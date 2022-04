El afro, la revolución

La primera vez que me senté a pensar con calma en mi transición fue cuando me di cuenta que me casaría y me graduaría de la universidad con mi pelo afro, un 4c apretadísimo y seco en la cabeza de una negra que detesta peinarse y que por más de diez años se alisó el pelo con diversos métodos. En el momento en el que mi pareja y yo decidimos casarnos yo tenía unas extensiones lacias por la cintura y sabía exactamente que adornos me pondría en el pelo y como me iba a peinar para la boda: como las blancas vestidas de novia de Pinterest. Pelarme apenas unos meses antes de la boda cambió todo eso y me condujo a otro paradigma: las afrorizadas vestidas de novia en Pinterest. No cualesquiera, sino las de los rizos sedosos y brillantes, los rizos que se encogen lo justo para quedar bellos en las fotografías y que caen en bucle sin mucha ayuda. El ideal de las actrices de las telenovelas brasileñas.

Anjá: nada que ver con mi pelo.

La transición es un proceso que destapa muchas tensiones. Más allá de mi madre mestiza, mi esposo blanco y mi sobrina que cree que luzco como un hombre, la mayor presión la he sentido dentro de la propia comunidad afrodescendiente pues existen (y se exigen) muchos ideales estéticos sobre como una mujer afrorizada debe lucir. Hasta que los identifiqué y comencé a obviarlos, no sentí la libertad que disfruto hoy con mi pelo.

Mentiría si dijera que llegué a la transición solo de forma natural, cosa que hubiera hecho el camino más sencillo. Concomitaron varias razones. Me empezó a parecer extremadamente caro y desgastante el costo de alisarse y ponerse extensiones. Bellas los primeros días, tortuosas el resto de la vida. Se caen, se van quedando sin hebras y llevan tratamientos para estirar el pelo natural que pueden ser estresantes. Demasiados problemas para una mujer que estudia, trabaja y conjuga esas dos cosas con muchas dosis de procastinación. En segundo lugar, y esto me costó reconocerlo como realmente pasó, sentí presión de personas afrodescendientes que me veían como una negra colonizada que jugaba al juego de las negras que quieren ser blancas. Ciertamente someter el cabello afro a los alisados tiene mucho que ver con eso pero la forma de conversar del tema con las mujeres que lo hacen puede llegar a configurar escenarios abusivos para ellas si esto no ocurre desde lo educativo, la ayuda de toma de consciencia y el acompañamiento. A final de cuentas, no es una decisión personal, sino una decisión cultural y política que se tomó socialmente antes de que ellas tuviesen oportunidad de decidir. Esto lleva, incluso, otro artículo.

En tercer lugar, y de forma decisiva, a la transición me llevó una entrevista que le hice a Yessica Borroto Perryman, una actriz y modelo afrocubana. Escucharla fue vivir mi propia historia. Una mujer negra dentro de un ambiente de mujeres mayoritariamente blancas luchando contra la “pasa” hasta que desistió y convirtió ese delirio de persecución por la belleza blanca, tan arraigado en nosotras, en una búsqueda implacable: ¿quién coño yo soy y por qué lucho con la “pasa”?.

Yo imagino que mucha gente piense que transicionar es sencillo. Varias mujeres blancas me decían, cuando tenía el pelo estirado, que si fueran negras se dejarían el afro sin pensarlo. Sé que es difícil entenderlo, pero esta buena intención, amigas mías, es desconsiderada y, cómo no, racista. Esa libertad estética que sugieren pasa por la libertad que como blancas siempre han tenido. Lo mismo de hacerse una trenza a lo Elsa, un moño a lo Ariana Grande o incluso unas trenzas africanas. Nadie las critica y al final del día su cabello vuelve a su lugar. Para las que hemos tenido que aplacar con lo que nacemos para que nos nos juzguen, para entrar en los circuitos profesionales sin ser mal vistas, ni tachadas de indecentes o que se presuponga que somos mediocres, no es tan fácil. Se debe tener en claro siempre que alisarse el pelo y ponerse extensiones no es solamente emular un canon de belleza sino la forma de legitimarse en varios ámbitos. Económicamente, porque hay que tener alto poder adquisitivo para sostener ese imagen; profesionalmente, porque si para las mujeres es de difícil llegar a cargos altos en sus campos, esa dificultad aumenta cuando eres negra y afruda: una negra en un bufete de abogados, en un cargo directivo o administrativo, es una negra a la que se le dirá implícita o explícitamente que se lacee el pelo. Y decir que no podría significar el despido, la degradación, el jaque. Por eso no es tan sencillo.

Cuando me corté por primera vez no quería ni salir a la calle y vivía con el miedo perenne de que alguien me inquiriera o se burlara. Y aunque yo soy una tipa beligerante, llegado el momento, tanto cuestionamiento te hace mirarte en el espejo mucha veces. La felicidad que sentí al pensar que no sufriría ni una keratina más se evaporó cuando me di cuenta que mi pelo no era el de las chicas que describí al principio. El mío era más reacio, más revolucionario, más a su bola.

Y así fue como renació por un período el ciclo de querer lucir como alguien que no era yo. Probar y probar definiciones, cremas, sueros, horas en una silla haciendo moños bantú para tener que repetirlo a los 4 días. Buscando adornos, lazos e ideas y luchando contra un pelo totalmente nuevo que no sabía peinar bien. Cada foto que veía me iba molestando más y más. Porque vamos a ver, yo entendía que tuviera que estar sano, pero no entendía lo de estar siempre definido y brillante. No entendía que se promoviera la belleza de los llamados rizos 3 sobre los otros. Eso me parecía y me parece la réplica del mismo patrón que nos quiere estiradas. El racismo en una de su muchas formas.

Me hastié un día y me di cuenta que cuando solo lo desenredaba, mi pelo tomaba un volumen que me encantaba. Parecía que absorbía todo mi alrededor. Era demasiado divertido como para perderlo. Me di cuenta además, que la forma de mi rostro y mis facciones conjugaban mucho mejor con ese nuevo volumen. En una de sus disímiles formas, el racismo interpreta que un tipo de rizo específico es más grácil, de un exotismo benevolente que se puede mimetizar y vender. El mío no, el mío es muy palenquero.

Sorpresa: de eso también me siento orgullosa.

Me casé y me gradué, con miedo, pero con afro.

Claudia Bravet

