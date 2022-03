Por supuesto que uno de los pilares de una sociedad narcoparamilitar, como la colombiana, tiene que ser la fantochería, presumir sin desbordar en méritos, posar de lo que no somos. Y vivir de viejas glorias aunque no esté tan claro el merecerlas ni quien las otorga.

Qué poco sentido tiene eso de haber ocupado por tantos años, en un principio, el segundo lugar en los niveles de felicidad por países del mundo, para luego ascender al primer puesto por un breve espacio de tiempo y que ahora no aparezcamos ni entre los primeros cincuenta. Ser segundones es nuestra pasión; esa y llegar pujando a los mundiales de fútbol. No me queda clara la relevancia que usted pueda dar a esta información, mencionada diariamente en diferentes medios, viviendo entre sus desechos o corriendo entre matorrales porque le dejaron sin donde vivir. Ni profundizaré en que puede resultar más cruel a la niña negra obligada a despachar cerveza en el caserío que vive con su familia, al indígena que vez tras vez, día tras día, le arrojará las monedas al piso por no ser proclive a su acoso.

Pudiera sorprender en este país de respuestas anquilosadas que desde ya se atribuya el bajón de felicidad a la posibilidad única en la historia de que dejen llegar al poder a quien en franca lid lo gane. Si es que antes no lo matan, se escucha decir no pocas veces, también. Aunque no tengamos certeza de cuáles fueron los resultados fidedignos en las últimas elecciones. Ni en ningunas.

Pero puede llegar y puede ser pésima noticia, no sólo porque desde ya se escucha que la izquierda no tiene vocación de poder, que máximo le alcanza para hacer control político, sino porque hacer parte de la herencia narcoparamilitar nos permeó a todxs.

Me temo que no son exclusivamente de derecha las disfuncionarias que te miran en toda tu negritud de arriba a abajo y te mandan a lavar ropa como única salida por el inexplicable incumplimiento en el pago de su oficina; no que se trate de un concurso “carita feliz”, pero asustan las reuniones de militantes políticos de vieja data que empiezan a los gritos y echando gente, indigna que presidentas de partidos políticos tengan que abandonar sus espacios por los niveles de corrupción y tergiversación de fondos; entristece que gente de tu confianza te cita en lugares a los que nunca entras porque sabes que no tienes para pagar allí el más microscópico consumo, ellos lo saben pero te dejan engrampada con sus exorbitantes cuentas; aunque hayas llegado al final; compañeras feministas que les dejan hacer porque siempre les han dado el poder de asignarles sus salarios, el techo bajo el que habitan y sus vidas.

Es que la izquierda también debe tener el turno para robar, dijeron en la célebre alcaldía. ¿En serio esa es nuestra máxima aspiración? Pobre país. Pobre gente. Es ahí cuando Francia Márquez cumple el papel de tranquilizar a quienes ya perdimos del todo la fe. De la misma forma que en todo este tiempo se ha debido tener sólidas escuelas de formación política, también se debe estar pensando desde ya con nombre propio en escuelas anticorrupción.

Sin embargo, mi realidad es estar en el lugar de origen del tipo que, no se sabe, pero es perfectamente concebible y celebrable, que haya comparado la coloración de sus genitales con el de una mujer del todo racializada por él. Se los dije por como me trato a mí, Rodolfo es un ser pavoroso, en caso de que fuera presidente, se terminaría de marchitar este país.

