Me miro al espejo y me encanta lo que veo…

veo mi cuerpo tan negro como el ébano, tan mío como mis suspiros..



Mi negritud no me avergüenza

Mi negritud no me apena

Mi negritud colorea los días grises que a veces existen



Mi negritud roba suspiros

Mi negritud me da vida

Mi negritud se ondea como las olas del mar en el manglar



Mi negritud tiene sabor:

Sabe a viche, tumbacatre, arrechón y borojó

Mi negritud baila al son del cununo, la marimba el guasá y el tambor.



Mi negritud es lo mejor que mis ancestros me pudieron dejar, sin mi negritud no sería lo que soy hoy…una negra prieta a mucho honor.

Mis caderas anchas y mi nariz ñata demuestran mi casta…

Y es que vengo de esa África negra de donde mis ancestros fueron sacados y esclavizados dejando sueños y vidas para trabajarle al amo…

Mi cabello afro es frondoso como las selvas tropicales que hace de mi negritud el mejor de los lugares, aquí vivo, amo, lloro y rio, orgullosa estoy de mi negritud esa que por tantos años sufrió.

Ginna Litceth Ramos Castillo Es oriunda de Tumaco Colombia, Abogada, conciliadora en derecho, con diplomado en derechos humanos, diplomado en conciliación y resolución de conflictos, actualidad es becaria del Instituto de investigaciones afrolatinoamericanas de la Universidad de Harvard ALARI en donde realiza un certificado en estudios afrolatinoamericanos, es una activista afro, columnista, escritora, especialista en Gobierno y Políticas públicas de la Universidad del cauca en Colombia, tallerista, conferencista en temas de Derechos humanos, cultura afro, respeto a la diferencia e identidad.

La Tienda de Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...