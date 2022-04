Estas son las primeras ofertas de empleo que hemos recibido en Afroféminas

Queridas hermanas

Ayer lanzamos esta convocatoria con la esperanza de que al menos una empresa respondiera. Han respondido tres.

Estamos muy contentas de haber dado este primer paso. Llevamos tiempo pensando cómo llevar adelante alguna idea sobre empleabilidad. Ayer hemos comenzado y seguiremos profundizando en ella.

Somos conscientes de que falta muchísimo en materia de empleabilidad y diversidad, pero esto lo consideramos un triunfo por varias razones:

1- Las mujeres negras, las mujeres musulmanas y las trans que se presenten, podrán ser entrevistadas en un espacio seguro y digno, sin miedo a pasarlo mal o a que se lo hagan pasar mal.

2-Hemos hecho praxis afrofeminista con nuestros propios recursos. Esto no es teoría, no representa protagonismo para nosotras, no es personal, es colectivo y un buen comienzo para que Afroféminas se consolide como una herramienta que facilita la igualdad real.

Este triunfo es mínimo y grandioso al mismo tiempo. Esperamos que enviéis muchos currículums y que algunas tengan la oportunidad de ser contratadas.

Os pedimos por favor que nos aviséis si os entrevistan aunque no seáis parte de los colectivos a los que nos hemos dirigido. De esta forma podremos mejorar la herramienta.

Os deseamos muchísima suerte a todas.

Antoinette Torres Soler

Las empresas que han ofrecido oportunidades son las siguientes:

INCA Medio

Es una empresa pequeña, que trabaja en proyectos relacionados con medioambiente y smart cities.

Su oferta VENCE ESTE JUEVES

Es para una persona que trabaje en desarrollo de aplicaciones web, con experiencia de un año. Todos los detalles, incluido sueldo, están en la oferta.

Oferta: https://incamedio.com/oferta-de-trabajo-fullstack-junior-incamedio/

Madrid KM0 Centro Logístico

Se trata de una cooperativa de servicios logísticos para pequeños productores agroecológicos y están buscando a una persona repartidora.

Detalle de la oferta

Desde el centro logístico Madrid Km0 estamos buscando a una persona para las labores de reparto y trabajos de nave con carnet de conducir B1

Y con experiencia en

Repartos en Madrid conociendo el callejero de la ciudad

Conducción con furgón de gran carga

Se valorará

Dominio de paquete Office

Conocer el mundo cooperativo y de la agroecología

Ofrecemos

28 horas semanales

Estabilidad laboral

Trabajo de forma cooperativa

Si estáis interesadas podéis enviar vuestro cv y/carta de motivación a mentxu.km0@gmail.com

Domestika

Nos avisan de que la mayoría de las posiciones que están publicadas son en Madrid y Barcelona pero en realidad son en remoto, así que, en varios casos, se puede estar en cualquier parte de España (incluso algunas también en Italia, Francia, Alemania, UK y Argentina). En este aspecto la empresa nos comunica que es flexible.

El link donde se pueden encontrar todas las ofertas que tienen publicadas es:

https://domestika.breezy.hr/p/d90c295b432001-art-assistant-london

Me gusta esto: Me gusta Cargando...