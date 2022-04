Tres recomendaciones de comics antirracistas. Aquí te dejamos una selección de la tienda de Afroféminas.

Gente de aquí, gente de allí es un libro reversible que se puede empezar a leer por cualquiera de sus dos lados: “Gente de aquí” y “Gente de allí”, que inevitablemente se juntarán en el centro. Una forma divertida de contar realidades diferentes.

La autora, que ha realizado en los últimos años ponencias sobre racismo e identidad en países como España, Estados Unidos, Suecia, China y Taiwan, sigue escogiendo el humor para invitarnos a la reflexión, porque “a estas alturas de la vida, no podemos seguir pensando que alguien con rasgos asiáticos automáticamente no va a hablar español o que piel morena y pelo rizado significa ¡salsaaaa!”, concluye.

Microfeminismos Negros tiene nueve viñetas ilustradas que se desarrollan con diferentes personajes y en múltiples escenarios públicos y privados (en la calle, en el transporte público, en inmobiliarias, en eventos sociales, en aplicaciones para conocer gente y en reuniones con amigxs).

Desde el punto de vista artístico es un trabajo precioso. Es ideal para tenerlo como recurso en los colegios e institutos

Cuando Amy se dirige a la biblioteca de la escuela para recoger su libro favorito, Pippi Calzaslargas, descubre que no está en su estantería. En un principio piensa que otra persona se lo ha llevado, pero la bibliotecaria le explica que no es así: ella misma se ha visto obligada a retirarlo porque algunos padres creen que el libro no es apropiado para una escuela primaria. Con el paso de los días, la lista de libros censurados por el consejo escolar se irá engrosando. Amy y sus amigos reaccionarán y crearán su propia biblioteca, la Biblioteca de Libros Prohibidos la Taquilla, y vivirán una entretenida aventura en la que los grandes protagonistas son los libros.

