. Si eres una persona blanca, pregúntate lo siguiente: «Si fuera una persona negra o racializada, ¿cómo sería diferente mi experiencia hoy, en este momento?». Si haces esto hoy, tendrás una mejor comprensión de lo que significa el privilegio blanco y de por qué es real.

Un texto de Arlin Cuncic del 25 de agosto de 2020 traducido por Afroféminas

