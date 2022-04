El Oscar de Hattie McDaniel

La primera mujer negra en ganar un Oscar, Hattie McDaniel se convirtió en un icono de la cultura popular estadounidense en los años cuarenta, desarrollando una fructífera carrera como actriz y rompiendo barreras para la comunidad afroamericana de su época. Sin embargo, si se observa su trayectoria desde la actualidad, McDaniel también fue una víctima más del racismo en Hollywood, mostrando como el privilegio blanco sigue presente en el cine.

Lo que el viento se llevó fue una de las películas más aclamadas de 1940. En ella, Hattie McDaniel interpretaba el personaje de Mammy, la sirvienta de la casa de los O’Hara. El drama, basado en la Guerra Civil americana, se llevó 13 nominaciones a los premios Oscar entre las que se encontraba el que finalmente ganaría McDaniel por mejor actriz de reparto. Esto ocurrió gracias a las numerosas críticas positivas que recibió la intérprete tras el estreno de la película. El mismo Los Ángeles Times calificó su actuación como digna del galardón de reparto.

Hattie Mcdaniel se presentó entonces en la gala de premios del año 1940, celebrada en un hotel con políticas de segregación racial que impedía la entrada a personas negras, por tanto, el productor tuvo que pedir un favor al dueño del hotel para hacer una excepción. Durante la ceremonia, no pudo sentarse con el resto de compañeros de Lo Que El Viento Se LLevó y fue situada en una mesa aparte separada del resto de premiados. En su discurso de agradecimiento menciona que este premio es solo el comienzo de lo que hará en el futuro.

Fotograma de “Lo que el veinto se llevó”

Su premio, lejos de significar algo positivo en su carrera, según la actriz, provocó una oleada de críticas. Cierto es, durante los años que prosiguieron a Lo Que El Viento Se Llevó, Hattie se dedicó a interpretar papeles muy similares a Mammy, que consistían en personas esclavizadas o sirvientas de hogares blancos con el carisma especial que la caracterizaba. Según la Asociación Nacional para El Progreso de Personas de Color (NAACP), la carrera de McDaniel, en esencia, perpetuaba un estereotipo negativo en las personas de color, en este caso el de la ‘Sassy Mammy’, que transmite una imagen de la mujer negra como fiel servidora de las necesidades de la familia blanca para la que trabaja, además de representar una figura maternal y ningún tipo de emociones propias. Sin embargo, fue precisamente por la sutil tridimensionalidad que supo darle Hattie McDaniel a su personaje, lo que le garantizó el Oscar.

A pesar de las críticas, McDaniel defendía que prefería interpretar papeles de criada que trabajar como una. Sin entrar en la posibilidad de la connotación clasista que tienen este tipo de comentarios, debe mencionarse que personas como ella fueron las que abrieron puertas a las personas negras y racializadas en Hollywood y en la cultura en general. Finalmente, se dio lugar a un debate dentro de la comunidad afroamericana que dura hasta años recientes, en el que, por un lado, se cuestionaba a actores y actrices por aceptar papeles que corroboraban estereotipos dañinos y por otro se les aplaudía por romper las barreras para que generaciones futuras lo tuvieran más fácil a la hora de navegar por la industria y conseguir mejores roles en mejores películas.

En la actualidad, la representación de personas negras y racializadas en el cine ha aumentado considerablemente; sin embargo, en algunos casos se siguen perpetuando versiones alternativas y más “actuales” de los estereotipos del siglo XX, siendo estos iguales de dañinos como la ‘angry black woman’ o ‘black best friend’. Asimismo, en el año 2015 se inició una campaña por redes sociales, #OscarsSoWhite donde se denunciaba la ausencia de intérpretes afroamericanos en las nominaciones en grandes categorías. Esto pasó de nuevo en el año 2016, causando que algunos actores y actrices, como Jada Pinkett Smith (tristemente involuntario centro de la polémica en la última gala de los Oscars), boicotearan la ceremonia. Por otro lado, también han salido a la luz personas negras que escriben, producen y dirigen historias que sí muestran una buena representación y personajes multidimensionales que rompen con los estereotipos, además de denunciar aspectos del racismo actual. Un ejemplo de esto es la película de 2018 The Hate U Give o Dear White People. Hemos avanzado muchísimo en cuanto a derechos sociales desde el año 1940. Hattie McDaniel consiguió dar un paso significativo en la lucha contra el racismo en Hollywood. Por desgracia, no consiguió ver un mundo en el que dejaba de existir la segregación racial. De hecho, tuvo que sufrir discriminación hasta tras su muerte, debido a que no dejaron a sus familiares enterrarla en el cementerio de Hollywood, como había estipulado en su testamento. Por ahora, Mammy de Lo Que el Viento se Llevó representa desde donde se partió y la lucha que aún queda por delante para que la gran pantalla.

Yadi González

Casi periodista y músico tinerfeña. Me gustan los libros, el cine y hacer playlists.

