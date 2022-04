Servicio gratuito para empresas que acepten currículum de ellas. Una iniciativa de Afroféminas para fomentar la empleabilidad

Uno de los problemas a los que se enfrenta la diversidad son las escasas oportunidades que tienen de entrar en el mercado de laboral. Esto trae vulnerabilidad y una posibilidad menos de salir del círculo de la pobreza.

La mayoría de estas personas no tienen redes ni familiares ni profesionales porque como bien sabemos estos círculos privilegiados se crean en las escuelas privadas o similar o naciendo en Europa, algo tan casual. La única oportunidad que tienen es demostrar su talento y que el señor o la señora de recursos humanos respete su derecho a estar.

Las diversidades que queremos apoyar con esta iniciativa son las siguientes. Vamos a comenzar con estas tres primeras

La Tienda de Afroféminas

1- Mujeres negras y afrodescendientes

2- Mujeres musulmanas

3- Colectivo Trans

A estas personas son a las que más les cuesta ser aceptadas en un empleo. No se les llama ni siquiera para ser entrevistadas, básicamente por su apariencia.

Hablamos de empleo altamente cualificado pero también empleo de servicios como dependientas de tienda o similar.

El color de la piel oscura, un velo o una apariencia diferente a la normativa, no cambia el talento, la profesionalidad, el don de gentes o el deseo de trabajar de muchas personas. No trabajan por el prejuicio de personas concretas que obstaculizan su derecho a la oportunidad, su derecho a ganarse el pan.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Si eres empresa, podrás anunciar en nuestra página uno de tus servicios durante un tiempo limitado, con enlaces incluidos y gratuitamente. Pero antes tenemos que saber que has recibido el CV y entrevistado a tres personas, de ser posible una de cada. Si representas una empresa abierta y moderna, esto te parecerá una gran iniciativa. Pero si en lugar de eso, todo lo que está escrito aquí te incomoda, entonces nos estás dando la razón. Estas personas no trabajan por causa de los sesgos.

Hacemos esto porque tenemos la certeza de que las desigualdades se combaten creando oportunidades y haciendo discriminación positiva por feo que nos parezca el término.

Por la web de Afroféminas pasan más de 5 mil visitantes únicos cada día. Aunque también es verdad que a veces pasan muchísimos más.

Afroféminas con esto pone sus recursos al servicio de la comunidad para intentar resolver a corto y medio plazo un problema social. Que nadie olvide que no recibimos ninguna ayuda social, ninguna financiación. Esto lo hacemos porque creemos que puede aportar soluciones . Esperamos que sirva y que muchas personas de éstas logren ser contratadas.

Pasos a seguir

1- Envíanos tus ofertas de empleo.

2- Seguidamente serán todas publicadas

3- Si estas personas tienen la oportunidad de ser entrevistadas, publicaremos tu anuncio y enlace a tu producto.

Estamos en España, pero estés donde estés puedes participar de esta iniciativa. Escribe a afrofeminas@gmail.com con asunto OFERTA DE TRABAJO

Las cosas cambiarán si nosotrxs las cambiamos. No hay voluntad política para arreglar esto. Ninguna de estas personas son discriminadas laboralmente por ser mujer y ese debate tan necesario nadie quiere afrontarlo. La interseccionalidad es la clave para entenderlo y negarlo es injusto con estas ciudadanxs.

La Caixa ha realizado estudios que demuestran que hay una diferencia de oportunidad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Sin embargo la ausencia de cifras y el desinterés de las autoridades políticas impiden que lleguemos a otras personas (QUE TAMBIÉN SON MUJERES) y a otros tipos de discriminaciones por lo que se convierte en un problema de difícil solución. No se pueden crear etiquetas discriminatorias, cuando en realidad de lo que se trata es que son gente a las que no se les permite trabajar.

Algunos dirán que es ilegal crear estas iniciativas cuando en realidad lo ilegal es no poder ver a una mujer con un velo trabajando en una tienda y contándote lo bien que te pueden quedar las cosas, es ilegal lograr ver con muchísima dificultad, en un país de 46 millones de personas, a una mujer negra de cara al público. Que lo digan los del Mercadona que no pueden ser más coloristas. Eso sí que es ilegal. El racismo no se debe normalizar.

