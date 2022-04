Artistas afrodescendientes que alzaron el megáfono de los Grammy 2022

Después del drama en los Oscar del domingo pasado, los premios Grammy tuvieron un gran espectáculo que llenar. En un año marcado, nuevamente, por polémicas respecto al talento de artistas negras y negros que son ignorados e ignoradas por la Academia de Grabación de los Grammy, hoy destacan algunas premiaciones que demuestran, una vez más, el poderoso talento que tiene nuestra comunidad alrededor del mundo.

Poniéndonos un poco en contexto, es importante aclarar que la Academia de la Grabación ya había anunciado en agosto de este año su compromiso por la inclusión de las diversidades en la organización y las premiaciones; a través de una ingenua “cláusula de inclusión” (inclusion rider) que sirve como guía para todos los procesos de contratación y la organización de futuros eventos.

La industria de Hollywood viene utilizando cada vez más las “cláusulas de inclusión”, una figura contractual que obliga a una empresa o producción a incluir unos mínimos que permitan la diversidad dentro de sus equipos, esperando generar así representatividad de la sociedad y que se aproxime a la realidad con la que nos encontramos día a día.

La cláusula aspira a proteger la diversidad del equipo al frente y detrás de cámara en eventos como los premios Grammy, en una apuesta por mayor diversidad en las nominaciones, presentadores –como el maestro de ceremonias que ha repetido este año, el cómico sudafricano Trevor Noah- y artistas que actúan en directo.

La 63 entrega de los Premios Grammy trajo una buena noticia con el anuncio de la beninesa Angélique Kidjo como ganadora del “Mejor álbum de música global” por “Madre Naturaleza”. Kidjo, una de las mayores difusoras del arte y los ritmos del continente africano en la escena internacional, dominó su categoría con un fonograma que incluye también a los artistas nigerianos Burna Boy, Yemi Alade y Mr. Eazi y resulta uno de los catorce discos de la reconocida artista africana, galardonada además con el Premio Crystal en 2015, otorgado por el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Luego de finalizados los premios, acapara titulares el megáfono por “Mejor Álbum del Año” que ganó Jon Batiste por “We Are”, en una categoría que solo han dominado once personas negras y a la que John Legend describió en 2020 como prácticamente imposible que un negro la ganara.

Jon Batiste fue nominado a once categorías y se llevó cinco, entre ellos uno de los premios más codiciados de la ceremonia, compitiendo con artistas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Doja Cat y Billie Eilish. Previo a su triunfo, Batiste ofreció una impactante presentación, demostrando a los asistentes el talento que lo llevó a ser el más nominado de la noche y a mi apreciación, la mejor de la noche.

Asimismo, ha causado muchas alegrías el premio a Silk Sonic, proyecto retro de Bruno Mars y Anderson Paak que se llevó este domingo el Grammy a la “Grabación del año” y “Canción del año” con su sencillo “Leave the Door Open”. Con esta canción de R&B, el superdúo venció a estrellas del pop consagradas como Billie Eilish o Lil Nas X en una de las categorías más importantes de la gala, que premia la ejecución general de un tema musical.

Dentro de las categorías denominadas “no principales”, destaca el fonograma “Mirror Mirror”, disco de estudio de un trío encabezado por la pianista brasileña Eliane Elias y con la intervención de Chick Corea y del cubano Chucho Valdés, lanzado el 10 de septiembre último, se alzó con el premio en la categoría de “Mejor álbum de jazz latino” en esta 64 edición. Asimismo, en “Mejor interpretación de dúo o grupo pop” venció Kiss Me More de Doja Cat con SZA y en “Mejor álbum de música dance/electrónica” ganó “Subconsciously” de Black Coffee.

Una vez más, artistas negros y negras dominaron las categorías relacionadas con el R&B, pues la “Mejor interpretación de R&B” la ganaron “Leave the Door Open”, Silk Sonic y “Pick Up Your Feelings”, Jazmine Sullivan; la “Mejor interpretación de R&B tradicional” fue “Fight for You”, H.E.R.; “Mejor canción de R&B” “Leave the Door Open” por Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars compositores (Silk Sonic); “Mejor álbum de R&B progresivo” fue “Table for Two”, Lucky Daye y “Mejor álbum de R&B” lo ganó”Heaux Tales” también de Jazmine Sullivan.

En las categorías relacionadas con el rap resonaron, como era de esperarse, nombres como Kendrick Lamar, Kanye West, Tyler The Creator. Destacó, además, el premio a “Mejor solo de jazz improvisado” a Esperanza Spalding por “Songwrights Apothecary Lab”; “Mejor álbum de jazz instrumental” para “Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette y el cubano Gonzalo Rubalcaba; “Mejor álbum de jazz de conjunto grande” para “For Jimmy, Wes and Oliver” de Christian McBride Big Band.

La “Mejor interpretación/canción de góspel” así como “Mejor Álbum de Góspel” para “Never Lost”, CeCe Winans; y además en “Mejor álbum de pop latino” ganó “Mendó”, de Alex Cuba.

Un texto de Ariadna Poey Sánchez

