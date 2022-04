Cuando no tienes ni la posibilidad ni la conciencia para decir no a un trabajo

Hace poco tuve un debate con unos amigos acerca de lo que es la postura de las mujeres negras que aparecen en el vídeo de J Balvin y que según ellos “se dejan denigrar” permitiendo que él las atara con collares.

Si analizamos con detalle lo que lleva a las personas, en ese caso a mujeres negras, a aceptar ese tipo de trabajos, nos damos cuenta que va más allá de aceptar o no un contrato de trabajo.

Tenemos que tener en cuenta que las personas negras no tenemos actualmente la capacidad de decidir en qué condiciones queremos trabajar. Siendo el colectivo más empobrecido y explotado de los cuatro puntos cardinales, lo normal es que acabemos trabajando en cosas que van en contra de nuestra dignidad, el sistema blanco lo dispone todo, lo prepara todo para que así sea.

Hace unos meses tanto en el campamento de migrantes de Las Raíces en La Laguna como en el de Canarias 50 en Gran Canaria hubo situaciones de chicos que se estaban prostituyendo con hombres y mujeres blancas. En ese caso podemos decir que ellos no deben prestarse a ese tipo de cosas, pero la realidad es que teniendo en cuenta cómo esos chicos son brutalmente violentados por toda la sociedad, no debe extrañarnos que acaben en cosas así. El Estado te violenta, evitando que puedas acceder a derechos básicos en igualdad de condiciones con los blancos, para que pierdas tu dignidad y estés a merced del capitalismo, para que puedan explotarte con los peores trabajos. Por lo tanto, el rol de la lucha desde la Conciencia Negra y el Panafricanismo es mantener nuestra dignidad a pesar de todas esas violencias racistas y machistas.

Lo que no es justo es que nosotras no hagamos nada por expandir la conciencia radical Negra y sí nos dediquemos simplemente a señalar lo que hacen mal lxs negrxs que no tienen conciencia.

Un dato importante a tener en cuenta sobre la conciencia negra, que para lxs negrxs que la tienen es un privilegio, porque nuestra sociedad nos priva incluso de conocer nuestros derechos, nuestra historia, por lo que la conciencia negra implica responsabilidades y obligaciones frente a nuestro pueblo. Muchxs de nuestrxs hermanxs trabajan bajo condiciones que ni ellxs mismxs saben lo que suponen, ni la historia que hay detrás de ese “contrato” y lo que tienen que ver con la historia de nuestras tribus y países.

Al igual que J Balvin, muchas personas blancas tienen la opción y oportunidad de contratar a personas negras en condiciones dignas, pero prefieren humillar y seguir ejecutando su supremacía blanca porque les beneficia.

Creo que antes de juzgar a la personas negras que aparece en el vídeo debemos centrarnos en cómo la sociedad nos lleva a lxs negrxs a no tener más opciones que aceptar dichos trabajos.

Adela Obono

