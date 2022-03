Más allá del género, también se trata de raza: ¿dónde quedan las mujeres negras?

En menos de una semana hemos podido observar agresiones racistas a diferentes rostros conocidos de mujeres negras influyentes ya sea del área del activismo, la música, la política y del cine… con este último punto ya podemos imaginar que me estoy refiriendo a la reciente situación de Jada Pinkett Smith, su esposo Will Smith y el comediante Chris Rock, además de otras situaciones que abordaré a continuación. Y es justamente este suceso la gota que ha colmado el vaso para mí y vino a mi mente la siguiente pregunta: ¿existe el respeto a la integridad de la mujer negra?, ¿dónde quedamos en la sociedad? ¿y cuáles son los caminos que el feminismo blanco nos entrega?

A inicios de esta caótica y controversial semana pudimos ser testigos de la situación de Doja Cat y sus fans de Paraguay, donde estos últimos han pasado adversas condiciones climáticas en el territorio. Actualmente ya se sabe que la tan reconocida artista afrodescendiente habría pedido que no hubiera nadie esperándola en el hotel, además de haber dicho en sus redes sociales que había salido a mirar por la ventana y que no había nadie, lo cual fue desmentido por sus fans. A raíz de esto, se inició una cancelación masiva hacia la rapera, lo que generó diversos insultos referentes a su raza en medios sociales como Twitter e Instagram, además de la justificación de estos actos tan condenables. El hecho de que la situación de un calibre tan bajo (no es ni la primera ni será la última artista que lo hace) como este, haya generado la expresión del odio y racismo de la gente, provocó conjuntamente el colapso de Doja Cat en donde terminó posteando en su Twitter que renunciaría y que la música estaba muerta para ella.

Francia márquez Mina, Foto Colprensa

Paralelamente, tenemos a la abogada y actual candidata a la Vicepresidencia en Colombia, Francia Márquez Mina, que en las diversas plataformas (principalmente Twitter) ha recibido comentarios tales como: “Gustavo Petro (candidato presidencial) ahora tendrá cocinera en la Casa de Nariño”. Además de otros comentarios violentos que insinúan evidentes estereotipos por los cuales se ha asociado a las mujeres negras desde hace siglos.

Y finalmente, para no alargarme con los contextos de esta semana, iré de lleno a la situación de Jada Pinkett Smith, que en plena ceremonia Oscars 2022 fue el frente de una de las ya conocidas “bromas” del comediante y actor Chris Rock, en donde se burla de Jada por su pérdida de pelo debido a la alopecia y por su decisión de rapar su cabeza por este mismo motivo, en donde dice: “Jada, te quiero, G.I. Jane II, no puedo esperar a verla”. Es entonces cuando su esposo Will Smith se levanta y se dirige al escenario directamente a golpear a Rock para luego gritar: “Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu maldita boca”.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

Teniendo estas tres situaciones de las otras tantas ocurridas en esta semana hacia mujeres negras, es que diferentes personas y activistas de la comunidad afrodescendiente hemos llegado a la conclusión de que es altamente necesario proteger a las mujeres negras, ya que aunque no lo pareciera, es un hecho que las mujeres negras somos atravesadas por el machismo de una manera diferente a las mujeres blancas-mestizas: el machismo siempre tiene “tintes” de racismo. El machismo está cruzado con el racismo hacia las mujeres negras. Es por que también es importante, en el caso de Jada, referirnos a la gran situación de que el cabello para nosotras SÍ tiene una gran relevancia, no sólo por su historicidad, sino también por cómo nos afecta llevar nuestro pelo de la forma que sea en esta sociedad blanqueada que perpetúa estándares de belleza hegemónicos. Las mujeres negras somos criticadas y objetos de burla/comentarios en muchos espacios, tanto blancos como racializados, ya sea por llevar nuestro pelo natural, largo y suelto; por trenzarlo frecuentemente, por alisarlo (por asimilación cultural), por llevarlo en un turbante, por usar un durag, por raparlo y más. Y eso es sólo la punta del iceberg porque hay muchos más sucesos respecto a nuestro cuerpo: color, forma, rasgos.

Jada Pinkett

Es de gran relevancia mencionar también, cómo es que la sociedad se inquieta al ver a personas negras (mujeres negras, particularmente) en posiciones de liderazgo y poder, consiguiendo hitos trascendentales tanto para la comunidad negra como para el mundo o ambientes blanco-mestizos en general. Lo mismo sucede cuando una mujer negra pone límites o reglas, no se siente a gusto con su entorno o comete un error; trayendo como consecuencia una “cancelación” dos veces más duras y punitivas que cuando se trata de una mujer blanca (usualmente considerada revolucionaria y moderna por la misma acción). Usualmente las personas blanco-mestizas acuden a estereotipos y burlas para reducirnos lo mayor posible, tocando temas como nuestro cuerpo, nuestro color de piel, nuestros rasgos faciales o la textura de nuestro cabello; entregando así el mensaje implícito de que por ser quienes somos (y que con mucho orgullo portamos en este mundo) no somos merecedoras ni merecedores de respeto. Aquí es donde también hago la pequeña mención de que, en el “caso” Smith-Rock, si bien la actitud visceral de Will no era la que se debía, nos dice de manera muy clara que a la mujer negra se le respeta, más cuando eres una persona racializada. Y vuelvo y repito, condeno altamente el accionar de Chris Rock ya que me parece incómodo, indebido e insultante burlarse de una familia y una mujer negras en un espacio históricamente blanco, en donde sus pares han luchado tanto por llegar hasta ahí… y es justo este último punto el que habla del racismo sistémico que abarca tantos planos de la vida de lxs negrxs y por supuesto que el ámbito artístico y de la moda no son la excepción.

Quiero además, terminar este breve y acelerado artículo con un mensaje fuerte y claro: el patriarcado es un pacto creado por hombres blancos, el cual jamás tuvo la intención de incluir a hombres racializados, sólo subyugarlos para el propio beneficio. Aquello no quita el hecho de que pueda existir el machismo en los espacios negros (como sucedió con Chris Rock), pero como sistema NO ha de ser posible. El patriarcado es colonial desde su origen.

Catalina Buzú

@cata.buzu

Me gusta esto: Me gusta Cargando...