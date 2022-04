Intención vs. Impacto: Por qué tus intenciones no importan realmente

Imagina por un momento que estás con tus amigos en un parque, disfrutando de un bonito día de verano.

No me conoces, pero me acerco a ti con un frisbi en la mano.

Lo lanzo (directamente hacia tu cara).

Como es lógico, te indignas.

Con la nariz ensangrentada, utilizas unas cuantas palabras para preguntarme qué demonios pensaba que estaba haciendo.

¿Y mi respuesta?

«¡Oh, no quería hacerte daño! ¡Esa no era mi intención! Simplemente intentaba lanzar el frisbi a mi amigo de allí».

Visiblemente enfadado, exiges una disculpa.

Pero me niego. O peor aún, doy una disculpa que suena como «¡Lamento que tu cara se haya interpuesto en mi frisbi! Nunca quise herirte».

¿Suena absurdo? ¿Suena lo suficientemente enfurecedor como para darme con un frisbi en la cabeza?

Sí.

Productos rebajados sólo por hoy

Entonces, ¿por qué ocurre esto mismo todo el tiempo cuando se trata de la intersección de nuestras identidades y opresiones o privilegios?

Intención vs. Impacto



Desde Paula Deen hasta Alec Baldwin, pasando por tu molesto e intolerante tío o amigo, lo escuchamos una y otra vez: «Nunca quise hacer daño…» «Nunca fue mi intención…» «No soy racista…» «No soy homófobo…» «No soy sexista…».

No puedo decir cuántas veces he visto a personas que intentan desviar las críticas sobre su lenguaje o acciones opresivas haciendo que la conversación se centre en su intención.

¿En qué momento deja de importar la conversación sobre la «intención» para que podamos dar un paso atrás y ver el impacto?

Al fin y al cabo, ¿qué importa realmente la intención de nuestra acción si nuestros actos tienen el impacto de promover la marginación o la opresión de quienes nos rodean?

En cierto modo, esta es una simple lección sobre las relaciones.

Si digo algo que hiere a mi pareja, no importa mucho que mi intención sea otra, porque mi pareja está herida.

La Tienda de Afroféminas

Porque si alguien tuvo la intención de que su acción fuera hiriente y racista/sexista/transfóbica/pickyourpoison, entonces debe ser inherentemente racista/sexista/transfóbica/pickyourpoison.

Por otro lado, la conversación sobre el «impacto» es sobre «lo que hicieron».

Para ti, saca a la persona que dijo o hizo la cosa hiriente del centro y coloca a la persona que fue herida en el centro. Garantiza que la conversación de que «lo hicieron» perjudica a otras personas y margina u oprime aún más a las personas.

Y es importante que la gente entienda la diferencia.

Que hayas hecho algo sexista no significa que seas sexista. Que hayas dicho algo racista no significa que seas racista.

Cuando se cuestionan tus acciones, es importante reconocer que eso es lo único que se cuestiona: tus acciones, no tu carácter en general.

Escucha. Reflexiona. Pide disculpas. Mejora

No importa si, en el fondo, creemos que somos _-istas o si nuestra intención es que nuestras acciones sean hirientes o -istas.

No importa.

Si el impacto de nuestras acciones es el fomento de la opresión, eso es lo único que importa.

Así que tenemos que escuchar, reflexionar, pedir disculpas y trabajar para hacerlo mejor en el futuro.

¿Qué significa eso?

Bueno, para empezar, podemos pedir disculpas.

No sé tú, pero yo estoy harto de escuchar las disculpas de «¡Lamento que tu cara se haya interpuesto en mi frisbi! Nunca quise herirte».

Ya sea que estemos viendo a Paula Deen llorando en la televisión o Alec Baldwin pidiéndonos que simplemente confiemos en que no es un «homófobo», esas no son disculpas.

Por eso me sentí increíblemente inspirado y aliviado al ver que una organización importante lo hizo bien como cuando Kickstarter se disculpó y asumió toda la responsabilidad por su papel en la financiación de una guía de seducción espeluznante y corrupta.

Se disculparon seriamente y admitieron el papel que desempeñaron en algo realmente terrible. Se comprometieron a no permitirse nunca financiarse de proyectos como éste en el futuro. Y luego donaron 25.000 dólares a RAINN.

A nivel interpersonal, podemos seguir el ejemplo de Kickstarter.

Cuando nos digan que el impacto de nuestra acción, inacción o palabras es hiriente y fomenta la opresión, podemos empezar por disculparnos sin ninguna advertencia.

A partir de ahí, podemos dedicar tiempo a reflexionar con la esperanza de obtener al menos una cierta comprensión (aunque sea marginal) del impacto perjudicial.

Tengo que escuchar cómo mi lenguaje ha herido a mi pareja. Tengo que disculparme.

Y luego tengo que reflexionar y empatizar lo mejor que pueda para no volver a hacerlo.

Pero cuando nos enfrentamos a las formas en que nuestras identidades se cruzan con las de quienes nos rodean, y, a su vez, a las formas en que se cruzan nuestros privilegios y nuestras experiencias de marginación y opresión, esta lección se convierte en algo mucho más grande y profundo.

Se convierte en una lección de justicia

Lo que tenemos que comprender es que, cuando se trata de la vida y la identidad de las personas, el impacto de nuestras acciones puede ser significativo y de gran alcance.

Y eso es mucho más importante que la cuestión de nuestra intención.

Tenemos que preguntarnos cuál puede ser o puede haber sido el impacto de nuestras acciones o palabras.

Y tenemos que dar un paso atrás y escuchar cuando nos digan que el impacto de nuestras acciones está fuera de lugar sobre nuestras intenciones o nuestra percepción de nosotros mismos.

Privilegio de identidad e intención

Para las personas con privilegios de identidad, escuchar es de vital importancia, ya que nuestro privilegio puede impedirnos comprender el impacto de nuestras acciones.

Al fin y al cabo, como persona privilegiada, nunca podré comprender del todo la forma en que los actos o el lenguaje opresivo afectan a quienes me rodean. Lo que sí puedo hacer es escuchar con toda la intención de comprender, y puedo trabajar para cambiar mi comportamiento.

Porque lo que tenemos que entender es que hablar sobre la intención es inherentemente una acción privilegiada.

¿La razón?

Te aseguras de que tú y tu identidad (y tu intención) permanezcan en el centro de cualquier conversación y acción, mientras que el impacto de tu acción o palabras en los que te rodean se margina.

Así que, si alguna vez alguien te dice que «revises tus privilegios», lo que muy bien puede querer decir es: «Deja de centrar tu experiencia e identidad en la conversación ya que al hacer esto centras la atención en la intención de tus acciones en lugar de en tu impacto».

Es decir: No todo gira en torno a ti.

«Lo que hicieron» vs. «Lo que son»

El increíble Ill Doctrine lo expresa muy bien cuando explica la diferencia entre la conversación de What They Did (Lo que hicieron) y What They Are (Lo que son), que lo puedes ver aquí.

En resumen, la conversación sobre la «intención» trata sobre «qué hicieron».

Y podemos hacer todo lo posible para avanzar actuando de la forma más responsable

Un texto de Jamie Utt quien es escritor colaborador en Everyday Feminism. Jamie es un consultor de diversidad e inclusión y educación de prevención de la violencia sexual con sede en Minneapolis, MN. Vive con su pareja y con su encantador perro. Tiene un blog semanal en Change from Within. Puedes saber más sobre su trabajo en su página web y seguirle en Twitter @utt_jamie.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...