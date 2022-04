Los Bridgerton: ¿Su éxito se deberá a que no existe en la serie jerarquía racial ninguna?

Bridgerton nos permite sumergirnos de lleno en romances tórridos y apasionados, porque no tenemos que tener la difícil discusión sobre la inequidad que se daría en términos raciales en las relaciones centrales que se han presentado hasta el momento. Jugar con que el marco de que la raza no es un problema en esta sociedad, deja el camino libre para situaciones menos densas y simplifica la ecuación. Todas esas cuestiones que se dejan atrás con un propósito muy específico, nos deben llevar a observar el fenómeno de Netflix con mucha atención; en especial a las personas que nos enunciamos desde discursos antirracistas.

Es fundamental empezar diciendo que este texto usará como material único la serie de Netflix; no los libros en los que está basada. Desde la primera temporada vemos en la serie personajes de diferentes razas/etnias interactuando de una manera atípica, según el contexto histórico presentado, ya que Bridgerton ocurre en el período de Regencia del Reino Unido a mediados de los 1800’s. ¿De qué manera atípica? Preguntarán quienes no hayan visto la serie. Bueno, es evidente que no hay en este mundo, es decir en el de la serie, jerarquías raciales.

En la primera temporada se le cuenta a la audiencia del amor que surgió entre un hombre blanco y una mujer negra, futuros reyes de Inglaterra; un amor tan admirado por el pueblo que llevó a la nación a ver lo absurdo que era ver en el color de la piel un diferencial social. No obstante, como veremos a medida que pasa la serie, otras jerarquías se mantienen intactas en sus opresiones y ventajas, ni la clase, ni el género, ni la orientación sexual se reformulan. Como parte de la audiencia, me he preguntado sí su avasallador éxito se debe a la presentación de una sociedad utópica que no discrimina a las personas por el color de su tez y he llegado a pensar que es posible que la respuesta sea un simple y llano si.

El colorblindness (no ver color) es un concepto que puede ser peligroso fuera de la ficción, pues como sabemos se asume que ni el tono de la piel, ni la raza, ni la etnicidad entran en conversación cuando se trata de injusticias sociales, culturales, económicas, psicológicas e incluso emocionales. Las personas negras bien entendemos que cuando una persona dice que “no ve color” va a incurrir en nociones racistas. Así de simple.

Por supuesto que traerlo a la mesa desde lo aspiracional cambia la conversación, aún con todo eso, para mi es válido concluir que una de las razones por las que la serie vende tan bien, está ligada a que se despoja de esa dura y compleja realidad racial. La verdad es que esta utopía donde las razas no son factores determinantes de estatus permiten que las personas la vean sin que tengan que enfrentarse a sí mismas. Y estamos de acuerdo con que no todo lo que consumimos por entretenimiento tiene que llevarnos a disputas morales o filosóficas, pero sí es necesario señalar que a falta de esa conversación tan importante que hay que tener sobre el racismo y sobre cómo se construyen los privilegios llevó a Bridgerton a récords de reproducción global. Lo que puede conducirnos a reiterar que cuando se trata de hablar sobre raza, racismo y supremacía blanca la gran mayoría de las audiencias se incomodan, ven estos temas como piedras en el camino; es entonces más fácil caer en la indulgencia de la fantasía que nos ofrece Bridgerton de dos enamoradas que no ven color alguno.

Carolina Rodríguez Mayo

